‫إطلاق “نحن واحد” We Are One، أكبر مجموعة تطوع شبابية، في كوريا

نيويورك، 3 غشت/آب 2022 / PRNewswire / — أطلقت “نيو هيفن نيو أرث” New Heaven New Earth ، كنيسة شينتشونجي ليسوع، معبد خيمة الشهادة، مجموعة تطوع شبابية تسمى “نحن واحد” We Are One تتكون من 70.000 عضو في كوريا الجنوبية و 20.000 عضو في الخارج.

أقيم حفل الافتتاح في 30 يوليوز/تموز في فندق K في يانغجاي دونغ بسيول، في كوريا الجنوبية. حضر الحدث أكثر من 1000 ممثل بشكل شخصي وانضم 90000 متطوع من خلال البث المباشر. تضمن الحفل عروضاً حية وجلسة تصوير تذكارية. كانت إرشادات التباعد الاجتماعي لكوفيد-19 مطبقة، وكان يُطلب من المشاركين ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة قبل الانضمام.

للاحتفال بإطلاق “نحن واحد” We Are One ، سيتبرع 70000 شاب بالدم في 17 مدينة، بما في ذلك سيول، بوسان، إنتشون، ودايجو بكوريا الجنوبية. ستبدأ حملة التبرع بالدم في 27 غشت/آب وستستمر لمدة ثلاثة أشهر.

قال إيوم جاي يونغ، رئيس مركز الدم الجنوبي في سيول التابع للصليب الأحمر الكوري، خلال كلمة تهنئة: “تهانينا لإطلاق مجموعة شينتشونجي “نحن واحد” We Are One للتطوع الشبابي”. كما أشكركم على اختياركم المشاركة في أول نشاط تطوعي كحملة للتبرع بالدم. ومن المتوقع أن يساعد هذا كثيرا في التعامل مع إعادة انتشار كوفيد-19 والوضع المتأزم”.

بالإضافة إلى التبرع بالدم، نحن نخطط لمواجهة التحديات الوطنية والأزمات الدولية. ستشمل النقاط الأساسية للمجموعة خدمة الدعم، وخلق بيئة مستدامة، والسلام العالمي، والتعليم.

قال هونغ جون سو، الرئيس التنفيذي لِِـ “نحن واحد” We Are One : “لقد تناقشنا كثيرًا حول المشكلات التي يواجهها الشباب اليوم وحلولهم”. “هناك العديد من أعضاء مجموعة “نحن واحد” We Are One المتطوعين ذوي المواهب المختلفة، مثل رواد الأعمال ومطوري التخطيط والمصممين والعاملين في المجال الطبي وخبراء الرعاية الاجتماعية. ومعهم، سنحل مشاكل جيل الشباب ونأخذ زمام المبادرة في خلق عالم أفضل “.

كما حضر لي مان هي لي رئيس كنيسة شينتشونجي حفل الإطلاق. قال الرئيس لي: “لقد ولدنا في هذا العصر وعلينا التزام بإلقاء الضوء عليه وعلى تطويره”. “إذا كان الله معنا فلا شيء مستحيل. قال يسوع يجب أن تحب جارك كنفسك. الناس تأتي بالمرتبة الأولى. دعونا نتحد جميعا ونصنع عالما أفضل “.

