‫ إطلاق ميديا V8 Global في دبي، رائد ثورة VRF من خلال التكنولوجيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 يونيو 2022 / PRNewswire / — أطلقت ميديا لتقنيات البناء سلسلة V8 VRF في دبي. هذا المنتج المتميز قادر على معالجة العديد من نقاط الألم في الصناعة من خلال تقنيات ShieldBox و SuperSense و HyperLink .

يؤدي اتجاه الحلول الذكية منخفضة الكربون وتقييد نقاط الألم في صناعة VRF التقليدية إلى إحداث تغيير في الصناعة. قدم جين صن، المدير العام لشركة Midea KONG Intelligent Building Ltd ، مفهوم حلول iBuilding . من خلال البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، و 5G ، وغيرها من التقنيات، يمكن لحلول iBuilding إمكانية التشغيل البيني للبشر والمعدات والفضاء طوال دورة حياتها.

أوضح مستشارو الصناعة نقاط الألم في صناعة البناء و VRF . تؤدي فتحات التهوية الموجودة في صندوق التحكم الكهربائي في أنظمة VRF التقليدية إلى تلف الجهاز الداخلي من الرمل والغبار والثلج والحشرات، وهي مشكلة ملحوظة في بيئات مختلفة، مثل الشرق الأوسط وأفريقيا. يزيد تركيب VRF التقليدي أيضًا من صعوبة البناء، كما أن عملية الإصلاح تستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة.

قام بيتر وو، كبير مهندسي البحث والتطوير في شركة Midea DX Product Company ، بتفصيل الاستكشاف المذهل لـ Midea V8 Series VRF من وجهة نظر الجودة والتصميم ومنخفضة الكربون. أطلقت ميديا أول صندوق تحكم كهربائي مغلق بالكامل ( ShieldBox ) لتجنب تلف المكونات الداخلية بسبب البيئات القاسية. من وجهة نظر التثبيت، تحقق شريحة الاتصال ذاتية التصميم من Midea (HyperLink) هيكلًا تعسفيًا إلى جانب الطريقة التقليدية، مما يقلل من تكلفة التثبيت ويحسن كفاءة التثبيت. للتشغيل، تم تجهيز V8 Series VRF بـ 19 مستشعر ( SuperSense) ، وهو النطاق الأكثر اكتمالاً في الصناعة، مما يسمح بالتشخيص الفوري لحجم المبرد الحالي للنظام.

على صعيد التصميم، تقدم Midea V8 Series VRF سلسلة تفريغ جانبي في وحدتها الخارجية، مما يقلل من المساحات المشغولة ويسهل النقل. تتوفر مجموعة متنوعة من الوحدات الداخلية لتلبية متطلبات المساحات الداخلية المتزايدة التعقيد، وتحرير المنتج من قيود الارتفاع. فيما يتعلق بتوفير الطاقة، تتولى Midea V8 Series VRF أيضًا زمام المبادرة في تحقيق التيار المباشر في جميع الوحدات الداخلية والخارجية ودخلت قسم الطاقة لإدارة الطاقة المخصصة.

حصلت Midea V8 Series VRF على العديد من الشهادات من Intertek ، وحصلت V8 أيضًا على الجائزة الذهبية لحل الطاقة الخاص بها في Inventions Geneva 2022 . من خلال تطوير معايير عالمية لـ VRFs في المباني الخالية من الانبعاثات، تهدف Midea إلى مستقبل مستدام.

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