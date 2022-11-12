‫إطلاق مجموعة بالابالا من كريس فان آش لموسم خريف/ شتاء 2022 – أول مجموعة أطفال من كريس فان آش

شنغهاي، 11 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — كريس فان آش، المدير الإبداعي السابق لديور هوم وبيرلوتي في مجموعة ويت هنسي لوي فيتون، يتعاون لأول مرة مع بالابالا في هذه المجموعة من الأطفال لهذه المجموعة الخاصة من الكبسولات للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لبالابالا.

بالابالا المعروفة باسم العلامة التجارية رقم 1 للأطفال في الصين والعلامة التجارية الرائدة للأطفال في آسيا، والتي تخدم أكثر من 20 مليون أسرة، أصدرت مؤخرًا مفهومها المتميز.

وتذكر كريس قائلًا، “عندما اقتربت من القيام بمجموعة ملابس الأطفال، كان الأمر مفاجئًا بعض الشيء”، “هذه تجربة جديدة تمامًا، حيث للمرة الأولى على الإطلاق، اضطررت إلى توجيه عملي إلى الفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و14 عامًا، والتي اتضح أنها مثيرة للاهتمام ومثيرة للاهتمام وممتعة.”

مستوحاة من المصممين الذين يمتلكون مجموعات كريس فان آش السابقة بالابالا من كريس فان آش تتبنى المراجع المرئية للنقاط الملونة والرسم التخطيطي من نقشة هاوندزتوث، وإعادة صياغتها لهذه المجموعة الفريدة من الأطفال.

النقاط الملونة – وهي “مرجع لحفلة مستوحاة من التسعينيات” في مجموعة كريس فان آش، تصبح زخرفة مرحة وجديدة للأطفال، في حين أن نقشة هاوندزتوث – وهو رسم تقليدي لنسيج الخياطة – يتصور بطلًا خارقًا كوميديًا.

ومع هذه المجموعة، يجمع المصمم بين تصميم ملابس الشارع ذو الدقة العالية والخياطة بطريقة ممتعة ومريحة لكل من الفتيات والفتيان.

تم تقديم المجموعة في 20 متجرًا متميزًا ومتجرين رئيسيين في الصين الكبرى، وكذلك عبر الإنترنت بواسطة تي مول مع مظهر مشترك مع T – Mall cat head لـ 11 زوج.

قال كريس فان آش، “ما يعجبني في علامة بالابالا التجارية هو أنها واسعة الانتشار، وأعلم أن بالابالا تصل إلى 20 مليون أسرة في الصين، وهذا أمر مثير للغاية بالنسبة لي كمصمم للوصول إلى جيل الشباب على هذا النطاق الضخم”، “بالابالا تلبس الأطفال من عمر 0 إلى 14 سنة لذلك في الأساس سيكون هذا هو العميل البالغ في المستقبل بالنسبة لي ومن الرائع أن تكون قادرًا على التواصل مع هذا الجيل الشاب”.

تأسست علامة بالابالا التجارية في عام 2002، وتعمل حاليًا في أكثر من 4800 متجر في الصين وأكثر من 40 متجرًا دوليًا، وتبيع في 13 دولة ومنطقة، واستكشف المزيد من علامة بالابالا التجارية على صفحتها الرسمية:

https://global.balabala.com/ pages/business-opportunities-1