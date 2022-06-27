‫إطلاق قناة CGTN الوثائقية وراديو منطقة الخليج الكبرى في هونغ كونغ

بكين، 27 يونيو 2022 / PRNewswire / — احتفالًا بالذكرى السنوية الـ 25 لعودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم؛ أعلنت مجموعة الصين للإعلام ( CMG ) عن إطلاق القناة الوثائقية التلفزيونية لشبكة تلفزيون الصين الدولية ( CGTN ) وراديو منطقة الخليج الكبرى على موجة FM 102.8 في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصّة ( HKSAR ) اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، وذلك خلال الحفل الذي أقامته المجموعة لإطلاق القناة والراديو يوم الجمعة الماضي في العاصمة الصينية، بكين.

وستنضم برامج القناة التلفزيونية والراديو إلى البرامج التي تُبث حاليًا في منطقة الخليج الكبرى “ GBA ” (قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو)، والتي تضم برامج القنوات التلفزيونية التابعة لشبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): CCTV-1 ، و CCTV-4 ، و CCTV-11 ، و CCTV-13 ، وقناة CGTN الناطقة بالإنجليزية؛ وذلك لعرض العديد من البرامج والأعمال التلفزيونية والإذاعية المتميّزة.

وقد شارك في الحفل العديد من الشخصيات البارزة، كان من بينهم: كاري لام، الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصّة ( HKSAR) ؛ وشن هاي شيونغ، رئيس مجموعة الصين للإعلام ( CMG) ؛ وليو تشنغ، نائب مدير الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون؛ ووانغ لينغوي، نائب مدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة الصيني؛ ولو شين نينغ، نائبة مدير مكتب الاتصال التابع للحكومة الشعبية المركزية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصّة.

وفي كلمتها عبر الفيديو، أشارت لام إلى أنّ مبدأ “دولة واحدة ونظامين” أثبت فعاليته على مدار مدّة طويلة من الزمان، وأنّ هونغ كونغ قد اندمجت بفعالية في التنمية الوطنية منذ عودتها إلى الوطن الأم قبل 25 عامًا. كما ذكرت أنّ الانتشار السريع لمجموعة الصين للإعلام على الساحة الدولية في السنوات الأخيرة أسهم في نشر الثقافة الصينية، والترويج للعلامات التجارية الصينية في جميع أنحاء العالم، وأنّ إطلاق قناة CGTN التلفزيونية الوثائقية ومحطة راديو منطقة الخليج الكبرى التابعتين لمجموعة الصين للإعلام ( CMG ) سيتيح لسكان هونغ كونغ التعرّف على أحدث التطورات في بر الصين الرئيسي. كما أعربت لام عن أملها في أن تعمل مجموعة الصين للإعلام على تحسين التغطية الإعلامية لحياة سكان هونغ كونغ، وكذلك تغطية التنمية المتكاملة فيها على نحو متعدّد الجوانب والمستويات.

وأشار شن، رئيس مجموعة الصين للإعلام ( CMG) ، في كلمته إلى أنّ القناة الوثائقية وراديو منطقة الخليج الكبرى سيبثان برامجهما في هونغ كونغ ابتداءً من 1 يوليو المقبل، وذلك بهدف مساعدة مواطنيها على فهم سياسات الحكومة المركزية وإستراتيجيات التنمية الوطنية على نحو أفضل، ومواصلة إدماج هونغ كونغ في الخطط التنموية للبر الرئيسي. كما أكّد أنّ مجموعة الصين للإعلام تولي اهتمامًا كبيرًا بعرض برامج إعلامية جذابة عن هونغ كونغ لإظهار السحر الفريد لهذه المدينة، بالإضافة إلى التعريف بالثقافة والتقاليد الصينية، والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة، وتحفيز تطبيق سياسة “دولة واحدة ونظامين” على نحو متواصل ومستدام.

وفي كلمته، أشاد ليو تشنغ بجهود مجموعة الصين للإعلام ( CMG ) في إنتاج وبث العديد من الأعمال المتميزة التي تعكس الإنجازات الرئيسية للتنمية الوطنية والجهود المبذولة في تطوير هونغ كونغ، والتي أسهمت في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في المنطقة. وأضاف: “نأمل بصدق في أن تستغل وسائل الإعلام في البر الرئيسي وفي هونغ كونغ هذه الفرصة للمساهمة بشكل إيجابي في عملية التنمية المهمة الجارية لهونغ كونغ، وأن تعمل على تسجيل أحداثها بدقة وأمانة”.

ومن جانبه، أكّد وانغ لينغوي في كلمته على اعتقاده بأنّ وجود مجموعة الصين للإعلام ( CMG ) في هونغ كونغ سيساعد مواطنيها على فهم مبدأ “دولة واحدة ونظامين” وتطبيقه على نحو كامل ودقيق.

وفي كلمتها عبر الفيديو، أشادت لو شين نينغ بدور مجموعة الصين للإعلام ( CMG ) المهمّ في التغطية الإخبارية ونشر الثقافة في هونغ كونغ. كما أكّدت على ثقتها في أنّ عمل المجموعة في هونغ كونغ سيسهم في تعزيز مشاعر حب الوطن لمواطني هونغ كونغ.

وبدوره، أعرب تشن جيان ون، مدير إدارة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ( CPC) ، عن أمله في أن تواصل مجموعة الصين للإعلام ( CMG ) أداء دورها الإعلامي الكبير، وتوجيه وتطوير وسائل الإعلام بمختلف مستوياتها وأنواعها، والعمل على إظهار سحر منطقة الخليج الكبرى وحيويتها وجاذبيتها بصورة شاملة ومتعددة الجوانب.

تجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة الصين للإعلام ( CMG ) قد أعلنت خلال هذا الحفل عن إصدار الأغنية الرئيسية لفعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 25 لعودة هونغ كونغ للوطن الأم، والتي تحمل عنوان: سنكون أفضل “ Heading Forward” ، وكذلك عن تقديم دراما إذاعية باللهجة الكانتونية مستوحاة من قصص مجموعة من الشباب من البر الرئيسي وهونغ كونغ.

رابط الفيديو: https://youtu.be/YpEBcr2Fz78