إطلاق شركة سونون الرائدة في مجال أثاث أماكن العمل موقعها الإلكتروني في حلته الجديدة

هانغزو، الصين، 3 أبريل/ نيسان 2021 /PRNewswire/ — أطلقت شركة سونون للأثاث (Sunon Furniture) الرائدة في حلول أماكن العمل موقعها الإلكتروني مؤخرًا بعد أشهر من العمل على إعادة تصميمه. تعكس الواجهة الجديدة الحديثة والمبسطة بشكل أفضل رؤية الشركة القائمة على أناقة التصميم، كما تسهل وصول العملاء الحاليين والمستقبليين إلى المعلومات بشأن المنتجات والخدمات والاتجاهات.

يتميز الموقع الإلكتروني بالتصفح السلس والتصميم سريع الاستجابة لمستخدمي الكمبيوتر الشخصي والهاتف المحمول، بفضل التصميم الجديد بالكامل. يضم الموقع مجموعة كاملة من الوظائف الجديدة، منها مربع البحث الذكي وثلاثة أقسام جديدة: الحلول، الموارد، الإلهام حتى يتسنى لزوار الموقع العثور على ما يبحثون عنه بدقة وسرعة.

تقول سيندي شي، العضو المنتدب لمركز الأعمال الدولي لشركة سونون (Sunon’s International Business Center): “نحن مسرورون بإمكاننا تقديم خدمة أفضل لعملائنا الكرام. فنحن نأمل أنه من خلال التكامل الأكبر بين تجربة التعامل معنا على الإنترنت وفي الواقع، سيدرك العملاء أننا متوفرون دائمًا وأن احتياجاتهم تهمنا”.

كما أضافت قائلة: “تعي شركة سونون -وهي على أعتاب الوصول إلى العالمية- أوجه الشبه والاختلاف بين الشعوب المختلفة في مختلف المناطق، لذا فبالنسبة لنا، “الوصول إلى النطاق العالمي” يعني معرفة كيفية “الوصول إلى المستوى المحلي”، ويتجلى هذا الإدراك في تركيزنا على تقديم خدمة عملاء مميزة على مدار الأعوام القليلة الماضية”. وستتجه شركة سونون في المستقبل مباشرة إلى أسواق محددة بتصميمات حضارية ومنتجات عالية الجودة مع تقديم الخدمات المحلية للفوز بحضور أقوى في الساحة العالمية.

بصفتها موردًا رائدًا للحلول المكتبية، تتحمل سونون المسؤولية الواقعة عليها كشركة مواطنة عالمية إيجابية، ولذا فإنها تحقق النمو من خلال الممارسات المستدامة – فكل قطعة من أثاثها مصممة مع مراعاة البيئة. وتجنح الشركة إلى الاختيارات الصديقة للبيئة عند تصميم منتجات جديدة، وكذلك تداوم البحث عن فرص لتحسين المنتجات الحالية.

بفضل الجهود المستمرة في مجال البحث والتطوير، استطاعت الشركة استخدام مواد صديقة للبيئة وعالية الجودة مثل الطلاء المائي، والبوليستر المعاد تدويره، وغراء البولي يوريثان التفاعلي في صناعة الأثاث. كما أن جميع المنتجات تأتي في عبوات قابلة لإعادة التدوير. وتتبنى شركة سونون حاليًا اثنين من أكثر المعايير صرامة في العالم للأثر البيئي، وهما جرين جارد (Green Guard) ومجلس رعاية الغابات (FSC)،

علاوة على أن عملية التصنيع صديقة للبيئة كذلك. إن خط إنتاج سونون قادر على الحد من النفايات، وإدارة استهلاك المياه والطاقة بكفاءة، وتُعطى الأولوية فيه إلى استخدام الطاقة من المصادر المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويُستخدم نظام مخصص لمعالجة الغازات المنبعثة، لمنعها من الإضرار بالبيئة. أما بالنسبة للانبعاثات الحرارية، فإنها توجه إلى ضاغط الهواء الذي يستخدم بعد ذلك في عملية تجفيف المنتج ومركز الغسل. وهذا النهج المراعي للبيئة هو ضمن رسالة سونون المتمثلة في “الوصول العالمي والعمل المحلي”؛ وهو ما يضمن أن الشركة تدرك مكانتها في العالم وتسعى جاهدة ليكون لها تأثير إيجابي من البداية إلى النهاية.

حول سونون

إذ تأسست في العام 1991، ارتقت سونون إلى مصاف الشركات العالمية الرائدة في مجال أثاث أماكن العمل. بعد البحث والتطوير المكثف وحلول التصميم الحديثة، أصبحت سونون شركة تصنيع رائدة في قطاع تصميم أماكن العمل. حتى الآن، خدمت سونون أكثر من 160 عميلًا عالميًا من شركات الـ فورتشن 500، بما في ذلك غوغل و كوكاكولا وعلي بابا وسيمنس وهواوي، وغيرها الكثير.

لمعرفة المزيد: https://www. sunonglobal.com/

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