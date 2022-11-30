‫إطلاق شركة “تحالف” بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وانفورما لدعم قطاع تنظيم الفعاليات في المملكة

· أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وانفورما مشروع مشترك “تحالف”، علامة تجارية عالمية للفعاليات في المملكة العربية السعودية

· سوف يخلق المشروع المشترك الجديد فرص وظائف للمواطنين السعوديين في الفعاليات والقطاعات المشاركة .· تخلق الشراكة سلسلة كبيرة من الفعاليات لتخدم القطاعات الرئيسية في المملكة العربية السعودية، ومن ضمنها: التقنية، الذكاء الاصطناعي، الطعام، الصيدلة، الجمال، العقارات، والرعاية الصحية .

المملكة العربية السعودية، الرياض, 30 نوفمبر / تشرين ثاني 2022 /PRNewswire/ — تم الإعلان اليوم عن مشروع مشترك، وهي شركة “تحالف” بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة إنفورما، لدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في التنوع الاقتصادي وإيجاد فعاليات عالمية وخلق فرص وظيفية للمواطنين السعوديين.

وتهتم الشركة الجديدة لتحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة لتشمل الآن مجال الفعاليات، وستستفيد “تحالف” من خبرات شركة إنفورما العالمية لإنشاء قطاع فعاليات عالمي المستوى في المملكة والذي سيعمل على زيادة التنويع الاقتصادي، وتوفير الوصول إلى فرص جديدة للشركات الدولية، وجذب الاستثمار الأجنبي ودعم النشاط التجاري في المملكة، ستدعم “تحالف” أيضًا إنشاء مسارات وظيفية جديدة للشباب في المملكة والموهوبين والمتمرسين رقميًا، ليس فقط في الفعاليات ولكن أيضًا في الفرص الإبداعية والرقمية الأوسع نطاقاً، من التقنية والعلامات التجارية إلى التسويق الرقمي وتطوير المنتجات الرقمية .

كما سيتم إنشاء أكاديمية “تحالف” والتي ستوفر سنويًا لمجموعة من المهنيين السعوديين الشباب فرصة لاكتساب تدريب عملي وخبرة في الفعاليات الدولية من خلال سلسلة من الفرص عبر أعمال انفورما العالمية، والاستفادة بشكل أكبر من برنامج الاعتماد المهني للفعالية المعترف بها في القطاع .

يعتمد مشروع تحالف المشترك على التعاون الناجح بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وإنفورما، حيث أطلقوا سابقًا “ليب” المؤتمر التقني الحائز على جوائز في عام 2022 ، والذي تم تنظيمه بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والعلامة التجارية السيبرانية ذات الشهرة العالمية “بلاك هات” بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه تحت مظلة موسم الرياض. ستقوم تحالف بترخيص العلامات التجارية الرائدة في السوق من انفورما لإطلاق مجموعة من الفعاليات الجديدة بين الشركات والتجارب والخدمات الرقمية في عام 2023 وما بعده، والتي تركز في البداية على القطاعات المهمة استراتيجيًا مثل التقنية والعقارات والأدوية والغذاء والصحة والجمال والسياحة والضيافة .

ستقوم شركة “تحالف” بجلب الفعاليات العالمية ومنها مؤتمر الذكاء الاصطناعي “DeepFest” من 6-9 فبراير 2023، ومهرجان الطعام والضيافة “Feast” من 24-26 أكتوبر 2023، ومهرجان التجميل في الشرق الأوسط “Cosmoprof” ، ومعرض العقارات العالمي “”Cityscape من 10-13 سبتمبر 2023، ومعرض للعلامة التجارية الرائدة في الأدوية “CPHI” في الشرق الأوسط من 15-17 يناير 2024.

قال فيصل الخميسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز: استضافت المملكة العربية السعودية مجموعة واسعة من الأحداث العالمية في السنوات الأخيرة، والآن من خلال شركة تحالف يستثمر الاتحاد السعودي للأمن السيبراني في زيادة الأحداث والفعاليات السعودية والقطاعات الإبداعية والرقمية ذات الصلة، سيكون تحالف مساهمة كبيرة في مهمة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز المتمثلة في دعم تنمية المهارات وخلق فرص عمل للشباب السعودي في القطاعات الديناميكية والمهنية، وسوف يساهم أيضًا في التنويع والنمو للقطاعات الرئيسية في المملكة العربية السعودية “.

أضاف الخميسي أيضًا: “لقد لعبت انفورما دورًا رائدًا في مجال الفعاليات والأحداث على المستوى الدولي، بما في ذلك التجارب الرقمية الرائدة حسب الطلب والقائمة على البيانات وقيادة مبادرات الاستدامة في جميع أنحاء القطاع، لقد ساعدت هذه الخبرة في إطلاق الأحداث الناجحة معًا في الماضي وستكون لا تقدر بثمن في تقديم الخطط الطموحة التي تم الإعلان عنها اليوم .

اخترنا الكلمة العربية التي تعني “تحالف”، وذلك يعكس قوة الشراكة بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وانفورما، وخططنا للعمل معًا بشكل وثيق في هذه المرحلة التالية من تطوير الأحداث ذات المستوى العالمي للمملكة العربية السعودية .

وذكر نائب الرئيس الإقليمي في انفورما “مايك تشامبيون” ان هدف تحالف هو التركيز على قوة وقيمة الفعاليات العالمية لدعم النمو الاستراتيجي في القطاعات الرئيسية للمملكة العربية السعودية، يمكن للفعاليات والأحداث الكبرى أن تقدم حافزًا اقتصاديًا كبيرًا من خلال توفير الوصول إلى الفرص الكبيرة، ودفع الاستثمار الداخلي وتوليد التجارة الدولية، نتشرف بتوسيع شراكتنا مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز لإنشاء تحالف، ونهدف معًا إلى إنشاء أحداث مستدامة على مستوى عالمي في المملكة العربية السعودية والتي ستكون معرضًا دوليًا للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد السعودي، فضلاً عن المساهمة في الأحداث المزدهرة في المملكة. إن مهمة هذا المشروع جلب الأحداث ذات المستوى العالمي إلى المملكة وأن نكون قوة إيجابية في جعل المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا للأحداث والفعاليات .

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