‫إطلاق اكادمية البلوكتشين بالتعاون مع الاكادمية السعودية الرقية.

زوغ ، سويسرا7 فبراير / شباط 2022/PRNewswire/ –بشراكة استراتجية بين مؤسسة البلوكتشين العالمية والاكاديمية السعودية للبلوكتشين تم توقيع مذكرة تفاهم لإ طلاق اكادمية البلوكتشين الاولي في منطقة الشرق الاوسط.

وقعت اليوم ضمن شراكة استراتجية بين مؤسسة بلوكتشين العالمية والاكاديمية السعودية الرقمية شراكة استراتجية، وتعد هذه الاكاديمية هي الاولي من نوعها في الشرق الاوسط للتدريب علي تقنيات البلوكتشين.

الجدير بالذكر ان الاكاديمية الرقمية السعودية هي مبادرة وطنية رئيسية من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) في المملكة العربية السعودية ، والتي تهدف إلى تطوير رأس المال البشري والقدرات الرقمية للشباب السعودي. وهي أكاديمية وطنية بمعايير دولية لتثقيف المواهب السعودية في التقنيات الناشئة ، وتهيئهم لشغل وظائف في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تعزز التحول الرقمي للمملكة “رؤية السعودية 2030”.

من خلال هذه الاكاديمية في الرياض تهدف مؤسسة والاكاديمية السعودية الرقمية لتوفير موادر تعلمية متنوعة في تقنيات البلوكتشين لمساهمة في تطوير ورفع مستوى الابتكار الرقمي في مجال التقنيات الناشئة وتحديدا تقنيات البلوكتشين. ويتم التركيز علي تنقية البلوكتيش الخاصة بمؤسسة التي قامة بتطوير وتحديث هذه التقنية وتعد مؤسسة من المؤسسات الرأئدة عالميا. التي تستخدم شبكة البلكوتشين الاقل تكلفة في العالم للبينات.

وتعد هذه الشراكة هي الاحدث من سلسلة الشراكات التعليمة المتخصصة في مجال التقنيات الحدييثة التي تطلقها الاكاديمية السعودية الرقمية والتي اطلقها سعادة نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لوظائف المستقبل المهندس فارس الصقعي. وقد ذكر سعادته ” نظرا لأن الثورة الصناعية الرابعة تتضمن العديد من التقنيات الناشئة، تسعى الاكاديمية الي جذب العديد من الاكاديميات منذ ان اطلقت في اكتوبر من عام 2021. وتستمر في استحداث الكثير من البرامج التعلمية للتعاون مع ارقى مؤسسات التي تطور تقنيات البلوكتشين في العالم ووجود مؤسسة ضمن هذه المؤسسات يعد بمثابة حدث تقني في المملكة العربية السعودية.

واعلنت مؤسسة عن هذه الشراكة الاستراتجية مع الاكاديمية السعودية الرقمية من خلال حفل التوقيع لمذكرة التفاهم في اليوم الاخير في ضمن فعاليات مؤتمر التكنولوجيا العالمي ليب 2022 في الرياض الذي عقد في الفترة من 1-3 فبراير 2022 والذي جذب اكثر من 100000 زائر.

وتعليقا علي الاتفاقية، اكد سعادة المهندس محمد لشويم الرئيس التنفيذي للأكاديمية الرقيمة السعودية “يسعدنا أن تتعاون مؤسسة مع الاكاديمية الرقيمةالسعودية لإنشاء اول اكاديمية بلوكتشين في منطقة الشرق الاوسط. وستقوم هذه المبادرة بتعليم الطلاب والمطورين والمدراء التنفيذين وممثلي الحكومات في جميع انحاء المملكة، ورؤيتنا لبناء الموارد اللازمة للثورة الصناعة الرابعة. وتعد هذه هي الخطة الاولي من التعاون بن مؤسسة والاكاديمية السعودية الرقمية.

“وقد اعرب سعادة الرئسي المؤسسة لمؤسسة جيمي ويينج ان المملكة العربية السعودية في مقدمة التحول الرقمي العالمي في التقنيات الحديثة مثل انترنت الاشياء والروبتاتو والمدن الذكية, والذكاء الاصنتاعي. وكل هذه المجالات تقودها ثورة البيانات وفقط مؤسسة ___ وتقنية البلوكتشين التي تمتلكها مؤسسة تعد هي الاكبر والوحيدة التي لديها القدرة علي التوسع مع الاحتياجات والتغيرات التقنية في العالم. ويسعدنا ان تكون هنالك شراكة استراتجية مع الاكاديمية السعودية الرقمية ووزراة الاتصالات في ان تكون المملكة هي الرئدة اقليما وعالميا من خلال توفير موارد تقنيات البلوكشتن المناسبة في المملكة. “

وتعد تقنية بلوكتشين هي الأمثل لاستخدامات الحكومية والامثل ايضا للاستخدامات في المؤسسات ذات التطبيقات والمنصات ذات النطاق الواسع والتي تحتاج الكثير من المعالجة والدقة العالية والسرعة الكبيرة مع انخفاض التكاليف. تتيح امكانيات تقنيات مؤسسة للعقود الذكية ، والمشفرة وامكانيات السداد مع مراعات التقنيات الصديقة للبيئة. مما يمكن من انتشار هذه التقنية في جميع المجلات مثل مجال الميتافيرس وغيره من تقنيات البلوكتشين التي تمتلكها مؤسسة .

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