‫إطلاق اختيارات معرض كانتون يجلب منتجات متنوعة عالية الجودة إلى الواجهة في اليوم الأول من المعرض

غوانزو، الصين، 17 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — يُفتتح معرض كانتون 132 على الإنترنت في 15 أكتوبر 2022. وهي تبدأ بالحدث الترويجي لإصدار منتجات معرض كانتون، وهو حدث خاص مدته أربعة أيام يظهر لأول مرة أكثر من 200 منتج جديد يجذب الانتباه للمشترين العالميين. تضع السلسلة معايير الصناعة لتوجيه ودفع المزيد من الشركات لتصبح أكثر ابتكارًا وزراعة مزايا تنافسية جديدة.

ويمكن العثور على سلسلة اختيارات معرض كانتون على الموقع الرسمي لمعرض كانتون. تسلط السلسلة الضوء على 7 محاور، بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية ومواد البناء والديكورات المنزلية والتصنيع الصناعي وأدوات الأجهزة والأدوات المنزلية وحياة الموضة والصحة والترفيه. في المجمل، سيتم إطلاق 200 مقطع فيديو لمنتج جديد، يمكن الوصول إلى كل منها من قبل المشترين العالميين الذين يمكنهم مشاهدتها مباشرة من خلال قسم إصدار المنتج الجديد على موقع معرض كانتون الرسمي، كما سيتم مشاركة النقاط البارزة على الحسابات الرسمية لمعرض كانتون على الفيسبوك والتيك توك بالإضافة إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمعرض كانتون.

تعد 57% من المنتجات الجديدة المختارة من شركات عالية الجودة في الصناعات ذات الصلة ومجالات التصنيع المحلي في الصين، بما في ذلك أفضل 500 شركة عالمية مثل Gree Electric Appliances و Midea Group و Unilumin Group ؛ والقوى الرائدة في القطاعات الفرعية، مثل Tongrun Auto Accessory ، وهي شركة رائدة في الرافعات، و Fuling Plastics ، وهي شركة رائدة في أجهزة تجهيز الطعام الصديقة للبيئة، وشركة Norman Biological Technology . الرائدة في مجال التلألؤ الكيميائي، والتي تشارك لأول مرة.

المنتجات المنزلية والتسلية والترفيهية

· المصباح اليدوي بموسيقى الرعد ناتو “ Natuo Thunder Music Flashlight ” من Binovo Manufacturing .,Ltd. ، يمكنه استشعار التغييرات في الصوت الخارجي، وتحريك الضوء تلقائيًا وفقًا لذلك لإنشاء تمثيل مرئي لإيقاع الصوت مع 12 وظيفة متكاملة، بما في ذلك مصباح يدوي، والإضاءة المحيطة، ومكبر الصوت، وضوء البيك أب.

· يعتمد طباخ شواية عديم الدخان من Guangdong Linkfair Household نظامًا جديدًا خاليًا من الدخان يتيح تبريد الأبخرة الناتجة عن الزيت وتصلبها باستمرار بواسطة غطاء مدمج مبتكر، والذي يستخدم تقنية ترشيح وتدوير فيلم الماء لالتقاط الدخان.

منتجات التكنولوجيا الذكية

· يمكن لتقنية Motobatt Li-Ion الهجينة ( MHT ) الحاصلة على براءة اختراع، من شركة Guangzhou Kaijie Power Supply Industrial Co., Ltd ، إطالة عمر البطارية، وتقليل تكاليف إعادة التدوير، وتجاوز أداء بطاريات Li-Ion و Lithium من خلال نظام التحكم الذكي في البطارية.

· يتضمن روبوت الصرف الصحي التفاعلي الذكي 5G من Changsha Zoomlion Environmental Industry Co.، Ltd تقنيات مبتكرة متقدمة مثل التفاعل الصوتي الذكي 5G ، وتحديد القمامة، والتشغيل بدون طاقم للتشغيل الذكي والحركة.

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