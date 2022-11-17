‫إطلاق أول مجموعة مجوهرات لؤلؤية بحرينية كمجموعة مجوهرات كرموز غير قابلة للاستبدال

المجموعة التي تحمل اسم ساردانا مستوحاة من حكايات دلمون الشعبية القديمة عن رجال يخرجون إلى البحر للبحث عن الكنز. وتضم القطع الذهب عيار 18 قيراطًا ولؤلؤ المياه المالحة البحريني الطبيعي المعتمد من معهد البحرين لللؤلؤ والأحجار الكريمة، دانات.

بالإضافة إلى المجوهرات، يتلقى المشترون أيضًا أحد أعمال لينا الفنية كرموز غير قابلة للاسترداد. تم رسم كل عنصر يدويًا من قبل الفنانة ويتميز بأسلوبها المميز في الاحتفال بالشخصيات الأنثوية القوية.

وقال رئيس المجلس الوطني للفنون الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة: “لطالما كانت البحرين في طليعة الابتكار، وأهنئ جميع المشاركين في هذا المشروع، الذي يمثل “أول” مشروع مهمًا آخر للمنطقة. وتوضح المصادقة الآمنة على اللؤلؤ، المدعومة من قبل بلوكتشين، كيف يمكن استخدام التكنولوجيا لتحديث صناعة عمرها قرون وتضع اللؤلؤ البحريني على المسرح العالمي لسوق عالمية”.

وقالت الأيوبي: “هدفي من هذه المجموعة هو الاحتفاء بتراثنا مع دمج التقنيات المستقبلية. إنه عرض مثالي أو دليل على مفهوم دمج الرموز غير القابلة للاستبدال في حياتنا اليومية “.

وأضافت إيمي فايا، مؤسسة ماي جولد سوق: “لقد حظي اللؤلؤ البحريني بتقدير كبير في جميع أنحاء العالم لبريقه وجماله الفريد، ولهذا السبب وضعناه في قلب هذه المجموعة. ويهدف ماي جولد سوق إلى جعل المجوهرات الراقية في متناول جمهور أوسع من خلال تصاميم بأسعار معقولة وقابلة للارتداء، ونحن فخورون جدا بالتعاون مع لينا في هذه المجموعة”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Rudder Consulting عبدالرحمن المقلا: “هذا المشروع لا يشبه أي مشروع آخر عملنا عليه من قبل في تجربتنا مع Web 3.0 . فهو يوضح كيف يمكن ربط الرموز غير القابلة للاستبدال بالمرافق الفعلية، وفي هذه الحالة، القطع الذهبية، التي تدمج الملكية الرقمية والمادية، وتوضح واحدة من العديد من حالات الاستخدام لهذه التكنولوجيا.”

تتميز المجموعة ذات الإصدار المحدود بثلاثة مستويات: الرمز غير القابل للاستبدال النادر “لوليا”، والرمز غير القابل للاستبدال النادر للغاية “خيلان”، والرمز غير القابل للاستبال الأسطوري “صباح الخير”. يمكن شراء الرموز غير القابلة للاستبدال باستخدام العملة المشفرة أو بطاقة الائتمان عبر موقع المشروع على الويب sardana.io أو mygoldsouq.com .

لمزيد من المعلومات، اتصل بـ:

إيمي فايا

ماي جولد سوق

hello@mygoldsouq.com

‎+973 36366619

www.mygoldsouq.com

نبذة عن لينا الأيوبي: لينا الأيوبي واحدة من أبرز الفنانين والمصممين في البحرين ومؤسسة ومالكة معر.ض دار الفن. فنانة موهوبة منذ سن مبكرة، وقد عرضت في جميع أنحاء العالم. أفضل وصف لأسلوبها هو أنه مزيج بين المانغا اليابانية والفولكلور البحريني من منظور أنثوي بالتأكيد. تحتفي أعمالها بجمال المرأة وقوتها والدور المهم الذي تلعبه في رعاية المجتمعات وتنشئة جيل المستقبل. https://leenaalayoobi.com

نبذة عن ماي جولد سوق يعد ماي جولد سوق واحدًا من أوائل شركات المجوهرات المباشرة للمستهلكين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، متجاوزًا نموذج البيع بالتجزئة التقليدي والهوامش من خلال البيع للعملاء مباشرة عبر الإنترنت. هذه الشركة الناشئة التكنولوجية الحائزة على جوائز والتي تهدف إلى تحديث أعمال عمرها قرون ومشاركتها مع جيل جديد من عشاق المجوهرات. المؤسس، إيمي فايا هي مصممة مجوهرات من الجيل الرابع وحرفية. جاءت عائلتها إلى الشرق الأوسط على متن السفينة البريطانية ساردانا، وبعد ذلك سميت هذه المجموعة. www.mygoldsouq.com

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