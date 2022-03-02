إصدار وثيقة الريادة الفكرية في مجال شبكة القيادة الذاتية يمهد الطريق لشبكات القيادة الذاتية

برشلونة، إسبانيا، 2 مارس 2022 / PRNewswire / — خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعام (MWC) 2022، كلفت شركة Huawei شركة Forrester Consulting بإجراء دراسة حول وثيقة الريادة الفكرية في مجال شبكة القيادة الذاتية – “بناء القدرة التنافسية للأعمال الرقمية الرائدة مع شبكة مركز بيانات ذاتية القيادة بمستوى عالٍ (DCN)”. تناقش الوثيقة كيفية تحول مراكز بيانات المؤسسات إلى مراكز بيانات سحابية حديثة يمثلها “النشر متعدد السحابات والهجين”، في حين تتحول شبكات مراكز البيانات من المستوى 3 إلى المستوى 4. وتحث الوثيقة على تنمية التشغيل الآلي، إلى جانب اقتراح الطرق التي يمكن أن تتطور بها شبكات مراكز بيانات المؤسسات نحو مستوى أعلى من القيادة الذاتية.

قامت Forrester باستطلاع آراء قادة تكنولوجيا المعلومات وصناع القرار التقنيين في 197 مؤسسة/منظمة كبيرة ومتوسطة الحجم في جميع أنحاء العالم حول الوضع الحالي والتحديات وأهداف التحول لشبكات مراكز البيانات الخاصة بهم.

التكنولوجيات الجديدة ونماذج الأعمال التي تدفع شبكات مراكز البيانات نحو القيادة الذاتية عالية المستوى

ووفقا للوثيقة، فإن 61.9٪ من الشركات تقوم بإنشاء مراكز بيانات باستخدام السحب الخاصة والهجينة. توفر مراكز البيانات المنتشرة على السحابة للمؤسسات الخدمة الذاتية عند الطلب، وإمكانية الوصول واسع الانتشار، وتجميع الموارد، والمرونة السريعة، وقدرات الخدمة القياسية القابلة للقياس. وكل ذلك يتطلب شبكات ذاتية القيادة بمستوى عالٍ. وفي الوقت نفسه، تفرض المنافسة المتزايدة الشرسة في السوق والابتكار السريع لنموذج الأعمال متطلبات أكثر صرامة على استمرارية الخدمة والأداء في الوقت الحقيقي. وتتطلب هذه المتطلبات المتزايدة على الأعمال التجارية أيضًا المزيد من القيادة الذاتية في النشر السريع للشبكة وتوفير الخدمات، فضلا عن ضمان استمرارية الخدمة ومنع انقطاع الأعمال.

الشبكات المعقدة بشكل متزايد ومرافق وتقنيات الشبكات القديمة هي تحديات رئيسية في طريقها لمواجهة شبكات القيادة الذاتية

بعد إجراء التقييم الذاتي، يعتقد 64٪ من الشركات التي شملتها الدراسة الاستقصائية أن مراكز البيانات الخاصة بها تعمل في مرحلة المستوى الثالث – شبكة القيادة الذاتية المشروطة. تساعد تقنيات مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والشبكات المُعرّفة بالبيانات شبكات مراكز البيانات على تحسين التشغيل الآلي وعمليات التشغيل والصيانة الذكية. ومع ذلك، لا تزال المؤسسات تواجه العديد من التحديات في النشر والتنفيذ التلقائيين. ولا تزال مرحلتا الإنشاء والتشغيل والصيانة يعتمدان اعتمادًا كبيرًا على استشارة الخبراء ومهارات الموظفين، وهي أمور غير فعالة وعرضة للخطأ.

في الواقع، تعتمد معظم الشركات على حلول البائعين (التي تغطي خطط التنفيذ الآلي والعمليات والأدوات ذات الصلة) لتحقيق درجة معينة من التشغيل الآلي للشبكة أحادية السحابة وشبكات مراكز البيانات الأحادية. ومع التطور السريع في مراكز بيانات المؤسسات، أصبحت الشبكات متعددة المراكز والشبكات السحابية وغير المتجانسة هي المعيار الجديد، مما يزيد من تعقيد الشبكة بشكل كبير. ونتيجة لذلك، لا يمكن للحلول والأدوات والمهارات الحالية تلبية المتطلبات.

لا تقوم مراكز البيانات مرة واحدة. وقد ذكر 50.8٪ من الشركات التي شملتها الدراسة الاستقصائية إنها لا تزال تستخدم العديد من الشبكات والأجهزة القديمة مع توسيع وإنشاء البنية التحتية لمركز البيانات الخاص بها. ومع ذلك، يعيب بنية الشبكة التقليدية عدم المرونة والتطور ببطء. وعلى هذا النحو، فإنه من الصعب التشغيل الآلي للشبكات القديمة. وهذا يشير إلى مسألة رئيسية أخرى – إيجاد سبل لإعادة إنشاء الهياكل الأساسية والتكنولوجيات البالية لحماية الاستثمارات السابقة.

أفضل الممارسات والشراكات التي يمكن أن تسرع من عملية التطور

يقترح Forrester أن تقوم الشركات بصياغة أهداف واضحة للتشغيل الآلي لشبكة مراكز البيانات ومسارات التطور استنادًا إلى وضعها واستراتيجياتها الحالية. كما يمكنهم التعلم من أفضل الممارسات الصناعية. تشمل عملية التشغيل الآلي للشبكة جميع جوانب التكنولوجيا – بما في ذلك أجهزة الشبكة وبنية السحابة الهجينة والتشغيل الآلي – لذلك من الصعب على الشركات تحقيق ذلك بنفسها. الحل هو الاستفادة من نقاط القوة من الشركاء لتسريع التشغيل الآلي، والبقاء في المقدمة للمنافسة.

Huawei CloudFabric 3.0 تأتي في مقدمة المستوى 3.5 لشبكات مراكز البيانات ذاتية القيادة

في الآونة الأخيرة، قارنت مجموعة Tolly Group – وهي مزود عالمي لخدمات الاختبار والتحقق من فاعلية الجهات الخارجية وموثوقيتها – بين حل شبكة مركز البيانات فائق التقارب من Huawei CloudFabric 3.0 وحل الشبكات المُعرّفة بالبيانات لمركز البيانات الرئيسي. وقد صنف التقرير حل شركة Huawei بمقدار 3.51 نقطة – وهو أعلى بكثير من 2.8 نقطة التي حصل عليها الحل الرئيسي. كما أنها هي الحل الوحيد لشبكة مركز البيانات ذاتية القيادة من المستوى 3.5 التي تم التحقق منها من قبل مجموعة Tolly.

يوفر حل شبكة مركز البيانات فائق التقارب منHuawei CloudFabric 3.0 التشغيل الآلي لدورة حياة كاملة وقدرات ذكية لعمليات التشغيل والصيانة لشبكات مراكز البيانات. وهو يعتمد على العديد من التقنيات المبتكرة، مثل إطار البرمجة المفتوح، ومنصة تنسيق الخدمة، والتوأم الرقمي، والرسم البياني المعرفي. تسمح هذه الشبكات لحل Huawei CloudFabric 3.0 بإدارة مركزية للشبكات متعددة مراكز البيانات والشبكات متعددة السحابات وغير المتجانسة وخدمات التوفير في ثوان وإجراء المحاكاة والتحقق، بالإضافة إلى تحديد موقع الأخطاء بين التطبيقات والشبكات. يسهل الحل ابتكار الخدمة السريعة ويمكن من تقديم الخدمة في الوقت الفعلي. تم استخدام حل Huawei CloudFabric 3.0 على نطاق واسع في صناعات مثل التمويل والحكومة والشركات الكبيرة وشركات النقل، مما يسرع من عملية التحول الرقمي للشركات ويساعد العملاء على تحقيق نجاح أعمالهم.

سيُعقد المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعام 2022 (MWC22) في المدّة من 28 فبراير إلى 3 مارس في برشلونة بإسبانيا. وستعرض خلاله شركة هواوي منتجاتها وحلولها في جناحها رقم 1H50 في القاعة رقم 1 بمركز معارض Fira Gran Via. كما ستبحث هواوي مع غيرها من شركات الاتصالات والخبراء والمتخصصين في قطاع الاتصالات وقادة الرأي من جميع أنحاء العالم موضوعات متعدّدة مثل: الاتجاهات الحديثة في قطاع الاتصالات، ونموذج GUIDE لتطوير شبكات الاتصالات من أجل بناء اقتصاد رقمي أفضل، والتنمية المستدامة لتكوين رؤية مشتركة لمستقبل الشبكات الرقمية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://e.huawei.com/ en/events/huawei-enterprise- mwc-2022

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