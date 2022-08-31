‫إستراتيجية جديدة للطاقة تسير على قدم وساق، GWM تكشف عن نماذج طاقة جديدة متعددة في معرض تشنغدو للسيارات 2022

باودينغ، الصين، 31 غشت/آب 2022 / PRNewswire / — في 26 غشت/آب، ظهرت GWM مع علاماتها التجارية الستة في معرض تشنغدو للسيارات 2022، لتصبح واحدة من أشهر العلامات التجارية.

عرضت GWM نماذج طاقة جديدة وملفتة للنظر لجميع وسائل الإعلام والزوار في العديد من قاعات العرض. خلال العرض ، قدمت HAVAL و TANK و WEY مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية الهجينة، مما ساعد على تعزيز مصفوفة المنتجات الهجينة لـ GWM .

كما حظيت العلامتان الكهربائيتان الأخريان وهما ORA و SAR باهتمام كبير وأصبحتا محط الأنظار بأشكالهما التفاعلية المبتكرة وأنماطهما المتباينة.

علقت NetEase ، وسائل الإعلام الرائدة في الصين: “كشركة رائدة في قيادة تحول شركات السيارات التقليدية نحو الكهربة والذكاء، تصر GWM على تسريع تنفيذ استراتيجية الطاقة الجديدة”.

تم تصنيف HAVAL على أنها “خبير الطاقة الجديدة للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات”، وجميع موديلاتها المعروضة في القاعة 1 هي مركبات طاقة جديدة، مثل H6-HEV و H6-PHEV و H-DOG . على وجه التحديد، ظهرت HAVAL H-DOG الكهربائية الهجينة الجديدة لأول مرة عالميًا، حيث اعتمدت مجموعة نقل الحركة 1.5 T + DHT-PHEV ، بعزم دوران إجمالي يبلغ 530 نيوتن متر وقوة إجمالية تبلغ 240 كيلو وات. إنها تدفع المستخدمين إلى توسيع حدود الحياة مع مساحة قيادة أكثر راحة.

أما الآن، HAVAL قد سارت بالفعل نحو مجال الطاقة الجديدة، ويمكن للعديد من سيارات الدفع الرباعي الهجينة الخاصة بالعلامة التجارية تلبية متطلبات المستخدمين المتنوعة للسفر الأخضر في السوق العالمية.

كما عرضت TANK نموذجين جديدين للطاقة في جناحها في القاعة 8، وهما TANK300 HEV و TANK500 PHEV . يمكن أن يدمج هذان النموذجان القدرة الموثوقة والمستقرة على الطرق الوعرة مع طاقة جديدة قوية، مما يسمح للعملاء بالحصول على تجربة على الطرق الوعرة بينما يستمتعون بالسفر الأخضر والمريح في نفس الوقت.

بعد ذلك، جلبت WEY Coffee 01 و Latte DHT-PHEV (للسوق الصينية) ونماذج طاقة جديدة ذكية ومتطورة أخرى في المعرض، مما أدى إلى اتجاه جديد للقيادة الذكية. لفتت Coffee 01 على وجه الخصوص، وهي النموذج الأول لدخول WEY إلى أوروبا، انتباه المتخصصين في الصناعة والمستخدمين المحليين بمجرد الكشف عنها في السوق الأوروبية.

أنشأت GWM حاليًا في مجال الطاقة الجديدة، إستراتيجية تطوير تركز على طرق تقنية متعددة، مثل الكهرباء الهجينة والكهرباء النقية، لتسريع التخطيط في مجال الطاقة الجديد.

فيما يتعلق بالبحث والتطوير، قامت الشركة بتوسيع الاستثمار وقالت إنه بحلول عام 2025، ستستثمر GWM ما مجموعه 100 مليار يوان صيني للطاقة الجديدة والتقنيات القائمة على الذكاء لإنشاء منتجات أكثر اخضرارًا وذكاءً وأمانًا للمستخدمين.

في مؤتمر الإطلاق العالمي للاستراتيجية لعام 2025، أعلنت الشركة أن سيارات الطاقة الجديدة لشركة GWM ستشكل 80٪ بحلول عام 2025.

قال مو فنغ، رئيس GWM ، في مؤتمر HAVAL لاستراتيجية الطاقة الجديدة: “إن استراتيجية الطاقة الجديدة لشركة GWM تسير على قدم وساق.”