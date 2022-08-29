‫إذا تعرضت لإصابة بسبب الأخطاء الناتجة عن الوسادات الهوائية من شركة تاكاتا، فقد تظل مؤهلاً للحصول على تعويض من خلال عملية المطالبة بالأصول الخاصة ومطالبة أمين الصندوق في قضايا الإصابات الشخصية أو الوفاة الخاطئة.

بوسطن، 29 أغسطس 2022 / PRNewswire / — أصدر هذا البيان البروفيسور إريك دي غرين، المشرف القضائي الخاص لصندوق وزارة العدل للتعويض الشخصي في قضية الوسادات الهوائية من شركة تاكاتا وأمين الصندوق الاستئماني للتعويض عن الضرر الذي تم إنشاؤه في قضايا إفلاس شركة تاكاتا.

المطالبات عن الوسادات الهوائية المعيبة من شركة تاكاتا

أعلن البروفيسور إريك دي غرين، بصفته المشرف القضائي والأمين، عن إطلاق برنامج تعويض شخصي في مايو 2018 للأفراد الذين عانوا أو سيعانون من إصابة شخصية أو وفاة ناتجة عن الخطأ بسبب التمزق أو الانطلاق العنيف لنافخة الوسادة الهوائية المحشوة بنترات الأمونيوم المثبتة من شركة تاكاتا (“عيب نافخة الوسادة الهوائية المُصنعة من تاكاتا”). وبموجب هذا البرنامج، قد يطلب أصحاب المطالبات تعويضًا من صندوق وزارة العدل للتعويض الشخصي والبالغة قيمته 125 مليون دولار أمريكي (“ IRF “) و/أو الصندوق الاستئماني للتعويض عن أضرار الوسادات الهوائية المُصنعة من شركة تاكاتا (“ TATCTF “) الذي تبلغ قيمته حوالي 140 مليون دولار أمريكي. وتكون عملية المطالبة مستمرة وما زال أمام أصحاب المطالبات المؤهلين الوقت الكافي لتقديمها.

تتوفر ثلاثة أنواع من المطالبات التي يمكن للأفراد الذين عانوا من إصابة أو وفاة ناتجة عن الخطأ بسبب عيب نافخة الوسادة الهوائية من تاكاتا تقديمها: (1) “مطالبة صندوق التعويض الشخصي” ضد تاكاتا للحصول على تعويض من صندوق التعويض الشخصي، وهو صندوق التعويض عن الإصابات الشخصية والوفاة الناتجة عن الخطأ الخاضع لإشراف المشرف القضائي والمؤسس بموجب أمر التعويض الصادر عن محكمة الولايات المتحدة المحلية التابعة لمنطقة شرق ميشيغان فيما يتعلق بالقضية الجنائية لوزارة العدل ضد تاكاتا، قضية الولايات المتحدة ضد شركة تاكاتا رقم 16- cr-20810 (E.D . Mich.) ؛ و(2) “المطالبة الاستئمانية” ضد تاكاتا للحصول على تعويض من الصندوق الاستئماني للتعويض عن أضرار الوسادات الهوائية المُصنعة من شركة تاكاتا، وهو الصندوق الاستئماني للتعويض عن الإصابات الشخصية وحالات القتل الخطأ الخاضع لإشراف أمين الصندوق والمؤسس وفقًا للفصل 11 من خطة إعادة تنظيم تاكاتا الصادرة في محكمة الإفلاس لمقاطعة ديلاوير، و(3) “مطالبة الشركة المشاركة في تصنيع المعدات الأصلية ( POEM )” ضد الشركة المشاركة في تصنيع المعدات الأصلية (التي أصبحت حاليًا شركة هوندا/أكيورا) للحصول على تعويض من الشركة المشاركة المشاركة في تصنيع المعدات الأصلية والتي يجب حلها من خلال الصندوق الاستئماني للتعويض عن أضرار الوسادات الهوائية المُصنعة من شركة تاكاتا الخاضع لإشراف أمين الصندوق.

ولكل نوع من الأنواع الثلاثة للمطالبات متطلبات أهلية خاصة به؛ ومع ذلك، لا يغطي كل نوع من المطالبات سوى الإصابات الجسدية وحالات الوفاة الناتجة عن الخطأ بسبب عيب نافخة الوسادات الهوائية المُصنعة من تاكاتا. ولا تغطي الأنواع الثلاثة للمطالبات المبينة أعلاه المطالبات المتعلقة بالإصابات أو حالات الوفاة الناتجة عن الخطأ الناجمة عن مكونات الوسادة الهوائية الأخرى — مثل تعطل انطلاق الوسادة الهوائية، أو الانطلاق التلقائي للوسادة الهوائية، أو إصابات الاصطدام غير المرتبطة بنافخة الوسادة الهوائية، أو الخسائر الاقتصادية غير المرتبطة بالإصابات الجسدية أو الوفاة.

يمكن للأفراد الوصول إلى نماذج المطالبة، والتي تتضمن إرشادات مفصلة تخص كيفية تقديم المطالبة، على الموقع الإلكتروني لصندوق التعويض الشخصي ( IRF ): www.takataspecialmaster.com ، أو الموقع الإلكتروني للصندوق الاستئماني للتعويض عن أضرار الوسادات الهوائية المُصنعة من شركة تاكاتا ( TATCTF ): www.TakataAirbagInjuryTrust. com .

الإشراف على إجراء المطالبات والموارد لمزيد من المعلومات

تم تعيين البروفسور غرين من قبل محكمة المقاطعة للعمل كمشرف قضائي على مطالبات صندوق التعويض الشخصي ( IRF ) وعُيّن من قبل محكمة الإفلاس ليكون بمثابة الأمين المشرف على المطالبات الاستئمانية ومطالبات الشركة المشاركة في تصنيع المعدات الأصلية ( POEM ).

لمزيد من المعلومات حول متطلبات الأهلية، والمواعيد النهائية للتقدم بمطالبات التعويض، يُرجى زيارة www.takataspecialmaster.com ، www.TakataAirbagInjuryTrust. com ، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني Questions@ TakataAirbagInjuryTrust. com ، أو الاتصال على الرقم المجاني:9544-215 (888).