‫إدراج مجموعة BGI في قائمة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) الصينية في Fortune China

كما لاحظت Fortune China في مقدمتها لقائمة 40 شركة مميزة، كانوا سعداء عندما اكتشفوا أنه على الرغم من أن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ( ESG ) مفهوم أجنبي، إلا أن هناك العديد من الممارسين النشطين في مختلف الصناعات في الصين.

سلطت مجلة Fortune China الضوء على أربعة إنجازات حققتها مجموعة BGI لإدراجها في القائمة:

عمل مجموعة BGI خلال أزمة كوفيد، لا سيما في إنشاء مختبرات Huo-Yan في الصين وعلى مستوى العالم.

تقدم مجموعة BGI خدمات الفحص الصحي للأشخاص في المناطق الريفية والفقيرة، مع تقديم أكثر من 13 مليون فحص صحي.

تعمل مجموعة BGI على منع وإدارة اعتلالات الهيموجلوبين مثل الثلاسيميا ومرض فقر الدم المنجلي.

تتعهد أنشطة المسؤولية الاجتماعية لمجموعة BGI في توفير حملات التوعية الصحية العامة.

قال متحدث باسم مجموعة BGI : “بينما نتشرف بالحصول على هذا التقدير لعملنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فقد ركزت مجموعة BGI دائمًا على تطوير علوم الحياة من أجل تحسين البشرية”. “يجب أن يركز كل ما نقوم به على تحسين الحياة، ولهذا السبب يشمل عملنا الاكتشافات العلمية الرائدة، والبحوث المبتكرة في علم الأحياء المجهري والتنوع البيولوجي، وخدمات الاختبارات التشخيصية لتتبع الفيروسات والأمراض، وتطوير تقنيات الجيل التالي على نطاق واسع التسلسل الجيني “.