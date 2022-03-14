‫إدار الوصول المميز في ريف بيتس (RevBits) تحصد الجائزة الذهبية وتتوفق على “ThycoticCentrify Secret Server” في جوائز “Globee Awards®” لعام 2022

تم اختيار شركة ريف بيتس (RevBits)، مزودة حلول أمن الفضاء الإلكتروني، لتفوز بالجائزة الذهبية في فئة والفوز بالجائزة الفضية في فئتين أخريين في حفل توزيع جوائز التتميز العالمي للأمن السيبراني جلوب السنوي الثامن عشر “Globee Cyber Security Global Excellence Awards“

مينولا، نيويورك، 14 مارس 2022 /PRNewswire/ — أعلنت ريف بيتس أنها حصلت على الجائزة التقديرية الذهبية في حفل توزيع جوائز جلوب “Globee®” لعام 2022 عن تقديمها لحل إدارة الوصول المميز. حيث تُمنح جوائز جلوب “Globee” لأفضل مزودي الخدمات في العالم بناءً على أدائهم التنظيمي، والتكنولوجيا، والمنتجات، وقيادة الخدمات، والمبادرات، وغير ذلك.

إنه لمن دواعي سرور شركة ريف بيتس أن تحصل على الجائز الذهبية في الفئات التالية:

الجائزة الذهبية- التحكم في الوصول المميز | الأمن والإدارة إدارة الوصول المميز الخاص بريف بيتس



حصل “ThycoticCentrify -Secret Server” على الجائزة الفضة في فئة التحكم في الوصول المميز.

صرح ديفيد شيفر، المدير التنفيذي، قائلاً: “بصفتنا مطورًا لبرامج الأمن السيبراني، نصب جل تركيزنا على تزويد عملائنا بحلول متطورة وقوية لتحسين وضعهم الأمني”. وأردف قائلاً “يُعد الفوز بالجائزة التقديرية الذهبية في وظل وجود “Thycotic”، الشركة الرائدة في مجال سوق إدارة الوصول المميز، والتي تم الحصول عليها العام الماضي، بقيمة 1.4 مليار دولارًا أمريكيًا، أمر مرضٍ للغاية. كما أننا سنواصل تعزيز حل إدارة الوصول المميز لدينا وزيادة الاعتماد عليه لتوفير تحكم فائق للعملاء وذلك من خلال الجهود التي تبذلها فرق التطوير التابعة لنا، مع وجود خريطة طريق التكنولوجيا الموجهة التي وضعها الرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا، ميوكتيبا سيلك.”

صرح ميوكتيبا سيلك، الرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا، قائلاً “يعتبر حل إدارة الوصول المييز الذي نقدمه منتجًا رئيسيًا في مجموعة حلول المؤسسات االتي نقدمها. وأضاف أيضًا “يتسم سوق إدارة الوصول المميز بالتنافسية، كما أنه من دواعي الشرف أن تعترف بنا “Thycotic“. “وقد وُجهت جهودنا التنموية على مدى سنوات عديدة نحو تقديم حلول أكثر شمولية لإدارة الوصول المميز في السوق.”

وأضاف أيضًا “على سبيل المثال، يُقال بأن “Thycotic” هي حل إدارة الوصول المميز الوحيد على مستوى المؤسسات والمتوفر في السحابة وفي مكان العمل. في سبيل توفير حل حقيقي للمؤسسات، كانت إدارة الوصول المميز والمُقدم حسب التصميم متاحًا دائمًا في السحابة وفي مكان العمل. كما أننا نوفر الدعم الكامل للمؤسسات التي تفضل الاحتفاظ بجميع أنظمتها في مكان العمل، وكذلك المؤسسات التي تدير جميع أمورها في السحابة، والمؤسسات ذات البيئة المختلطة. وتُعد إدارة الوصول المميز مطلب أمان أساسي للمؤسسات، حيث تقدم حل قد يتطور مع قيام العميل بتوسيع احتياجات إدارة الوصول الخاصة به، والذي كان يمثل مفهوم البناء المعياري لحلولنا منذ البداية.”

حصلت ريف بيتس على تقدير إضافي خلال حفل توزيع جوائز التميز العالمي للأمن السيبراني السنوي الثامن عشر. إضافة إلى الجائزة الذهبية لإدارة الوصول المميز الخاص بريف بيتس:

الجائزة الفضية- أفضل شركة لهذا العام | برمجيات الأمن ريف بيتس وميوكتيبا سيلك، الرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا

الجائزة الفضية- أمن نقطة النهاية | الخداع والحماية والاستجابة أمن نقطة النهاية في ريف بيتس واستكشاف نقطة النهاية والاستجابة “ EDR “



نبذة عن شركة ريف بيتس

تأسست شركة ريف بيتس في عام 2018، وهي شركة شاملة لأمن الفضاء الإلكتروني مكرسة لتزويد عملائها بالحماية والخدمة الفائقة. من خلال تقديم العديد من أدوات الأمان المتقدمة، التي يمكن إدارتها عبر منصة أمان مُوحدة، توفر ريف بيتس الحماية ضد التهديدات الإلكترونية الأكثر تعقيدًا التي تواجهها الشركات. يقع المقر الرئيسي لشركة ريف بيتس في مينيولا، بنيويورك ولها مكاتب في برينستون ونيوجيرسي وبوسطن ومساتشوستس وأنتويرب (ببلجيكا). للمزيد من المعلومات عن شركة ريفبيتس يُرجى زيارة www.revbits.com/aboutrevbits.

للتواصل:نيل هستربيرج

516-2846 (609)

neal.hesterberg@revbits.com

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