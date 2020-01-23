إحدى مطاعم شركة الخزامى للإدارة و مجموعة هاكاسان الحائز على جوائز عالمية يستقبل الآن الحجوزات قبل افتتاحه في 9 فبراير

مطعم ياواتشا الرياض يفتتح أبوابه لإستقبال الحجوزات



الرياض، المملكة العربية السعودية، 23 يناير2020

في إطار الإفتتاح المرتقب لمطعم ياواتشا بتاريخ 9 فبراير، أحد المطاعم التابعة لشركة الخزامى للادارة، إحدى الشركات المساهمة المتخصصة في مجال ادارة و تشغيل المطاعم و الفنادق و المنشآت التجارية الفاخرة في المملكة العربية السعودية و بالتعاون مع مجموعة هاكاسان، يسر مطعم ياواتشا أن يفتتح أبوابه لإستقبال الحجوزات للترحيب بمحبي المأكولات و الأطباق المميزة، كونه أحد الوجهات الجديدة والفريدة من نوعها في الرياض و المملكة العربية السعودية.

يقدّم ياواتشا تجربة طعام أصلية وإستثنائية، تجسد التراث الصيني الأصيل مع اتباع الأساليب الكانتونية العريقة في الطهي، إذ يقدم أيضًا تشكيلة متنوعة من الديم سام الفاخر إلى جانب الأطباق المميزة التي لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر.

يتيح ياوتشا لجميع زواره تجربة مثيرة للاهتمام، من خلال قائمة طعام تضم أشهى إبتكارات الشيف في المطبخ الكانتوني، تتميز الأطباق بإبراز النكهات الصينية التقليدية باستخدام لمسة عصرية ومبتكرة في طهيها وتقديمها، فلا بد لكل زائر أن يجرب الوجبات المذكورة أدناه فالمطعم لديه القدرة على نقلكِ إلى عصر وثقافة مختلفين .

بعض الأطباق و الحلويات الشهية في قائمة ياواتشا :

محار شو ماي:

عجينة من دقيق القمح مطهوة على البخار محشوة بمجموعة متنوعة من الحشوات مميزة هذا الطبق الرائع بطبقة من الروبيان المفروم مغطاة بسكالوب ملفوف مع عجينة ومزركشة بكافيارناعم ذي اللون برتقالي.

رقائق الرز الشفاف بالروبيان والفاصوليا:

رقائق طازجة من الأرز المطهو على البخار وتقدم مع صلصة الصويا الحلوة والخفيفة مع خثارة الجمبري والفاصوليا مع القوام من قريدس مفروم ومقلي الملفوف.

فطيرة لحم الغزال:

المعجنات الرقيقة المخبوزة المحشوة بحشوات من لحم الغزال مع السمسم المتبل بصلصة الفلفل الأسود و الحار.

كيك التوت البري:

حلوى لذيذة من التوت البري وشوكولاتة ماديروفولو وليتشي.

و في هذ الإطار يقول جرانت ماكفيرسون، نائب أول رئيس المطاعم في مجموعة هاكاسان:

“ياواتشا ليس مجرد مطعم صيني، بل هو تجربة مثيرة بلمسة عصرية و مبتكرة في طهيها و تقديمها لألذ النكهات مع مزيج من المكونات غير المتوقعة، بما يتماشى مع أكثر الأطباق تميزًا في العالم، إذ يتبنى جوانب ثقافية كانتونية عصرية مبتكرة، و يقدم تجارب لتناول أطعمة طازجة وشاملة وشهية، كما و يشكل إضافة للمذاق الأصيل للطعام في المملكة العربية السعودية تماشياَ مع الرؤية السعودية 2030 “.

وتسهم أجواء المطعم المبتكرة وغير التقليدية، علاوة على الديكور الأنيق والتصميم الداخلي الذي يجمع بين البساطة في التصميم و اللمسات المعاصرة للتراث الصيني في جعله المكان المثالي للاستمتاع بأوقات جميلة برفقة الأصدقاء وتبادل العلاقات الإجتماعية و الخبرات حيث تطغى عليه الأجواء المريحة من ناحية الإضاءة و التي تعكس رؤية تنسجم مع روح و أصالة المكان.

و يضيف ماكفيرسون، ” الجدير بالذكر أن تصميم ياواتشا يستند إلى مبادىء فينج شوي التي توفر أجواء أنيقة و مريحة حيث يستمتع خلالها الضيوف يتناول الطعام و المشروبات في أجواء ممتعة و تعد تجربة طعام “ديم سام” مثالية لتناول غداء خفيف أو عشاء غني للأطباق الكانتونية الشهية.

كما يحظى ياواتشا بشهرة وا سهة نظراَ لتنوع نكهات الشاي و الحلويات التي يقدمها، و هو يمثل وجهة محبوبة لتناول الموكتيل مع العائلة و الأصدقاء.

سوف يتم الإفتتاح رسمياَ بتاريخ 9 فبراير أما الحجوزات فهي متاحة الآن.

أو الاتصال على: 920006555yauatcha.sa للحجوزات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

نبذة عن مجموعة هاكاسان

تعتبر مجموعة هاكاسان شركة ضيافة عالمية تمتلك مؤسسات منتشرة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. واستمدت المؤسسة اسمها من المطعم الذي تمتلكه المجموعة، والحائز على نجمة ميشلان ضمن مقتنياته، والتي تحدد أرقى معايير العلامات التجارية المتنوعة التي تملكها المجموعة. تقوم فكرة “العلامة التجارية أولاً” على إنشاء المطاعم التي تمتاز بمستوى عالمي رفيع ضمن مجموعة خدمات الضيافة التي ترتكز في مجملها على تقديم خدمات راقية وذات تصميم مبتكر يساعد العملاء على خوض تجارب مميزة لا تنسى. وتشمل سلاسل مطاعم هاكاسان اثني عشرة مطعمًا شهيرًا في مختلف أنحاء العالم، منها لينج لينج وياواتشا وسيك نو هانا وكازا كالافيرا وهيرينجبون وسيرسوكر إضافة الى جويل ، والأنشطة النهارية التي تشمل أومنيا وويت ريبابليك وليكويد.

www.hakkasangroup.com لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع

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نبذة عن الخزامى

تعتبر شركة الخزامى للإدارة مطورًا بارزًا في المملكة العربية السعودية حيث تدير منشآت تجارية فاخرة. تمتلك الخزامى وتدير مجموعة من المنشآت التي تشمل فنادق ومنتجعات ومكاتب ومحلات تجارية وغيرها الكثير. حصلت المؤسسة على لقب شركة الضيافة الفاخرة بالمملكة العربية السعودية من جانب مؤسسة جوائز السفر العالمية (وورلد ترافيل أواردز) لعام 2019، حيث تتولى شركة الخزامى إدارة ستة فنادق، هي فندق الفيصلية وأجنحة الفيصلية وفندق الخزامى وفندق باي لا صان ومارينا وفندق فيوز ومجموعة الشقق الفندقية التابعة له، فندق البستان. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارةalkhozama.com.

نبذة عن مطعم يواتشا

يعتبر ياواتشا من المطاعم الفريدة من نوعها التي تجمع بين الديم سام والشاي و له فرعين في لندن، الفرع الأول في قلب لندن في سوهو و الفرع الثاني في المدينة، أُسِّس عام 2004 في سوهو، وقد حاز على جوائز عالمية مرموقة بما في ذلك نجمة ميشلان، و بعد النجاح الكبير الذي حققه مطعم سوهو، تم إفتتاح مدينة ياواتشا في مايو 2015 . يقدم ياواتشا تجربة طعام الديم سام بطريقة فريدة من نوعها ضمن أسلوب معاصر. و لابد من الإشارة إلى أن قائمة الطعام الجديدة غنية بخيارات متعددة من الديم سام و أكثر من 19 نوع من الشاي الفاخر، والذي يميز التصميم الأساسي لياواتشا الذي صممه كريستيان لياجري هو ميزة للمطبخ المفتوح اللتي تتيح للمارةالإستمتاع بمشاهدة طريقة تحضير الأطباق المتميزة .

ياواتاشا واحد من مطاعم مجموعة هاكاسان الرائدة في عالم المطاعم الصينية على مستوى العالم من خلال مطعمها الكانتوني الحائز على نجمة ميشلان مثل هاكاسان هانيواي و هاكسان ماي فير بالإضافة إلى فروع لمطعم ياواتشا في مومباي، بينجالور و كولكاتا و سيتم إفتتاح فرع الرياض في المملكة العربية السعودية في أوائل 2020.

Photo:https://mma.prnewswire. com/media/1081162/Yauatcha_ Terrace.jpg