‫‫أُنشئ OKX Lite كي يجعل عمليات التعامُل على العُملات المُشفّرة (cryptocurrency) وجني الأرباح منها أسهل من أي وقت مضى

فيكتوريا، سيشل، 23 سبتمبر /أيلول 2022 (شبكة GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت اليوم OKX فهي ثاني أكبر منصة لتبادُل العُملات المُشفّرة عن إطلاق OKX Lite عن نُسخة مُبسّطة من تطبيقها الخاص بالتعامُل على العُملات المُشفّة لتُسهِّل على المُستخدمين شراء العُملات المُشفّرة وبيعها ومُبادلتها واستثمار ما لديهُم منها.

تتميّز OKX Lite بمظهر وشعور أكثر انسيابية من النُسخة المُخصّصة للمُتعاملين ذوي الخبرة الطويلة، وهي موجّهة لاستيفاء توقعات المُتعاملين الجُدُد وأولئك المعروفين بالـ HODLers من خلال تسهيل وصولهم بشكل بسيط وانسيابيّ للميزات الأكثر أهميّة. ومن هذه الميزات:

شراء وبيع وتبادُل العُملات بمُجرد بضعة نقرات

القيام بالتحويلات (الإرسال والاستقبال) المرئية (on-chain) وغير المرئية (off-chain)

التجميد (Crypto Staking) من أجل الكسب على الأصول

القُدرة على مُراقبة التحرّكات التي تتم في الأسواق أثناء الانتقال من مكان إلى آخر

الولوج إلى برنامج الإحالة المُسمى Mystery Box الذي يُكسِب 10 ألاف دولار

يتم إطلاق OKX Lite مُباشرة بعد إطلاق الشركة للحملة first global brand campaign بعنوان “ما هو OKX؟”. كان إطلاق هذه الحملة بمثابة إعلان منصة التبادل عن نفسها للعالم أجمع. كما عمِلت الشراكات التي تربط بين OKX مع مؤسسات بارزة في مجال الرياضة والترفيه مثل Manchester City FC و McLaren Formula 1 و Tribeca Festival على تقديم OKX وعالم التعامُل على العُملات المُشفّرة (crypto) إلى جمهور كبير وجديد تمامًا. يُقدّم تطبيق OKX Lite لهؤلاء المُستخدمين مدخلًا سهلًا لعالم التعامُل على العُملات المُشفّرة (crypto) مما يُجنبهم الحاجة لترك أعمالهم لدخول هذا الفضاء.

إطلاق شركة OKX لتطبيق OKX Lite هو أيضًا بمثابة تأكيد لالتزامها بتشجيع التجارة المسؤولة وتوسيع القاعدة المُنخرطة في التعامُل على العُملات المُشفّرة، فهي بهذا التطبيق تُزيل الحواجز التي تحول دون حُريّة التعامُلات المالية. يُطوِّر تطبيق OKX Lite تدريجيًا خبرات المُستخدمين في فن التعامُل على العُملات المُشفّرة بعدها سيسمح لهم تطبيق OKX بتطوير الطريقة التي يتفاعلون بها معه مما سيمنحهم القُدرة على استعماله كغيرهم من المُحترفين المُخضرمين في التعامُل على العملات المُشفّرة.

جاء ما يلي في تصريح للأستاذ حيدر رفيق وهو المسؤول الأول عن التسويق الدولي بشركة OKX: “تطبيق OKX Lite هو أسهل وأمتع طريق نُقدّمه للمُتاجرين والمُستثمرين ليخططوا ويبنوا ويديروا محافظ العُملات المُشفرة الخاصة بهم. واجهة التواصل (UI) الجديدة التي طوّرناها ستُذكِّركم بتطبيقات السمسرة التقليديّة بما تحتويه من تحديثات تُعزِّز الخبرات اليومية اللازمة للتعامُل على العُملات المُشفّرة. لقد تم تصميم التطبيق عن قصد لتسهيل الانتقال السلس من نمط Lite إلى Pro إلى Wallet. نأمل أن يستمتع عُملائنا بواجهة التواصل الملساء الأنيقة الجديدة وكذلك نأمل في أن تُساعدهم على الانتقال السلس بين هذه الأنماط الثلاثة التي تم تصميمها بتأن كبير.”

سيكون بمقدور أولئك الذين ينضمون الآن دعوة أصدقائهم كي يكسبوا جوائز Mystery Boxes تصل قيمتها إلى 10 ألاف دولار.

اعرف المزيد عن OKX Lite هُنا. هل أنت جاهز للبدء في Lite؟ ابدأ من هُنا.

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معلومات عن OKX

OKX هي ثاني أكبر منصة تبادُل عُملات مُشفّرة في العالم بناء على حجم التعامُلات وهي كذلك من رواد منظومة web3 . منصة OKX حائزة على ثقة أكثر من 20 مليون عميل على مُستوى العالم فهي مشهورة بأنها التطبيق الأسرع والأكثر مِصداقيّة للتعامُل على العُملات المُشفّرة من قِبَل المُستثمرين والمُتعاملين في كُل مكان.

OKX من أكبر شُركاء أبطال الدوري الإنجليزي المُمتاز Manchester City F.C و McLaren Formula 1 ولاعب الغولف Ian Poulter والرياضي الأولمبي Scotty James وسائق الفورميولا 1 المشهور Daniel Ricciardo وهي بالتالي تسعى لتعزيز تجربة المُشجعين ومنحهم فُرص للانخراط في عالم المال وجني الأرباح. كذلك تتصدّر OKX قائمة شُركاء مهرجان Tribeca Festival كجُزء من مُبادرة لإشراك المزيد من المُبدعين في نظام web3.

وفيما يتخطى التبادُل الخاص بـ OKX هُناك نمط اسمه OKX Wallet يُمثِّل آخر الإبداعات التي تُقدمها المنصة للأشخاص الذين يودون استكشاف عالم NFTs وعالم metaverse وهُم يتعاملون على العُملات الرمزية التُجارية (tokens) الخاصة بـ GameFi و DeFi.

لمعرفة المزيد عن OKX، يُرجى تنزيل تطبيقنا أو زيارة الموقع: okx.com