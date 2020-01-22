أيه بي أس توفر قوة وافرة لعربات اللاند كرور وباترول في الإمارات العربية المتحدة

حلول الاستبدال المباشرة تضيف قوة إضافية لمنصات السيارات الدولية

دافنبورت، أيوا، 22 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — تثق الشركات التي تصنع السيارات الخاصة في الإمارات العربية المتحدة – وما بعدها – بشركة أميركان باور سيستمز (أيه بي أس) إنك للحلول التي توفر طاقة ضرورية بصورة حرجة للمعدات الخاصة في السيارة المستخدمة لأغراض الدفاع والأمن.

وقالت آيمي لانك، رئيسة شركة أميركان باور سيستمز (أيه بي أس): “لم نكن لنسعد أكثر بالرد الذي نتلقاه في الإمارات العربية المتحدة. نحن نتطلع إلى تلبية العديد من الاحتياجات للحصول على طاقة إضافية في السيارة في الإمارات وخارجها.”

قدمت شركة أيه بي أس حلول الطاقة الكهربائية في معرض آيدكس 2019 في أبوظبي. وتشمل الحلول التي تقدمها مولدات عالية الإنتاج ومحولاتدي سي – دي سي وأدوات تحكم عالية الخمول وأنظمة تخزين طاقة ليثيوم أيون ومنظومات المولدات الكهربائية ومجموعات المولدات المخصصة.

تقومأيه بي اسحاليًا بتصنيع منتجات ومجموعات لزيادة خرج طاقة السيارة بمقدار يصل إلى خمس مرات. تشتمل الحلول الشائعة على مجموعات المولد المزدوج، والتي توفر مولدين عاليي الخرج وقوسا يمكن تثبيته في حجرة محرك السيارة دون تغييرات أخرى.

تقدم أيه بي أسهذه وغيرها من حلول الطاقةدي سيلمركبات مثللاند كروزر من تويوتا وهيلوكس، ونيسان باترول، وشيفروليه سوبربان وسلسلة فورد- إي وأف ورينجر وشيروكي ورانغلر وغيرها الكثير.

تحددأيه بي أسالآن مواعيد لمناقشة مشاريع تطوير السيارات خلالمعرض يوروساتري، 8-12حزيران/يونيو 2020 في باريس. لطلب اجتماع، يرجى زيارة www.americanpowerinc.com/ travel-itinerary أو البريد الإلكتروني info@ americanpowerinc.com أو اتصل على +1-563-323-7994.

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