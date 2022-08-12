‫أيبك تحقق صافي أرباح من العمليات المستمرة بقيمة 20.4 مليون دولار في النصف الأول 2022، بنمو نسبته 20.8% على أساس سنوي

، رام الله- فلسطين, 11 أغسطس / آب 2022/PRNewswire/ — أعلن السيد طارق العقاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) عن تحقيق الشركة صافي أرباح من العمليات المستمرة بقيمة 20.4 مليون دولار أمريكي في النصف الأول 2022 مقارنة مع 16.9 مليون دولار في النصف الأول من العام 2021 بنمو نسبته %20.8 على أساس سنوي. وقد بلغت صافي الأرباح في النصف الأول من هذا العام 20.4 مليون دولار مقارنة مع 21.2 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته %4 على أساس سنوي وذلك لتحقق أرباح غير تشغيلية لمرة واحدة من العمليات غير المستمرة بقيمة 4.67 مليون دولار متأتية من بيع كامل حصة أيبك في الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو) في النصف الأول من العام 2021.

وقد بلغت حصة مساهمي أيبك من أرباح النصف الأول من العام الحالي 18.3 مليون دولار أمريكي. وبلغت اجمالي الايرادات 551.2 مليون دولار في النصف الأول من العام 2022، بنمو نسبته %6.5 على أساس سنوي، وكذلك نمت الأرباح من العمليات التشغيلية بنسبة %13.5 ووصلت الى 30.7 مليون دولار. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة %12.5 مقارنة مع نهاية العام 2021 وبلغت 695.3 مليون دولار في النصف الأول من العام 2022، وكذلك ارتفعت حقوق ملكية مساهمي أيبك بنسبة %7 وبلغت 174.7 مليون دولار.

توزيع أرباح على مساهمي أيبك بقيمة 18 مليون دولار أمريكي

وأضاف العقاد أنه خلال النصف الأول من العام الحالي، قامت أيبك بتوزيع أسهم مجانية على مساهميها عددها 7 مليون سهم، أي بنسبة حوالي 6.67% من القيمة الإسمية للسهم، وقد أصبح رأس المال المدفوع للشركة بعد هذا التوزيع 112 مليون دولار أمريكي. كما تم توزيع أرباح نقدية بلغت 11 مليون دولار أمريكي، ما نسبته حوالي 10.47%. وبذلك بلغت مجمل قيمة توزيعات الأرباح على المساهمين 18 مليون دولار أمريكي أي بنسبة حوالي 17.14%.

حول أيبك

وأيبك هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين ( PEX:APIC ). تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات والعراق وتركيا من خلال مجموعة شركاتها تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية ، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو) ، شركة يونيبال للتجارة العامة ، الشركة الفلسطينية للسيارات ، شركة التوريدات والخدمات الطبية ، شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث ، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد، وتوظف حوالي 3000 موظف/ة في شركات المجموعة . للمزيد من المعلومات: www.apic.ps

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