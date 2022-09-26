‫أول وجهة عبر الإنترنت في الشرق الأوسط للجمال الفاخر النظيف والأخلاقي تحتضن هويتها الجديدة

Balmessence ، الوجهة الأولى والوحيدة عبر الإنترنت في الشرق الأوسط للجمال الفاخر النظيف والأخلاقي، يعاد إطلاقها باسم ELUXURA وتنتقل إلى منزلها الجديد على الإنترنت على eluxura.com . منذ بدء البث المباشر في عام 2016، دعت شركة Balmessence ، التي أصبحت الآن ELUXURA ، إلى التحول والشفافية في سوق التجميل، مما ألهم المستهلكين لاتخاذ خيارات مستدامة وأخلاقية.

تقول أنجيلا توروفسكايا، المؤسسة لـ ELUXURA ، إن هدفها النهائي هو إعادة تعريف مفهوم الفخامة وتعزيز الرفاهية على المدى الطويل مع علامات التجميل النظيفة والأخلاقية المعتمدة والعطور النادرة.

تفتح ELUXURA أبوابها للجميع لتجربة المعنى الحقيقي للفخامة لأنها تجسد هدفها المتجدد المتمثل في خلق تأثير إيجابي وتسريع التحول نحو الاستدامة في قطاع الجمال الفاخر.

تقول أنجيلا توروفسكايا، مؤسسة ELUXURA ، “بينما ننتقل إلى منزلنا الجديد على الإنترنت في eluxura.com ، نفخر بأن نقول إن علاماتنا التجارية تردد وعدنا بأن نكون” قلب الفخامة الخالصة”، وهي الوجهة التي يمكن أن تتعايش فيها الاستدامة والجمال الأخلاقي والفخامة. الفخامة مستدامة بشكل طبيعي وتركز على الجودة والحرفية. يجب أن يكون الجمال الفاخر نظيفًا وأخلاقيًا وشفافًا، وملهمًا للرفاهية على المدى الطويل”.

وتدعم شركة Wellness United Inc شركة ELUXURA ، وهي الموزع الرائد للعلامات التجارية للجمال الأخلاقي في دول مجلس التعاون الخليجي. “لقد أثبت التحول الرقمي إلى ELUXURA.COM رحلة مثيرة تحطم الآن قمم جديدة في شريحة الجمال الأخلاقي وأنا فخور بأن أكون جزءًا من هذه الرحلة! ELUXURA مناسبة تمامًا لتوسيع نطاقها الإقليمي وأن تكون الصوت الرائد للجمال الأخلاقي في دول مجلس التعاون الخليجي،” يؤكد نيل كابرال، عضو مجلس إدارة شركة Wellness United Inc .

وفقًا للسيدة توروفسكايا، فإنهم يرون أهمية تقليل وجود المكونات والمواد الحافظة الضارة فيما نستهلكه. لا تزال ELUXURA ثابتة في التزامها بتوفير أفضل الخيارات في الجمال الفاخر المستدام، مما يضمن نفس التجربة الشخصية والسلسة التي يعرفها عملاؤها ويحبونها.

نبذة عن Eluxura :

مدعوم من شركة Wellness United Inc ، الموزع الرائد للعلامات التجارية للجمال الأخلاقي في دول مجلس التعاون الخليجي. تأسست ELUXURA على الاعتقاد بأن الجمال الأخلاقي والنظيف يجب أن يكون القاعدة، وهي الوجهة الأولى والوحيدة عبر الإنترنت في الشرق الأوسط التي تركز على تقديم علامات تجارية فاخرة مستدامة وعطور نادرة ومتطورة.