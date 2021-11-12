فندق وارنر براذرز أبوظبي، أحد فنادق كيوريو كولكشن باي هيلتون، والذي يضم 257 غرفة، يقع بجوار المدينة الترفيهية وارنر براذرز وورلد أبوظبي ويدعو الجميع لعيش رحلة لا تنسى واستكشاف أروع أفلام الشركة وأعمالها الشهيرة

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي, 12 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — : أعلنت ميرال، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي عن افتتاح فندق “وارنر براذرز أبوظبي” بالتعاون مع “وارنر براذرز” – المالكة للعديد من العلامات التجارية والحقوق الإبداعية للعديد من الشخصيات الخيالية الشهيرة على مستوى العالم. يقع الفندق الجديد، والذي بدأ باستقبال الضيوف، في جزيرة ياس بأبوظبي، وهو أول فندق يحمل اسم “وارنر براذرز” في العالم وتديره شركة “هيلتون” تحت علامتها التجارية “كيوريو كولكشن”. ويتيح الفندق لضيوفه التفاعل مع القصص والشخصيات المفضلة لديهم في تجربة ضيافة فريدة من نوعها تحتفي بالتاريخ العريق والإرث الغني لعلامة وارنر براذرز.

وبهذه المناسبة قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة ميرال: “إنجاز آخر يضاف إلى سجل نجاحاتنا في “ميرال” بافتتاح فندق “وارنر براذرز أبوظبي” في جزيرة ياس ما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للترفيه والاستجمام والأعمال. ونحن فخورون بشراكتنا الممتدة مع شركة “وارنر براذرز” و”هيلتون”، والتي قدمنا من خلالها لأبوظبي، إنجازات هي الأولى من نوعها عالميًا في قطاع الضيافة والترفيه.”

وسيحظى ضيوف الفندق الذي يضم أكثر من 400 صورة وقطعة منتقاة من أفلام وبرامج الشركة، بفرصة للاستمتاع بتاريخ “وارنر براذرز” العريق ومكتبتها الضخمة من الانتاجات المميزة خلال فترة إقامتهم بدءًا من الوصول وحتى المغادرة. وعند تناول الطعام في أي من مطاعم الفندق الخمسة، سيتمكن الضيوف من الاستماع إلى أنغام البيانو التي تحاكي المعزوفات من مسلسل الخيال العلمي على HBO “ويست وورلد”. كما يمكن للضيوف التجول في البهو أو الاستمتاع بالمناظر الخلابة المطلّة على البحر والمدينة من الفندق الذي يعرض ايضاً أزياء شخصيات وارنر براذرز وأفلامها المحببة لديهم. وبوسع الأطفال وعائلاتهم طلب إحدى شخصيات لوني تيونز ليقدم لهم الأرنب المحبوب “باغز باني” وجبة في الغرفة بنفسه.

وقالت بام ليفورد، رئيس العلامات التجارية والتجارب لدى وارنر ميديا: “تحقق حلمنا بهذا الافتتاح الضخم لأول فندق يحمل علامة وارنر براذرز في العالم، وقد ساعدنا شركاؤنا الرائعون في ميرال وهيلتون لتحقيق رؤيتنا وجعلها حقيقة لمحبينا حول العالم. نسعى دومًا للتركيز على الجمهور، وقد طوّرنا تجارب استثنائية للضيافة لهم لتعزيز ارتباطهم بعلاماتنا التجارية وشركاتنا وشخصياتنا التي يعرفونها ويحبونها، حيث سيعيش الضيوف تجربة لا مثيل لها من الاسترخاء في فندق وارنر براذرز أبوظبي والاستمتاع بزيارة الحديقة الترفيهية”.

من جانبه قال يوكيم جان سليفر، الرئيس الإقليمي لعلامة هيلتون في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا: “نرى في افتتاح فندق وارنر براذرز أبوظبي في جزيرة ياس الإنجاز الأروع ضمن مجموعة فنادق كيوريو كولكشن باي هيلتون في العاصمة الإماراتية، حيث تضم فنادق كيوريو كولكشن باي هيلتون نخبة عالمية من الفنادق المنتقاة بعناية بفضل مزاياها وشخصيتها الفريدة. كما أن ضيوف فنادق كيوريو كولكشن يتمتعون بحب المعرفة والاستكشاف ويتطلعون إلى التجارب الأصيلة التي تقدّر قيمة الخدمة وتحقق الانسجام مع اسم هيلتون وبرنامج هيلتون أونرز”.

تبدأ رحلة الضيوف في فندق وارنر براذرز أبوظبي بمجرد وصولهم إلى الفندق حيث تستقبلهم الشاشات الرقمية التي تمتد بارتفاع المبنى لتعرض 35 مقطعًا من المحتوى الأصيل الذي تم إعداده خصيصًا للفندق. ولا ينبغي للزوار عند وصولهم تفويت مشاهدة النافورة الشهيرة من مسلسل فريندز أو التقاط الصور مع سيارة بات موبيل من فيلم ذا باتمان المرتقب. وعند دخول البهو، تلفت أنظار الضيوف أعمدة البهو ذات التصميم الفريد والأرشيف المدهش الذي يمتد على امتداد السلم الحلزوني الجميل ويضم مجموعة واسعة ومتزايدة من الصور التي تروي تاريخ وارنر براذرز ودورها الحيوي في عالم الترفيه. كما يعرض الأرشيف عددًا من أفلام وارنر براذرز الأصلية والقطع المستخدمة فيها مثل حذاء رعاة البقر الذي ارتداه جايمس دين في فيلم Giant عام 1956، وقناع مايكل كيتون من فيلم باتمان عام 1989 والرسومات الأصلية لفيلم The Great Gatsby وغيرها الكثير. وفيما يواصل الضيوف رحلتهم، ترافقهم تجربة فريدة لرواية القصص في ممرات الغرف التي تعرض مجموعة منتقاة من الصور.

وتم تأثيث غرف الفندق الـ257 لتتماشى مع إرث علامة “وارنر براذرز” وتاريخها الغني من القصص والحكايات الرائعة، حيث تم اعتماد ثلاثة محاور للتصميم في غرف الضيوف، أولها هو “من النص إلى الشاشة” والذي يسلط الضوء على لحظات فارقة في تاريخ أفلام “وارنر براذرز” وثقت مراحل إنتاج المحتوى الترفيهي. أما المحور الثاني وهو “الكشف عن شخصية النجوم” فيحتفي بعدد من المواهب المميزة أمام الكاميرا وخلفها في عدد من الأعمال المفضلة التي أنتجتها الشركة، بينما يظهر المحور الثالث “الخزنة” عددًا من الصور النادرة من أرشيف وارنر براذرز.

ويستكمل التصميم الفريد للفندق عبر مجموعة واسعة من خيارات المأكولات والمشروبات حيث يضم خمسة مطاعم تناسب أذواق الأطفال والكبار. يقع مطعم “كرافت سيرفسز” في صالة البهو ويتيح لرواده تناول القهوة والاسترخاء بعد يوم حافل، بينما يمثل “سايد كيكس” الوجهة المثالية للعائلات التي ترغب بالتواصل في أجواء اجتماعية بينما تستمتع بتناول الأطباق العالمية الشهية. وللراغبين بالاسترخاء حول بركة السباحة، يقدم “ذا ماتينيه” خيارات من الأطباق اللذيذة للضيوف من جميع الأعمار ضمن قائمة مستوحاة من البحر الأبيض المتوسط. ويستطيع الراغبون بتناول الطعام في أجواء من الأناقة والرقي زيارة “ذا دايركترز كلوب” الذي يقدم أطباق اللحوم المبتكرة والمطهوة في افران الحطب لتلبي رغبات الذواقة في أطباق مستوحاة من أجواء الأفلام العريقة. كما يضم الفندق “ذا أوفرلوك” الذي يتميز بأجواء جميلة وبركة سباحة مع إطلالات بانورامية على المدينة والبحر والمدينة الترفيهية.

كما يحتضن الفندق عددًا من المرافق الترفيهية للضيوف، كالاسترخاء في منطقة بركة السباحة العائلية أو ممارسة التمارين في مركز اللياقة أو الاستمتاع بجلسات السبا والأعمال الفنية أو التسوق في متجر “بروب شوب”. وللضيوف الصغار، يقدم نادي الأطفال مساحة من المرح والحيوية صممت لإحياء شخصيات وارنر براذرز المحبوبة، ومنها باغز باني ودافي دك وغيرها من الشخصيات التي تشارك في الأنشطة الترفيهية بالفندق ليعيش الضيوف ذكريات تدوم طوال العمر. ويلبي الفندق أيضًا متطلبات اجتماعات العمل والفعاليات من خلال قاعة متعددة الأعراض بمساحة 394 متر مربع، ومرافق متعددة لدعم إقامة الفعاليات والاجتماعات.

يقع فندق وارنر براذرز أبوظبي الدولي بجانب مدينة وارنر براذرز وورلد أبوظبي الترفيهية، والتي تعدّ أكبر مدينة ترفيهية داخلية في العالم وتضم ستة مناطق للألعاب هي دي سي متروبوليس وغوثام سيتي وكارتون جناكشن وبيدروك وديناميت غالتش ووارنربراذرزبلازا، إلى جانب 29 لعبة مذهلة والعديد من المعالم التفاعلية والعائلية وفعاليات الترفيه الحيّ. يحصل كل ضيف مسجل في الفندق على تذكرة لدخول المدينة الترفيهية بالإضافة إلى معالم أخرى في جزيرة ياس مقابل كل ليلة من الإقامة.

يقع الفندقعلى بعد 12 كيلومترًا من مطار أبوظبي، وعلى مسافة قريبة سيرًا على الأقدام من ياس ووتر وورلد كما يبعد 5 دقائق بالسيارة عن كافة الوجهات الفريدة والتجارب المميزة في جزيرة ياس. فيما تقع كل من الاتحاد أرينا وحلبة مرسى ياس على مقربة من الفندق مما يجعله المكان المثالي للإقامة على مدار العام.

من الجدير بالذكر أن الفندق تابع لبرنامج هيلتون أونرز، برنامج ولاء الضيوف الحاصل على الجوائز والذي يتضمن 18 علامة فندقية مميزة من فنادق هيلتون. ويمكن لأعضاء برنامج هيلتون أونرز الحجز مباشرة من خلال قنوات هيلتون المفضلة للحصول على مزايا فورية، منها نظام الدفع المرن الذي يسمح للضيوف باختيار أي مزيج يناسبهم من النقاط والنقود مقابل الإقامة، إلى جانب خصومات حصرية للأعضاء واستخدام شبكة الإنترنت اللاسلكي مجانًا واستخدام تطبيق هيلتون أونرز للأجهزة المحمولة.

نبذة عن “ميرال”

تعمل “ميرال” على تطوير الوجهات في أبوظبي من خلال توفير تجارب فريدة وغامرة ومثيرة. و”ميرال” هي الشركة المسؤولة عن تطوير وإدارة جزيرة ياس، وتشمل أصول الشركة وجهات متنوعة ترفيهية ورياضية وعقارية، وفنادق ومطاعم ومتاجر وغيرها. واليوم تحتضن جزيرة ياس “عالم فيراري أبوظبي” و”ياس ووتروورلد” و “وارنر براذرز أبوظبي” وملعب “ياس لينكس” للجولف وياس مول وحلبة مرسى ياس ومرسى ياس وسبعة فنادق تشمل فندق ياس. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.miral.ae

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