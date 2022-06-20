‘أوفرتشر’ من أمواج: حكاية عطرية آسرة بنغمات سرمدية خالدة

مسقط، عمان, 20 يونيو / حزيران 2022 /PRNewswire/ —

في ثنائية آسرة من ابتكار أمواج، العلامة العالمية الرائدة في صناعة العطور الفاخرة، تفوح نغمات عطري ‘أوفرتشر’ للمرأة والرجل تكريماً لأناقة وعظمة وعاطفة مسارح الأوبرا حيث تحكي لحظة هي الأهم في الحياة إذ لا تحدث الا مرة واحدة في العمر. ويتسم هذان العطران بالجرأة والتحضُر ويحيط بهما الغموض إذ يعزفان سيمفونية لبعض المكونات والنغمات العطرية الأكثر ندرة وطلباً في العالم من ابتكار كل من انييك ميناردو (عطر المرأة) وكارين فينشون سفينر (عطر الرجل). ويعتلي كل ابتكار عطري من هذين العطرين خشبة المسرح الأوبرالي بحضورهما الطاغي وشخصيتهما المتألقة وشذاهما السرمدي الخالد.

وقال رينو سالمون، رئيس تجربة العملاء في أمواج: “تم ابتكار ‘أوفرتشر’ ليحاكي المشاعر والعواطف الفريدة التي تنتابنا عند حضور عروض الأوبرا والانغماس في أجوائها الفنية القوية وما يصاحبها من إحساس بالقوة والكاريزما والتوتر الحسي. ويكتب هذا العطران سطراً جديداً في مسيرة الدار وشخصيتها وصيتها العالمي في طرح ابتكارات عطرية خالدة تتسم بالجودة والحرفية. فمجرد رشة أو اثنتين من هذه التحف العطرية قادرة على استحضار جوهرها الساحر ويجعل مرتديهما يتألق في أبسط المناسبات بأناقة ولمعان وثقة أمسيات الأوبرا”.

ويكرم عطر ‘أوفرتشر’ المرأة العصرية، الجريئة والمثقفة والمليئة بالغموض حيث يتفتح بنغمات حيوية من الكلفدوس، والبرغموت، والزعفران التي تتناقض بوضوح مع نعومة ورد سنتيفوليا، والجرنوقي والمر. ومع تطور العطر، تمنحه نغماته الأساسية من اللبان واللابدانوم والجلد تفاصيلاً أكثر تعقيداً تجعله يدوم ويبقى.

أما ‘أوفرتشر’ للرجل، فتم ابتكاره للرجل الجريء الذي لا يهاب المخاطر ويعيش الحياة على أكمل وجه. وتتفتح نغمات هذا العطر بلمسات جريئة ومتناقضة من الكونياك تمنحه شخصيته المعقدة والآسرة بينما تصدح نغماته الوسطى بعبق المر وتفوح نغماته الأساسية بعبق جذاب من خشب الصندل. وفي رواية عطرية مفعمة بالعاطفة، تبرز شخصية أوفرتشر للرجل الخشبية الشك والحدس وتجذب من حول مرتديه لعيش قصة مزدوجة الأوجه سماتها الانسجام والقوة.

ويتوفر عطر ‘أوفرتشر’ في عبوة زجاجية رائعة بلمسات مغبشة متوجة بغطاء برونزي يبرز درجة اللون الذهبي الدافئ لهذا العطر. ويتوفر عطرا ‘أوفرتشر’ للرجل والمرأة في عبوة بسعة 100 مللي ويمكن شراؤهما الآن سواء على الإنترنت أو في بوتيكات أمواج.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1843098/Amouage_ Overture.jpg

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