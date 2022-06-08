‫أوربكس توسّع نطاق خدماتها مع البدء بتقديم 11 زوجاً من العملات الرقمية الأهم عالمياً

ليماسول، قبرص, 8 يونيو / حزيران 2022 /PRNewswire/ — قامت أوربكس، وهي شركة استثمارية رائدة تقدم خدمات تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات، مؤخراً بتوسيع نطاق خدماتها من خلال تقديم 11 زوجاً رئيسياً من أزواج العملات الرقمية للتداول عبر العقود مقابل الفروقات. وتأتي هذه الخدمة لتلبي الطلب المتزايد على تداول هذه العملات الرقمية عبر الإنترنت، وتشمل أبرز العملات من حيث القيمة السوقية، بما في ذلك بيتكون وإيثيريوم ولايتكوين وريبيل وكاردانو ودوج كوين وبولكلدوت وEOSوتشين لينك وستيلار وبيتكوين كاش.

تتوفر العملات الرقمية المُدرجة حديثاً حصرياً على موقع أوربكس الالكتروني ، وهي جميعها مرتبطة بالدولار الأمريكي ويمكن تداولها على مدار 24 ساعة على منصة ميتاتريدر 4 الرائدة عالمياً. تتمتع هذه العملات الشهيرة بأحدث التقنيات اللامركزية بما في ذلك Smart Contracts و DeFi و DApps و Metaverse ، وتتيح هذه العقود مقابل الفروقات للعملات الرقمية للمتداولين فرصة بيع أو شراء العملات وتحقيق الربح أو الخسارة عند إغلاق صفقاتهم، دون الحاجة إلى شراء أو تخزين العملات في أي محفظة. عند تداول العملات الرقمية، يمكن لمتداولي أوربكس أيضاً الاستفادة من مجموعتنا الحصرية من أدوات التحليل وأحجام العقود المرنة. تتقاضى أوربكس عمولة 0.5٪ فقط لكل صفقة، ومع متطلبات هامش بنسبة 50٪، يمكن لمتداولي العملات الرقمية مضاعفة مراكزهم برافعة مالية 1:2 .

تضيف هذه الخدمة الجديدة إلى المجموعة الواسعة من أدوات التداول التي تقدمها أوربكس، والتي تتضمن حالياً بعض الأسواق الأكثر شهرة في العالم، بما في ذلك الفوركس والأسهم والمؤشرات والمعادن وعقود الطاقة والعقود الآجلة. وقد علّق رئيس مجلس إدارة أوربكس، السيد عبد الله عباس على هذا النبأ، قائلاً :

“ لتزويد عملائنا بأفضل أدوات التداول وإيصالهم إلى مجموعة واسعة من الأسواق للتداول بأفضل ظروف ممكنة، يسعدنا أن نقدم لكم مجموعة جديدة من العملات الرقمية الأشهر عالمياً، والمتاحة للتداول مع أوربكس على مدار الساعة، 5 أيام بالأسبوع . ونظل في أوربكس ملتزمين بمواكبة اتجاهات السوق وترقب احتياجات المستثمرين من أجل مواصلة الابتكار وتقديم أفضل الأدوات والخدمات الجديدة لعملائنا “.

وتأتي هذه الإضافة من أوربكس عقب انطلاق سلسلة من الندوات التعليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي أُقيمت في البحرين وعُمان والكويت، مع ندوات قادمة أيضاً في مصر والأردن. وتهدف هذه الندوات من تقديم فريق متمرّس من الخبراء إلى منح المتداولين الفرصة للاطّلاع على توقعات أسواق الفوركس في عام 2022 والإجابة على أسئلتهم مباشرة.

مقدمة عن أوربكس

أوربكس هي شركة خدمات استثمارية عالمية رائدة تقدم خدمة تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات مع شروط تداول عالية التنافسية. التزمت أوربكس منذ إنشائها في عام 2010، بتوفير حلول التداول والاستثمار من الدرجة الأولى، مدعومة بخدمات التعليم الرائد وأدوات البحث المتخصصة والدعم المستمر لمساعدة العملاء على التعرُّف على الأسواق المالية العالمية والتداول بالشكل الصحيح.

اتصال وسائل الإعلام: marketing@orbex.com

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