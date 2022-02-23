‫أوبو ترفع الستار عن أحدث إنجازاتها في قطاع الاستدامة “التقنيات الخضراء” في MWC 2022 ملتقى عالم الهاتف النقال

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 23 فبراير / شباط 2022 /PRNewswire/ — مع اقتراب موعد انطلاق فعاليات ملتقى عالم الهاتف النقال (MWC 2022) والمقام في مدينة برشلونة، كشفت أوبو الشركة الرائدة المتخصصة في قطاع التقنيات عن تقريرها الصادر فيما يخص مجال الاستدامة لعام 2021، والذي يوضّح بالتفصيل إنجازات وعمل الشركة الدائم على دمج مفاهيم الاستدامة والحلول المبتكرة الصديقة للبيئة في دورة حياة المنتج بالكامل مع الحفاظ على هدف علامتها التجارية المتمثلة في شعارها “التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، والإنسانية في خدمة العالم”.

تلتزم أوبو بتنفيذ معايير التعبئة والتغليف المستدامة المُعترف بها دولياً “3R+1D“، كما تلتزم بتقليل وزن العبوات وإعادة استخدام المواد المُعاد تدويرها، بالإضافة إلى استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير وللتحلّل البيولوجي في كافة المواد المستخدمة في التعبئة والتغليف. بدايةً من السوق الأوروبية في 2021، نجحت الشركة في تقليل كمية العبوات المستخدمة لتعبئة وتغليف منتجات الهواتف الذكية بنسبة 24٪ مقارنة بعام 2019. كما تم تصنيع ما يقرب من 45٪ من هذه العبوات من ألياف مُعاد تدويرها بالكامل، وانخفضت نسبة إجمالي المواد البلاستيكية المستخدمة في تغليف منتجات الهواتف الذكية بنسبة 95٪ منذ عام 2019.

وفيما يتعلق بالجودة، استحدثت أوبو تقنية محرك سلامة البطارية “ Battery Health Engine ” المطوَّرة ذاتياً لزيادة عمر بطارياتها وتعزيز متانة المنتج بشكل عام. باستخدام هذه التقنية المُبتكرة، يمكن الحفاظ على سعة البطارية بنسبة 80٪ بعد ما تصل إلى 1600 دورة شحن وتفريغ.

البطارية “ ” المطوَّرة ذاتياً لزيادة عمر بطارياتها وتعزيز متانة المنتج بشكل عام. باستخدام هذه التقنية المُبتكرة، يمكن الحفاظ على سعة البطارية بنسبة 80٪ بعد ما تصل إلى 1600 دورة شحن وتفريغ. حيث قامت الشركة بتصميم نظاماً مُبتكراً لإعادة تدوير منتجاتها، إذ تقدم خدمة استبدال الطرازات القديمة بالجديدة في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك بغرض تعزيز مفهوم إعادة تدوير واستخدام الهواتف المحمولة المستعملة. ففي الصين مثلاً، تم إعادة تدوير أكثر من 1.2 مليون هاتف من خلال هذا النظام حتى الآن، أي ما يعادل أكثر من 216 طناً من النفايات الإلكترونية.

إلى جانب كافة إجراءاتها المتبعة، تعمل أوبو أيضاً مع شركاء آخرين بشكل مستمر لتعزيز مفهوم الاستدامة:

لمدة عامين متتاليين، عُقدت شراكة مثمرة مع ناشونال جيوغرافك National Geographic لدعم وحماية الأنواع المهددة بالانقراض من خلال “حملة أوبو لحفظ الألوان المهددة بالانقراض”.

لدعم وحماية الأنواع المهددة بالانقراض من خلال “حملة أوبو لحفظ الألوان المهددة بالانقراض”. حيث كانت أوبو من أوائل الشركات التي انضمّت إلى برنامج Eco Rating Labeling ، وحققت أرقاماً ونسب أداء تفوق المتوقع. تم إطلاق هذا البرنامج من قِبل مشغلي الهاتف المحمول الأوروبيين الرائدين لتقييم الأداء البيئي للهواتف المحمولة في خمسةمجالات رئيسية، وهي: المتانة، والقابلية للإصلاح، وإعادة التدوير، وتأثير المنتج على المناخ.

وبالإضافة إلى سعيها الدؤوب وجهودها المتواصلة لحماية البيئة، اتخذت أوبو منذ فترة طويلة إجراءات حاسمة للمساهمة في التنمية المستدامة، مع التركيز على المجالات الرئيسية؛ بما في ذلك الإدماج الرقمي، الصحة والرفاهية، وتمكين الشباب. فعلى سبيل المثال، قامت بتطوير خاصية “تحسين رؤية الألوان Color Vision Enhancement” التي توفّر 766 وضعاً مختلفاً للشاشة، مما تتيح حلولاً مخصصةً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في رؤية الألوان. أما فيما يتعلق بتمكين جيل الشباب، فلطالما اتخذت الشركة إجراءات لتعزيز هذا الاتجاه. فعلى مدار ثلاث سنوات متتالية، أطلقت أوبو مشروع Renovators 2021 للفنانين الناشئين بهدف إحياء الأحلام الإبداعية للشباب، عبر إتاحة منصة فنيّة خاصة لهم لإبراز وجهات نظرهم وتصوراتهم لكيفية تداخل الفن والتكنولوجيا في المستقبل.

تحت شعار “ارسم المستقبل”، ستقوم أوبو بعرض المنتجات الجديدة المتعلقة بقطاع الاتصالات خلال فعاليات وبرامج ملتقى عالم الهاتف النقال 2022 في برشلونة، بالإضافة إلى الكشف عن آخر ما توصّلت إليه تقنيات الهاتف المحمول، وإنجازات نتاج أعوام من البحث والتطوير في مجال الواقع المعزز وشبكات الجيل الخامس وغيرها من قصص النجاح في قطاع الاستدامة. من أجل الانضمام أو الحضور بشكل شخصي، يمكن للزوار الوصول إلى الشركة في جناحها الخاص رقم 3M10، صالة 3، فيرا غران فيا، برشلونة من 28 فبراير إلى 3 مارس 2022. حيث ستقوم أوبو بتقديم عرضٍ تعريفي عند الساعة 03:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا يوم 28 فبراير. نحن متشوقون لرؤية الجميع عند زيارة جناحنا خلال MWC ملتقى عالم الهاتف النقال أو الانضمام إلينا من خلال البث المباشر على القناة الرسمية لأوبو على يوتيوب.

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لمحة عن أوبو

تأسستأوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أول هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وإفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في قطر في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 12 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وكينيا، ونيجيريا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال إفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفهاالرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

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