أنتايسولار تُعلن عن اتفاقية أرفف الطاقة الشمسية 2 جيجاوات مع ون ستوب ويرهاوس وتتعاون استراتيجيًا مع مجموعة باراماونت

احتفلت الشركة بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها من خلال توقيع صفقتين في يوم واحد.

شيامن، الصين، 28 مايو 2021 /PRNewswire/ — في 26 مايو، احتفلت أنتايسولار، وهي شركة توريد رائدة لسلسلة الصناعة بالجملة في نظام التركيب الفولطاضوئي، بذكرى تأسيسها الخامسة عشر من خلال الإعلان عن اتفاقية توقيع الأرفف الشمسية 2 جيجاوات مع ون ستوب ويرهاوس (OSW)، وهو أكبر موزع في أستراليا، وتعاونٍ استراتيجي مع مجموعة باراماونت في بنغلاديش.

تعاون الأرفف الشمسية 2 جيجاوات مع ون ستوب ويرهاوس

وفقًا للاتفاقية، ستقوم أنتايسولار بتوريد أرفف شمسية 2 جيجاوات إلى ون ستوب ويرهاوس في الفترة من 2021 إلى 2024.

“نحن فخورون بتحقيق هذا الإنجاز المتمثل في اتفاقية تعاون 2GW مع ون ستوب ويرهاوس في الذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسنا. شاركت ون ستوب ويرهاوس بعمق في أستراليا لسنوات عديدة وحصلت على مركز كواحدة من أسرع 500 شركة خاصة نموًا في أستراليا في عام 2019. وقد صرحت ياسمين هوانغ، رئيسة أنتايسولار قائلة: “نحن متحمسون للمشاركة مع ون ستوب ويرهاوس لأنها فرصة حيوية لدفع نمو أكبر وتسريع انتقال الطاقة المحلية”.

“لقد كانت أنتايسولار شريكًا مهمًا لنا ومعترف بها على نطاق واسع من خلال منتجاتها عالية الجودة وخدماتها الشاملة. وقال أنسون تشانغ، الرئيس التنفيذي لشركة ون ستوب ويرهاوس، إن الشراكة الاستراتيجية ستعزز المزايا التي يمتلكها كلا الطرفين في صناعة الطاقة الشمسية، مما يسمح بجهود تكميلية لتغذية الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة باراماونت

أبرمت أنتايسولار شراكة مع باراماونت في مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 40 ميجاوات في وقتٍ سابق من هذا العام. وتعد بنغلاديش الخيار الأفضل لإقامة تعاون حيث أصبحت نقطة ساخنة لصناعة الطاقة الشمسية. تدعو الاتفاقية إلى مزيد من التعاون في حافظات الأرفف الشمسية من أجل ازدهار قطاع المرافق. ومن خلال التعاون، ستعمل باراماونت وأنتايسولار كفريق واحد لتعزيز انتقال الطاقة في بنغلاديش.

تمتعت الذكرى السنوية الخامسة عشرة لشركة أنتايسولار بزخم جديد من خلال اتفاقيتي التعاون الاستراتيجي. ومع الرؤية المتمثلة في أن تصبح “العمود الفقري لعالم الطاقة الشمسية”، ستشترك أنتايسولار مع شركاء عالميين لتحقيق الحياد الكربوني والتخطيط للخمسة عشر عامًا القادمة.

نبذة عن أنتايسولار:

تم تأسيس أنتايسولار في عام 2006، وهي تتمتع بخبرة واسعة في مجال تركيب وتتبع الطاقة الشمسية مع أكثر من 800 موظف بما في ذلك فريق البحث والتطوير المؤلف من 80 متخصصًا. تعمل أنتايسولار باستمرار على تحسين الخدمة العالمية من خلال إنشاء أكثر من 20 فرعًا ومكتبًا عالميًا.

وحتى الآن، وصلت شحناتها التراكمية للأرفف الشمسية إلى 15 جيجاوات واحتلت المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات إلى اليابان لمدة سبع سنوات متتالية واحتلت المرتبة الأولى في سوق التوزيع الأسترالي والفيتنامي.

للتواصل:

www.antaisolar.com

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