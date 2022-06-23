‫  “أمنيات” تضيئ سماء نخلة جميرا مجدداً إيذاناً بإطلاق عمليات تشييد ” أفا AVA” الأكثر فخامة في المنطقة

المشروع هو الـ 12 لـ “أمنيات” في دبي، وقيمة المحفظة الاجمالية 15 مليار درهم

17 مسكناً فائقة الفخامة تتجاوز توقعات الأثرياء وترتقي بمعايير الحياة الفاخرة

” أفا AVA ” تطوره “أمنيات” وتديره علامة الضيافة الأسطورية، دورشيستر كوليكشن.

مسكن حصري فريد من نوعه ولا مثيل له في المنطقة، وستعلن “أمنيات” عنه قريبا

345 مليون نسمة حول العالم تابعوا إطلاق” أفا AVA ” عبر عروض طائرات الدرونز

شرفة ومسبح خاص لكل مسكن بإطلالة 270 درجة على شواطئ وأفق المدينة

نمط حياة فاخر مفعم بالطاقة والإنسجام والخصوصية والسلام، والهدوء والسكينة

مطاعم عالمية وحدائق وشلالات، وشواطئ خاصة للإستمتاع بأشعة شمس دبي

مهدي أمجد:

“ملتزمون بإطلاق مشاريع غير مسبوقة في سوق العقارات الفاخرة وتسليمها في الموعد”

دبي، الإمارات العربية المتحدة 23 يونيو 2022/ PRNewswire / — اضاءت مجموعة أمنيات العقارية أبرز مطوري العقارات الفاخرة على مستوى المنطقة، سماء نخلة جميرا في دبي مجدداً، وذلك إيذاناُ بإنطلاق عمليات بناء وتشييد مشروعها الفاخر الذي يحمل اسم ” أفا AVA في نخلة جميرا، دورشيستر كوليكشن،دبي”، والذي يتخذ موقعا إستراتيجياً في مدخل أكبر جزيرة إصطناعية شيدها الإنسان في التاريخ، إلى جوار “ وان بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي” وباطلالة مباشرة على شواطئ دبي بإرتفاع يصل إلى 125 مترا ويضم 17 مسكناً حصرياً الى جانب مسكن حصري فريد من نوعه ولا مثيل له في المنطقة، ستكشف “أمنيات” تفاصيله قريبا.

وكانت أمنيات أطلقت المشروع مؤخرا وتابع حفل الإعلان عنه 345 مليون نسمة من مختلف دول العالم، شاهدوا 500 طائرة درون من دون طيار، وهي تضيئ سماء النخلة جميرا محلقة على ارتفاعات شاهقة ، لترسم لوحات فنية في غاية الروعة ومشاهد استثنائية لا تنسى لشكل مبنى “أفا AVA “، والذي ستديره علامة الضيافة الأسطورية، دورشيستر كوليكشن.

وقامت المجموعة أمس، بإطلاق إنارة عمودية عملاقة من قلب موقع مشروعها بإتجاه السماء ويمكن لسكان نخلة جميرا ومنطقتي جميرا بيتش رزيدنسز ومرسى دبي رؤية تلك الاضاءة الساطعة من مسافات بعيدة.

يعد مبنى” أفا AVA في نخلة جميرا، دورشيستر كوليكشن،دبي”، المشروع الـ 12 والأحدث في المحفظة الإستثمارية التي تمتلكها المجموعة بأصول تتجاوز 15 مليار درهم، وهو الثاني الذي تطوره المجموعة في نخلة جميرا، بعد مبنى “وان بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي” الذي سلمته للمستثمرين الدوليين بداية العام الجاري.

وأكد مهدي أمجد مؤسس مجموعة أمنيات ورئيسها التنفيذي، ” على التزام المجموعة بمواصلة اطلاق المشروعات الفاخرة غير المسبوقة وتسليمها في الموعد المقرر حرصا منها على الوفاء بوعودها ومشاركة دبي حماستها وتفردها وتجددها الدائم، ومقدرتها على إبهار العالم”. وقال ” أطلقنا المشروع في مارس الماضي ونباشر ببنائه اليوم لنؤكد إلتزامنا وإرتقائنا ب أسلوب العيش الفاخر الى ذروة جديدة لم تصلها العقارات الفاخرة خلال العقدين الماضيين، وبذلك يتجسد مفهوم الإرتقاء الذي صاغته “أمنيات” ليؤشر وبقوة ولادة معايير جديدة في أسلوب المعيشة الفاخرة بما يتجاوز توقعات الأثرياء انفسهم. لافتاً إلى توظيف مجموعة كبيرة من الخبراء الدوليين في التصميم الهندسي الداخلي والخارجي والتطوير والإدارة، لضمان بلوغ هدفها في الإرتقاء بمستوى نمط معيشة الاثرياء، وإضفاء المزيد من الاثارة على ممارستهم لتفاصيل حياتهم”.

سيستأثر سكان المشروع بمميزات ليس أقلها إطلالة يتمتع بها كل بنتهاوس بدرجة 270 درجة على مياه الخليج العربي الساحرة وعلى أفق المدينة الثري بناطحات سحاب “دبي كريك” و”دبي مارينا” و”جي بي آر” وأيقونات نخلة جميرا وبرج العرب.

إستوحت مجموعة أمنيات، فكرة إطلاق انارة عملاقة عموديا من الارض الى السماء للإعلان عن بدء عمليات بناء وتشييد المشروع، من المفهوم الهندسي للمشروع ذاته، والذي يحاكي بتصاميمه الخارجية امواج البحر الساحرة فيبدو كل مسكن وكأنه جنة تتماوج بتصميم فريد في السماء.

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عن مجموعة أمنيات

تعتبر أمنيات أحد أكثر المطورين العقاريين ومجموعات الخدمات إبداعاً في منطقة الخليج، تنشئ أمنيات لوحات حية من المساحات السكنية والتجارية والفندقية، لتخلق تجربة فريدة من نوعها في الرفاهية والترف. فأمنيات تتناول التصميم والتطوير والإدارة في كل مشروع من مشروعاتها كما لو كان قطعة فنية فريدة

ولمجموعة أمنيات علاقات وثيقة ترعاها مع أبرز بالمعماريين والمهندسين والمصممين الداخليين والفنانين في العالم. فكل مشروع يمثل تحفة مستقلة بذاتها، تم تصميمه لغرض جني عائداً فائقاً عند الاستثمار فيها، ولتمنح كل مالك ضمان أمنيات للعيش في مساحة تعكس شخصيته وإنجازاته وطموحاته .

OMNIYAT – @Omniyat

عن ” أفا في نخلة جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي.

يقع مشروع أفا في نخلة جميرا، دورشيستر كوليكشن،دبي، الأول من نوعه في العالم الذي يحتضن قصورا في مبنى عمودي في موقع استراتيجي ضمن واحدة من أبرز الوجهات والمعالم الساحرة في العالم، وهو يجسد الهندسة المعمارية المستقبلية في أرقى تجلياتها، عبر تسخير وتوظيف مزايا البناء العمودي، ليس فقط في إحتضان القصور الفخمة وتلبية شروطها ومتطلباتها، بل تجاوزتها إلى منح تلك القصور ميزات غير مسبوقة، تتمثل بنقل القصر وسكانه إلى ارتفاعات شاهقة، هذا غير ما يمثله المشروع من

كما يجسد مشروع ” أفا في نخلة جميرا، دورشيستر كوليكشن،دبي، نقطة التقاء البحر بالسماء وروعة المنحيات التي ترسمها الأمواج على الشواطئ وسط مرافق ترفيهية وخدمية ومساحات معيشة فاخرة وأخرى لرجال الأعمال . يدار المشروع من قبل شركة الضيافة الأسطورية دورشيستر كوليكشن دبي ليقدم تجربة حياة فاخرة لا مثيل لها .

OMNIYAT – AVA at Palm Jumeirah

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1845185/OMNIYAT_ illuminates_Palm_Jumeirah.jpg