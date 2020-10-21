أمانة عمان تعتمد التكنولوجيا السحابية من شركة أكسيلا العالمية لتنظيم إعادة فتح الأعمال بأمان في خضم جائحة كورونا

عمان، العاصمة وأكبر المدن الأردنية تعتمد برنامج أكسيلا لتعزيز تطبيق إجراءات السلامة العامة عن طريق عمليات التفتيش عبر الهاتف المحمول.

كاليفورنيا – الولايات المتحدة الأمريكية (أكتوبر 2020) – أعلنت شركة أكسيلا العالمية، المزود الرائد للحلول السحابية للجهات الحكومية اليوم، بأن أمانة عمان الكبرى التابعة للحكومة الأردنية قد اعتمدت حلول أكسيلا لإدارة إعادة فتح الأعمال من أجل التحكم في عملية إعادة الافتتاح في مدينة عمان المفروضة على الشركات نتيجة لجائحة كوفيد 19. وباستخدام تطبيق أكسيلا، يمكن للحكومة الأردنية إعادة تشغيل المنشآت والخدمات الرئيسية للمواطنين مع التأكد من الحفاظ على إرشادات الصحة والسلامة العامة الموضحة في أمر الدفاع التشريعي رقم: 11.



وقد صرح السيد خالد وصفي الجاعوني، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة أكسيلا قائلا “يتميز برنامج إعادة فتح الأعمال من أكسيلا بمرونته حيث يساعد الحكومات على إعادة تنشيط النمو الاقتصادي عبر ضمان تطبيق قواعد السلامة العامة للمؤسسات المؤهلة”، وأردف قائلا ” إن لشركة أكسيلا العديد من المشاريع القائمة والشراكات الاستراتيجية في أكبر العواصم العربية حيث ساهمت في دفع عملية التحول الرقمي في المنطقة”.

يتيح برنامج إدارة إعادة فتح الأعمال لأمانة عمان الكبرى استخدام أجهزة الهاتف المتحرك لتشغيل وجدولة عمليات التفتيش وتسجيل حالتها ونتائجها، وتحديد الأعمال مسموح بإعادة فتحها، وتقديم المستندات الداعمة. ويمكن تسجيل المعلومات والملاحظات المجمعة خلال تلك الإجراءات التنظيمية في الوقت الفعلي ومزامنتها عن بعد في نظام المكتب المساند دون الحاجة إلى استخدام مستندات ورقية يدوية أو الادخال المزدوج للبيانات.

إضافة إلى ذلك، تمكَن التكنولوجيا السحابية من أكسيلا المفتشين الميدانيين وضباط السلامة التابعين لأمانة عمان الكبرى من القيام بما يلي:

تنظيم جدولة عمليات التفتيش الميداني وتعزيز تخصيص موارد التفتيش لجميع الأعمال الملائمة.

تنفيذ أمر الدفاع رقم: 11، الذي يتضمن إرشادات السلامة مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وذلك من خلال السماح بتفتيش المرفق والأفراد للتأكد من اتباع إرشادات الصحة والسلامة.

تتبع عمليات التفتيش الجارية للتأكد من اتخاذ التدابير الاحترازية الملائمة باستمرار.

فرض عقوبات على الأعمال التي تخالف الإرشادات.

وصرحت د. مرفت المهيرات، نائب مدير منطقة الصحة والزراعة في أمانة عمان الكبرى قائلة “بغية حماية مجتمعاتنا من مخاطر الصحة العامة وتهديدات السلامة، فإننا ملتزمون بالاستفادة من التكنولوجيا الأكثر ابتكارًا والمتاحة لمواجهة تحديات الجائحة”، وأضافت قائلة “لقد كانت أكسيلا شريكًا استراتيجياً مهماً في مساعدتنا على تعزيز البنية التحتية الرقمية والتمركز بسرعة خلال أوقات الأزمة وتحسين الخدمات من أجل المواطنين.”

يوضح هذا الإعلان استمرار ريادة مدينة عمان في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين عملية تقديم الخدمات الحكومية.

منذ عامين، أطلقت حكومة الأردن، ممولة من جانب مجموعة البنك الدولي، نظام إدارة التفتيش المتكامل الخاص بالأردن على منصة أكسيلا . ويوفر نظام إدارة التفتيش المتكامل إجراءات التفتيش الموحد كما يزود سبعة دوائر حكومية، بما في ذلك أمانة عمان الكبرى، بسجل أعمال موحد على مستوى سلطات الترخيص.

وتتعاون أكسيلا مع العديد من الحكومات العالمية الأكثر تطلعًا للتفكير المستقبلي ليستفيد من حلولها التكنولوجية أكثر من 2200 دائرة حكومية على مستوى العالم.

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نبذة عن أكسيلا: توفر أكسيلا الحلول السحابية الرائدة على مستوى السوق، والتي تُمكَن الدول الأكثر ابتكارًا والحكومات المحلية على مستوى العالم من إقامة مجتمعات مزدهرة، ونمو الأعمال وحماية المواطنين. ويستفيد ما يزيد عن 275 مليون مواطن على مستوى العالم من حلول أكسيلا المدعومة بخدمة مايكروسوفت أزور فيما يتعلق بخدمات التصريح والترخيص وتنفيذ القانون وإدارة طلب الخدمات. وتساعد التطبيقات المدنية سريعة التنفيذ والمبنية على منصة مدنية قوية وموسعة الوكالات على التعامل مع الاحتياجات الخاصة اليوم مع ضمان جاهزيتها لمواجهة أي تحديات ناشئة أو معقدة في المستقبل. وتم تكريم الشركة مؤخرًا بوصفها الفائز بجائزة الشريك لمايكروسوفت لعام 2020 في الولايات المتحدة نظرًا لحلول برمجياتها الخدمية لمساعدة الحكومات على الاستجابة للطوارئ في حالة جائحة كورونا ومنحتها صحيفة سان فرانسيسكو بيزنس لقب أحد أكبر أصحاب الأعمال في مجال التكنولوجيا. منطقة شرق خليج ويقع مقر أكسيلا الرئيسي في سان رامون بولاية كاليفورنيا ولديها مكاتب إضافية على مستوى العالم. ولمزيد من المعلومات، يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني: www.accela.com

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