‫أمازفيت تطلق T-REX 2: ساعة GPS ذكية جديدة وعرة مصممة لشجاعة خرج المنزل

يمكن لهذا الجهاز الجديد القابل للارتداء أن يتحمل أي مغامرة بسهولة بفضل وضع الأقمار الصناعية المزدوج النطاق و 5 وعمر البطارية القوي حتى 24 ‏ يومًا[1 ‏].

لندن، 26 مايو 2022 / PRNewswire / — العلامة التجارية العالمية للأجهزة القابلة للارتداء الذكية Amazfit ، المملوكة لشركة Zepp Health (NYSE : ZEPP ) أحدثت أصعب وأكثر ساعاتها تقدمًا حتى الآن مع إطلاق T-Rex 2. بعد اجتياز 15 ‏ اختبار صلابة من الدرجة العسكرية [2]، يمكن للساعة الذكية القوية الجديدة لنظام تحديد المواقع العالمي ( GPS ‏) أن ترافق المستخدمين في بيئات صعبة للغاية، حيث تجمع بين الأقمار الصناعية المزدوجة النطاق و 5 ‏ أقمار صناعية و 10 ‏ ATM مقاومة للماء [3]، مما يجعلها الرفيق المثالي للمغامرين خارج البيت وعشاق الرياضة.

تدعم T-Rex 2 عشاق المغامرات وعشاق اللياقة البدنية خارج البيت من خلال وسائل رياضية إضافية ووظائف ملاحة جديدة ومراقبة صحية شاملة، لدفع حدودهم بغض النظر عن كيفية استكشافهم أو مكانه.

T-Rex 2 هي الإصدار الثالث من سلسلة Amazfit T-Rex . تهدف الوظائف المحسنة لـ T-Rex 2 إلى السماح للمغامرين المحبين خارج البيت، مثل راكبي الأمواج والمتنزهين، بتسجيل بياناتهم الصحية الشخصية أينما حصلوا على إصلاح اللياقة البدنية.

لا تفوت أي مغامرة

لا توجد مغامرة بعيدة المنال مع T-Rex 2 . يدعم الجهاز الجديد المتنزهين والمتسلقين والعدائين والمغامرين لاستكشاف التضاريس غير المألوفة من خلال التنقل على مساره والملاحة في الوقت الفعلي ووظائف تتبع الرحلات [4]. كما أنه يستخدم التنقل المباشر لإظهار أقصر خط مستقيم [5] مرة أخرى إلى بداية الرحلة. يعد مقياس الارتفاع البارومتري المدمج والبوصلة مثاليًا لأولئك الذين يرغبون في احتلال ارتفاعات جديدة واكتشاف مسارات غير مطروقة. مع وظيفة استيراد المسار الجديدة، يمكن للمستخدمين استيراد المسارات المحددة مسبقًا ومتابعتها باستخدام الساعة.

من خلال تحديد المواقع على نطاقين ودعم خمسة أنظمة للملاحة عبر الأقمار الصناعية، يمكن تقليل التداخل البيئي بشكل أكثر فعالية، وتحقيق سرعة بحث أسرع وتحديد مواقع أكثر دقة [6 ‏].

عمر بطارية طويل جدًا ووضعيات رياضية مضافة تصل إلى أعماق جديدة

كما هو الحال مع جميع أجهزة Amazfit ، فإن عمر البطارية طويل جدًا وقوي بما يكفي للعمل لمدة 24 يومًا-مما يعني أنه لن يكون هناك حاجة إلى اختصار أي تراجع في البرية التي تغذيها الأدرينالين.

تتميز T-Rex 2 أيضًا بأكثر من 150 وضعًا رياضيًا-بما في ذلك الترايثلون والصيد وصيد الأسماك والتأرجح في الجولف ووضع ركوب الأمواج [7] – ومع 10 درجات ATM يمكن أن تقاوم ضغط المياه بما يعادل عمقًا يصل إلى 100 متر، لمرافقة مرتديها أثناء ركوب الأمواج أو السباحة.

إدارة صحية على مدار 24 ساعة بلمسة زر

تحتوي الساعة أيضًا على إدارة صحية مدمجة على مدار 24 ساعة [8] تعمل من خلال 6 PD المطورة ذاتيًا (ستة صمامات ثنائية ضوئية) BioTracker ™، حتى يتمكن المستخدمون من الحصول على البيانات التي تهم بسرعة وفعالية. ويشمل ذلك مراقبة معدل ضربات القلب وتشبع الدم بالأكسجين ومستويات الإجهاد في نفس الوقت للحصول على تقييم شخصي. مع القياس السهل بنقرة واحدة من أمازفيت [9]، يمكن للمستخدمين أيضًا قياس أربعة مقاييس صحية مختلفة [10] – معدل ضربات القلب وتشبع الدم بالأكسجين ومستوى الإجهاد ومعدل التنفس-في أقل من 45 ثانية.

قاسي من الداخل للخارج

الساعة صلبة بما يكفي لتشغيلها[11] في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -30 درجة مئوية ومقاومة درجات حرارة منخفضة تصل إلى -40 درجة مئوية ومرتفعة تصل إلى +70 درجة مئوية، مما يثبت أنها رفيق موثوق به حتى في الظروف القاسية. أما Amazfit T-Rex 2 فهي قادرة على العمل من خلال موجات الحرارة والغابات المطيرة الرطبة والأنهار الجليدية القطبية.

تصميمها مستوحى من الطبيعة.

الألوان الأربعة هي المطابقة المثالية للمغامرين في الهواء الطلق وتجمع بين الأناقة والملمس والمتانة معًا. كما أن وضوح الشاشة الملونة عالية الدقة AMOLED مقاس 1.39بوصة، ودقة عالية، وشاشة عرض تعمل دائمًا، يعني أيضًا أن مرتديها لن يضطر أبدًا إلى إيقاف نشاطه لتتبع التقدم أو أي معلومات مهمة. مع شاشة أكبر، لم يكن من الأسهل أبدًا مراقبة بياناتك أثناء التنقل.

يتم إطلاق Amazfit T-Rex 2 عالميًا في 24 مايو 2022 ( GTM+1 ) بأسعار تبدأ من 229.9 يورو في أوروبا. سيكون متاحًا للبيع المسبق في متاجر أمازيفت أمازون في إيطاليا و فرنسا في 1 يونيو, 2022, وأيضًا في إيطاليا , فرنسا و ألمانيا بمتاجر Amazfit في 1 يونيو, 2022. سيتم توفير Amazfit T-Rex 2 في المزيد من البلدان خلال يونيو 2022.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.amazfit.com/en/

الهوامش: 1، يمكن أن يختلف عمر البطارية وفقًا للإعدادات وظروف التشغيل وعوامل أخرى. 2-والبيانات ذات الصلة بهذا الموضوع مستمدة من التقرير التالي: H202203154768-01EN. لا يوصى بالتعرض لفترات طويلة لأنه قد يؤدي إلى تلف الساعة ومكوناتها. 3، وفقًا لمعيار ISO 22810:2010 ، تحقق Amazfit T-Rex 2 تصنيفًا قدره 10 ATM ، لمقاومة الماء تصل إلى 100 متر، وبالتالي فهي مناسبة للرذاذ أو الثلج أو الاستحمام أو السباحة أو بعض الرياضات المائية عالية السرعة. 4، ستتم إضافة هذه الميزات عبر تحديث OTA. 5، قد لا يكون الخط المستقيم الموضح للعودة إلى بداية الرحلة هو الطريق العملي الذي يجب اتباعه بسبب العوامل البيئية؛ ويهدف هذا فقط إلى مساعدتك في تتبع موقفك فيما يتعلق بنقطة بداية الرحلة. ستتم إضافة هذه الميزة عبر تحديث OTA . 6، خدمات تحديد المواقع الداخلية غير مدعومة. قد تتأثر سرعة تحديد الموضع ودقته بالبيئة المحيطة. يمكن أن تتصل الساعة تلقائيًا بنظامي أقمار صناعية في كل مرة، وقد تعتمد اتصالات الأقمار الصناعية المحددة على موقعك. 7، ستتم إضافة وضع ركوب الأمواج الرياضي عبر تحديث OTA. يجب تمكين مراقبة معدل ضربات القلب وتشبع الدم بالأكسجين ( SpO2 ) على مدار 24 ساعة في تطبيق Zepp . 9. لمعالجة قياس النقرة الواحدة والقياسات اليدوية الأخرى، يرجى ارتداء الساعة بإحكام بعرض إصبع واحد من المعصم، والحفاظ على ذراعك ثابتًا للحصول على أفضل النتائج. يمكن أن تؤثر الحركة والخصائص البيئية والفيزيائية على سرعة ودقة المراقبة والقياس. 10، هذا المنتج وتطبيق Zepp ليسا جهازين طبيين ولا يمكن استخدامهما لأغراض طبية، أو كأساس لتشخيص أي حالة طبية. 11، يجب تثبيت وضع درجة الحرارة المنخفضة عبر تحديث OTA. يتم إيقاف تشغيلها افتراضيًا ويجب تمكينها في إعدادات الساعة.

نبذة عن Amazfit

أمازفيت، العلامة التجارية العالمية الرائدة القابلة للارتداء الذكي التي تركز على الصحة واللياقة البدنية، هي جزء من Zepp Health (NYSE : ZEPP) ، شركة تكنولوجيا صحية. تقدم أمازفيت مجموعة واسعة من الساعات الذكية ورباطات اليد، ويتمثل جوهر علامتها التجارية في “ارفع مستواك”، مما يشجع المستخدمين على عيش شغفهم والتعبير عن أرواحهم النشطة بحرية. يتم تشغيل Amazfit من خلال منصة إدارة الصحة الخاصة بشركة Zepp Health والتي تقدم رؤى وإرشادات قابلة للتنفيذ على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لمساعدة المستخدمين على تحقيق أهدافهم الصحية. مع الحرفية المتميزة، فازت ساعات أمازفيت الذكية بالعديد من جوائز التصميم، بما في ذلك جائزة تصميم iF وجائزة تصميم النقطة الحمراء.

تم إطلاق أمازفيت في عام 2015، ويحتضنها اليوم ملايين المستخدمين. تتوفر منتجاتها في أكثر من 90 دولة في جميع أنحاء الأمريكتين، ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع www.amazfit.com . لمزيد من المعلومات حول Zepp Health ، تفضل بزيارة www.zepphealth.com .