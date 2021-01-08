أل تي آي تصبح شريك خدمات مميزا لسنوفليك

الشركة تصبح شريكة الإطلاق لبرنامج سنوكيس من سنوفليك لتطوير وتسويق حلول خاصة بالصناعة لتسريع رحلة تحول البيانات السحابية

مومباي، الهند، 8 كانون الثاني/ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — عقدت شركة لارسن آند توبرو انفوتيك – (BSE: 540005) (NSE:: LTI), وهي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية، شريك خدمة مميزا لشركة سنوفليك، وهي شركة البيانات السحابية. فئة الشريك المميز تمثل أعلى مستوى في شبكة شركاء سنوفليك. يعترف هذا الإنجاز بالتزام شركة أل تي إي بتقديم نتائج مضخمة لناحية النطاق والسرعة على سحابة بيانات سنوفليك. يميز هذا التصنيف شركة أل تي آي كشريك خدمات مفضل لـ سنوفليك ذات الخبرة والتجربة المثبتة.

أصبحت أل تي آي أيضًا الشريك الأول لـ سنوكيس Snowflake، وهو برنامج تطلقه شركة سنوفليك Snowflake لتطوير وتسويق الحلول الخاصة بالصناعة لتسريع رحلة تحويل البيانات السحابية للمؤسسات. أول برامج سنوكيس التي تطلقها بالتعاون مع أل تي آي هو برنامج “تحويل التصنيع المستند إلى البيانات” الذي يسلط الضوء على أفضل الممارسات من تنفيذ برنامج سلوفليك الكبير من أل تي آي لشركة تصنيع عالمية. تم إجراء الترحيل السريع وتبسيط النظام الأساسي لمنصة البيانات الحالية إلى سحابة بيانات سنوفليك بالاستفادة من برامج أل تي آي Canvas PolarSled و Mosaic & Qlik.

وقال سانجاي جالونا، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة أل تي آي “إن سنوفليك هي الشريك المفضل للمؤسسات الحديثة نظرًا لقدرتها الفريدة على الفصل بين التخزين والحوسبة. لقد نما تحالفنا مع سنوفليك بشكل أقوى وأعمق بمرور الوقت، مع العديد من المبادرات المشتركة للوصول إلى السوق وعمليات التنفيذ. ستساعدنا حالة الشريك المفضل والتحالف في برنامج سنوكيس على تقديم التحولات التي تقودها سنوفليك.”

وقالت كولين كاباس، نائبة الرئيس، شركة دبليو دبليو بارتنر أند ألاينسز، سنوفليك: “إن إنجاز أل تي آي كشريك مفضل هو شهادة على خبرتها العميقة في عمل سنوفليك. تعكس تطبيقاتنا المشتركة العديدة للعملاء على مستوى العالم قدراتها القوية وتواصلها مع العملاء، مما يجعلها شركة مثالية رائدة في مجال خدمات سنوفليك. نتطلع إلى استمرار الزخم والشراكة الطويلة مع أل تي آي.”

تجمع شراكة أل تي آي وسنوفليك بين الأفضل في خبرة أل تي آي في تحديث البيانات وتحويلها مع بنية سنوفليك المبتكرة ونموذج الاستهلاك الفريد وقابلية التوسع غير المحدودة تقريبًا. من خلال إطار عمل الترحيل والتحديث المؤتمت إلى السحابة، يعتبر برنامج أل تي آي Canvas PolarSled أحد العوامل الرئيسية في قيادة عمليات ترحيل سنوفليك. وهو يمكن الشركات من الترحيل السريع لبياناتها السحابية إلى منصة سنوفليك الفردية المتكاملة بطريقة فعالة ومنخفضة المخاطر.

لقد نجحت أل تي آي وسنوفليك معًا في تحقيق العديد من التحولات الناجحة للعملاء في جميع أنحاء العالم، وتكمل الشراكة تطلعات النمو الهائلة لكلا الشركتين.

حول أل تي آي:

(إل تي آي) (والمعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: LTI) هي إحدى شركات الاستشارات التقنية والحلول الرقمية العالمية التي تساعد أكثر من 400 عميل على النجاح في عالم متقارب. وبفضل عملياتنا في 32 دولة، فإننا نقطع شوطًا إضافيًا من أجل عملائنا ونُسرِّع من تحولهم الرقمي من خلال منصة Mosaic من LTI التي تقوم بتمكين خدماتهم على الأجهزة الجوالة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والخدمات التحليلية، وإنترنت الأشياء، وخدمات السحابة. وقد تأسست في عام 1997 كشركة تابعة لشركة لارسن آند توبرو المحدودة (Larsen & Toubro Limited)، ويمنحنا تراثنا الفريد خبرة لا مثيل لها في العالم الحقيقي لحل أكثر التحديات تعقيدًا للشركات في جميع المجالات. يقوم فريقنا المكون من أكثر من 32,000 موظف في شركة إل تي آي بتمكين عملائنا من تحسين فعالية أعمالهم وعملياتهم التقنية وتقديم قيمة لعملائهم وموظفيهم ومساهميهم كل يوم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة : https://s-room.clearofchina. com/ أو تابعنا على: at @LTI_Global </1513

للحصول على مزيد من المعلومات

– قدرات أل تي آي سنوفليك – https://www.lntinfotech.com/ enterprise-solutions/ snowflake/

– برنامج سنوكيس من سنوفليك – https://www.lntinfotech.com/ enterprise-solutions/ snowflake/snowcase-data- driven-manufacturing- transformation/

– برنامج بولارسليد من أل تي آي – https://canvas.lntinfotech. com/lti-canvas-polarSled.html

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