‫أليس تحقق علامة فارقة بقيامها بأول رحلة جوية في عصر الطيران الكهربائي

طائرة أليس تقوم بأول رحلة ناجحة بانبعاثات صفرية من الكربون وتفتح عهدا جديدا من الطيران الكهربائي

موسز ليك، واشنطن، 28 أيلول/سبتمبر 2022 / PRNewswire / – أكملت شركة “إفييشن للطيران”، Eviation Aircraft إفييشن للطيران ، الشركة المصنعة للطائرات الكهربائية الكاملة، بنجاح أول رحلة لطائرة “أليس” Alice عديمة الانبعاثات، وهو يوم تاريخي وإنجاز رئيسي في مجال الطيران الكهربائي.

أقلعت أليس في الساعة 7:10 صباحًا من مطار مقاطعة غرانت الدولي، حيث طارت لمدة 8 دقائق على ارتفاع 3,500قدمم. وفرت هذه الرحلة الرائدة لشركة عرض التكنولوجيا إفييشن بيانات لا تقدر بثمن لزيادة تحسين الطائرة للإنتاج التجاري.

وقال غريغوري ديفيس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إفييشن “اليوم نبدأ حقبة جديدة من الطيران – لقد نجحنا في إمداد السماء بالكهرباء من خلال أول رحلة طيران لا تُنسى لأليس.” “يعرف الناس الآن كيف يبدو الطيران الميسور التكلفة والنظيف والمستدام لأول مرة عبر طائرة تعمل بالكهرباء بالكامل. وهذا الإنجاز الرائد سيقود الابتكار في مجال السفر الجوي المستدام، ويشكل شكل السفر المستقبلي للركاب والبضائع على حد سواء.”

لا تنتج أليس أي انبعاثات كربونية، ما يقلل بشكل كبير من الضوضاء، وتكلف جزءًا صغيرًا من المال للتشغيل في كل ساعة طيران مقارنة بالطائرات الخفيفة أو المحركات التوربينية المتطورة.

حلق في المستقبل: تحويل السفر الإقليمي

ستجعل الطائرات التي تعمل بالكهرباء السفر الإقليمي أكثر استدامة من الناحية الاقتصادية والبيئية للشركات والمستهلكين على حد سواء. يتمتع هذا الجيل الجديد من الطائرات بالقدرة على تحويل المجتمعات من خلال توفير الوصول إلى المطارات التي لا تستخدمها الرحلات الجوية التجارية حاليًا بسبب مشاكل الضوضاء أو ساعات العمل المقيدة. تستهدف طائرة أليس من إفييشن أسواق الركاب والبضائع، وستقوم عادةً بتشغيل رحلات في مسافات تتراوح بين 150 ميلاً إلى 250 ميلاً.

قدمت شركتا كيب أير وغلوبال كروسنغ، وهما شركتا طيران إقليميتان مقرهما الولايات المتحدة، طلبات شراء 75 و 50 طائرة من أليس على التوالي. وكانت شركة دي أتش أل إكسبرس هي أول عميل شحن لشركة إفييشن، حيث طلبت 12 طائرة من طائرات أليس الكهربائية للنقل. من خلال هذا التعامل، تهدف دي أتش أل إلى إنشاء أول شبكة كهربائية سريعة، مما يمهد الطريق لعصر جديد من الشحن الجوي بدون انبعاثات.

وقال دان وولف، مؤسس شركة كيب إير ورئيس مجلس إدارتها: “تمثل الرحلة الأولى لطائرة أليس علامة فارقة في صناعة الطيران.” “نقوم حاليًا بأكثر من 400 رحلة جوية إقليمية يوميًا، ونربط أكثر من 30 مدينة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي. ويمكن لأليس أن تغطي بسهولة 80 بالمئة من عمليات رحلاتنا الجوية، ما يوفر رحلات سفر مستدامة وخالية من الانبعاثات إلى المجتمعات التي نخدمها.”

وقال جيف كير، نائب الرئيس الأول لإدارة الأسطول الجوي العالمي لشركة دي أتش أل إكسبرس: “تؤكد الرحلة الأولى لطائرة أليس إيماننا بأن عصر الطيران المستدام قد حان.” “من خلال طلبنا المكون من 12 طائرة شحن إلكترونية من طراز أليس، فإننا نستثمر لتحقيق هدفنا العام المتمثل في لوجستيات خالية من الانبعاثات. تعد شركة دي أتش أل الشركة الرائدة في هذا المجال من خلال تقديم أنواع جديدة وأكثر استدامة من طائرات الشحن إلى السوق العالمية. أليس هي اللعبة الحقيقية- تغيير من خلال تمكين النقل الجوي لمسافات طويلة لأول مرة مع انبعاثات صفرية. هذه الرحلة التاريخية تمثل علامة بارزة في رحلتنا نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية في نهاية المطاف بحلول عام 2050.”

ستوفر الطائرات الكهربائية وسيلة سفر مستدامة وخالية من الانبعاثات.

مصممة من الألف إلى الياء لتحويل السفر

تتميز طائرة أليس الكهربائية بالكامل بما يلي:

سرعة التشغيل القصوى: 260 عقدة

أقصى حمل مفيد: 2500 رطل لنسخة طائرة الركاب و 2600 رطل لنسخة طائرة النقل

تتوفر أليس بثلاثة أنواع، بما في ذلك طائرة التسعة ركاب، وطائرة المقصورة التنفيذية الأنيقة والمتطورة بحمولة ستة ركاب، ونسخة النقل الكهربائية. جميع هذه الأنواع الثلاثة تتطلب طاقم طيران من شخصين اثنين فقط. أنواع المقصورة التنفيذية والشحن الإلكتروني تتطابق مع طائرة الركاب، باستثناء المقصورة الداخلية.

يتم تشغيل طائرة أليس بواسطة وحدتي دفع كهربائي magni650 من MagniX ، وهي أنظمة الدفع الكهربائية الوحيدة التي أثبتت جدارتها في هذا النطاق. ومن بين الموردين الرئيسيين الآخرين لتصنيع هذه الطائرات شركة AVL (دعم البطارية)، و GKN (الأجنحة)، و Honeywell (نظام الطيران المتطور، وأدوات التحكم في الطيران وإلكترونيات الطيران)، و Multiplast (جسم الطائرة)، و Parker Aerospace (ستة أنظمة تكنولوجية) و Potez (أبواب).

يتميز نظام البطاريات المتقدم لطائرة أليس بكفاءة عالية ويمكن ترقيته إلى ما لا نهاية مما يتيح تحسينات النطاق مع تطور تقنية البطاريات. تشتمل الطائرة أيضًا على قمرة قيادة سلكية، مما يوفر قدرًا أكبر من الموثوقية وتكرارية الأنظمة.

حول إفييشن للطيران

إذ يوجد مقرها في ولاية واشنطن، الولايات المتحدة، تقوم شركة إفييشن للطيران بتطوير وتصنيع طائرات كهربائية فعالة لتقديم حل تنافسي ومستدام للتنقل الإقليمي للأشخاص والبضائع. تم تصميم وحدات الدفع الكهربائية والبطاريات عالية الكثافة للطاقة وإدارة الطاقة التي تحركها المهام وهيكل الطائرة المبتكر من الألف إلى الياء للطيران الكهربائي. يرجى زيارتنا على www.eviation.co. </172

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