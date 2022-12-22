‫أكثر من 6000 حافلة من شركة Higer تخدم أفضل حدث لكرة القدم في قطر

سوجو، الصين، 21 دجنبر/كانون الأول 2022 / PRNewswire / — اختُتم الحدث الكبير لكرة القدم القطرية بنجاح في 18 دجنبر/كانون الأول 2022 (بتوقيت الدوحة). على حلبة لوسيل الدولية، احتفل اللاعبون الأرجنتينيون ببطولتهم في قطر في حافلة مكشوفة، حاملين علمهم الوطني واستمتعوا بهتافات العديد من المشجعين. شهد Higer بصفته الباص السياحي، مجد البطولة وفرحها مع جماهير العالم.

تم تكييف KLQ6119GS ، وهي حافلة ذات طابقين مكشوفة، خصيصًا لهذا الحدث من قبل شركة Higer Bus وشركة مواصلات، وهي شركة النقل الوطنية في قطر. وقد حملت الحافلة، المليئة بالعناصر الأرجنتينية وكلمة “البطولة”، اللاعبين للاستمتاع بفرحة النصر وهتافات المشجعين الشبيهة بتسونامي.

كعلامة تجارية لحافلات الركاب بحصة سوقية تزيد عن 80٪ في قطر، كانت أكثر من 6000 حافلة Higer بمثابة وسيلة النقل الرئيسية للجماهير والصحفيين الإعلاميين في جميع أنحاء العالم للسفر من وإلى الملعب في غضون شهر تقريبًا. من بينها، أكثر من 2000 حافلة قدمت خدمة خط خاصة لهذا الحدث، كما وفرت أكثر من 200 حافلات فاخرة بطول 12 مترًا خدمة نقل مكوكية من المملكة العربية السعودية إلى قطر.

وفقًا للإحصاءات ذات الصلة، منذ بداية الحدث وحتى الاحتفال على الحافلة المكشوفة، نقلت حافلات Higer حوالي 200 ألف مسافر يوميًا في المتوسط، وما يقرب من 250 ألف معجب في ساعات الذروة، مما أدى إلى تسجيل رقم قياسي جديد يبلغ 6 ملايين مسافر في العملية برمتها. قال كاي تيفنغ، نائب مدير إدارة خدمة العملاء في الخارج بشركة Higer Bus ، إن عمل ضمان الخدمة لهذا الحدث قد سجل رقمًا قياسيًا جديدًا لخدمة Higer في الخارج من حيث رقم السيارة وحجم فريق الخدمة والقوى العاملة ومدخلات الموارد المادية.

مع الجودة الموثوقة والخدمة الفعالة، تم التحقق مرة أخرى من المركبات “المصنوعة في الصين” التي تمثلها Higer Bus على الساحة الدولية. حظيت تجربة الركوب المريحة وخدمة النقل الفعالة أيضًا بالعديد من الإشادات من المشجعين والعملاء المحليين في جميع أنحاء العالم.

“تتميز حافلات الحدث هذه بأداء ممتاز وتعمل بهدوء وسلاسة. وقال أحد المشجعين الكاميرونيين “هنالك العديد من حافلات Higer في بلدنا أيضا، والمنتجات المصنوعة في الصين تحظى بشعبية كبيرة”.

قال سائق حافلة من شركة مواصلات: “لقد كنت أقود حافلة Higer منذ دورة الألعاب الآسيوية الدوحة 2006. السيارة مستقرة، وتصميمها سهل الاستخدام يوفر تجربة قيادة أفضل”.

خلال الحدث، عملت حافلات Higer أيضًا كمركبات تنقل إعلامية ومركبات مكوكية، وحصلت على تقدير من وسائل الإعلام العالمية “بدون أي شكوى”. إذا كانت هناك منافسة على الحافلات، فإن Higer Bus ، التي فتحت بنجاح أسواقًا راقية في المملكة المتحدة وكوريا وإسرائيل وإيطاليا وبلغاريا وأيرلندا في السنوات الأخيرة، ستكون المرشح للفوز بالدرجة الأولى.

Higer أفضل، الأفضل معًا! Higer Bus تجعل العالم يقع في حب “صنع في الصين”. وفي الوقت نفسه، تندمج بقوة في السلسلة الصناعية العالمية وسلسلة الابتكار وسلسلة القيمة، وتشرع في رحلة جديدة لشركات الحافلات الصينية نحو الأسواق العالمية.