‫أكثر ذكاء وقوة | جي أيه سي موتور تطرح GS8 الجديدة كليًا في المملكة العربية السعودية

تم إطلاق طراز جي أيه سي موتور SUV عالي التقنية وكامل الحجم، GS8 الجديد كليًا، في المملكة العربية السعودية في 6 يونيو.

قوانغتشو، الصين، 10 يونيو 2022 PRNewswire/ / — ظهر الطراز الرائد الفاخر لأول مرة في السعودية في المدينة الرقمية في الرياض، وهي مجمع مباني مبتكر. وشهد إطلاق الطراز الجديد أكثر من 40 ممثلًا صحفيًا ومؤثرًا، بالإضافة إلى ضيوف بارزين آخرين، بما في ذلك الممثلو المساهمين في مجموعة الوكلاء المحليين، والبنك المركزي العماني، ووكلاء الشبكة الثانوية، ومالكي سيارات جي أيه سي موتور.

وقال زنغ هيبين، المدير العام لشركة جي أيه سي موتور إنترناشيونال: “نأمل من خلال الجهود المشتركة مع شريك الوكيل AAC ، أن تخدم GS8 الجديدة كليًا المزيد من المستهلكين وتوفر المزيد من تجربة القيادة التكنولوجية والذكية والآمنة والمريحة والممتازة لمزيد من العائلات السعودية”.

ترقيات جديدة

وبتزويدها بتصميم مطور وتكنولوجيا جديدة تمامًا، أصبحت GS8 الجديدة كليًا الآن في وضع أفضل لتقديم تجربة من الهيبة والراحة للعملاء السعوديين.

يتميز التصميم الخارجي المحدث بواجهة أمامية قوية الجناح جديدة كليًا ومصابيح أمامية LED فريدة من نوعها من جي أيه سي موتور تسمى “عين الفاتح” لالتقاط المظهر القوي المميز للطراز.

في الداخل، يأتي مقعد السائق بشكل قياسي في تنجيد جلدي، وهو قابل للتعديل كهربائيًا ب 8 طرق، ويتميز بوظيفة مقعد الذاكرة لتوفير الراحة والملاءمة العالية المستوى.

يقترن محرك GDI 2.0T ، الذي يوفر عزم دوران مطور يبلغ 400 نيوتن متر، بهيكل ضخم النجوم وناقل حركة 8AT من الجيل الثالث للحصول على قوة سلسة ومتوازنة.

بناء العلامة التجارية في الشرق الأوسط

لطالما كان إقامة علاقات أوثق مع المستهلكين المحليين لإظهار التفاني في التميز في صميم استراتيجية جي أيه سي موتور العالمية لبناء العلامة التجارية. والشرق الأوسط ليس استثناء من برنامج جي أيه سي موتور، حيث تعاونت العلامة التجارية مؤخرًا مع مجلة الأزياء الشهيرة فوغ العربية. وستعرض هذه الشراكة الجماليات اللافتة للنظر لسيارة GS8 الجديدة كليًا في افتتاحية أنيقة.

كما أغاظت جي أيه سي موتور المارة في أحد أكثر شوارع الرياض ازدحامًا بإلقاء نظرة خاطفة على حدث إطلاق GS8 الجديد كليًا في حملة لوحات إعلانية ثلاثية الأبعاد تجذب الانتباه. أوقفت شاشة 3D المذهلة الحشد في مساراتهم للاستمتاع بالمرئيات الشبيهة بالحياة ل GS8 الجديدة كليًا.

يعد إطلاق GS8 الجديدة كليًا في الشرق الأوسط خطوة رئيسية في استراتيجية جي أيه سي موتور المستمرة لتوسيع نفوذها الدولي. وستواصل جي أيه سي موتور تقديم طرازات عالية الجودة ومتقدمة تقنيا من شأنها أن تظهر روح الحرفية الصينية في المنطقة.

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