‫أفضل العلامات التجارية المعترف بها من قبل مجلة العلامات التجارية العالمية في ليلة جوائز العلامات التجارية العالمية في والدورف أستوريا، نخلة جميرا – دبي

لندن، 16 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — أقيمت ليلة توزيع الجوائز المرموقة لمجلة Global Brands Magazine في والدورف أستوريا، نخلة جميرا، في العاشر من ديسمبر 2022 في محاولة لتحديد أبرز العلامات التجارية في العالم في مختلف الفئات. تميزت الأمسية الشهيرة بوجود بعض أكبر العلامات التجارية في العالم في قاعة الرقص.

وكجزء من عملية إصدار الأحكام، جرى تقييم أكثر من 18000 شركة من 130 بلدًا. في نهاية العام، تم الإعلان عن أكثر من 3000 شركة في مناطق مختلفة. كان هناك العديد من أفضل العلامات التجارية الحاضرة في الحدث من جميع أنحاء العالم. وتميز حفل توزيع الجوائز بكلمات ألقاها كل من السيد شيفاكومار، والسيد إيميت كيلي، والسيد غوستافو أ. مونتيرو، والدكتور إيمانويل لامبتي، والسيد ريتو كانت أوجها، وتلاها عرض للجوائز قدمه سعادة السيد الدكتور سانيا أ. أنصاري والسيد غوستافو أ.مونتيرو والسيد شيفاكومار.

أتاحت ليلة توزيع جوائز Global Brands Magazine لهذا العام الفرصة للمديرين التنفيذيين من أفضل العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم للالتقاء والحصول على الجوائز المرغوبة. احتضنت هذا الحدث علامات تجارية متنوعة مثل الاتحاد، دبي معفاة من الرسوم الجمركية، تكنو موبايل، بنك إف بي إن، إيه جي آند بي، أبحاث AWE ، لابيد وغيرها من العلامات التجارية البارزة.

في خطابه، قال جاي ريدي، رئيس العلامات التجارية في مجلة Global Brands ، “كانت الجوائز هذا العام مفصلة للغاية مع تقييم أكثر من 18000 شركة عبر مختلف الفئات والمعايير. وكانت قيمة العلامة التجارية لهذه الشركات مجتمعة أكثر من 5 تريليون جنيه. وفي نهاية العملية، يشرفنا أن تكون هذه الشركات المرموقة تحت سقف واحد. وتولي الشركات أكبر قيمة لبناء قيمة العلامة التجارية على المدى الطويل من خلال رضا العملاء على المدى الطويل”.

نبذة عن Global Brands Magazine

كانت Global Brands Magazine) GBM ) في الطليعة، حيث جلبت الأخبار والآراء ووجهات النظر حول العلامات التجارية التي تشكل مستقبل صناعتها. تقدم المجلة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها أحدث الأخبار والمعلومات حول أفضل العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم. تقوم GBM كل عام بتطوير سلسلة من الجوائز للشركات التي تبرز ولديها رؤية فريدة وخدمة استثنائية وحلول مبتكرة ومنتجات تركز على المستهلك بين روادها في الصناعة. توفر جوائز مجلة العلامات التجارية العالمية مستويات عالية من التقدير والمراجعات لشركائها، مما يؤثر بشكل كبير على علامتهم التجارية في المساحات الاجتماعية والرقمية.

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