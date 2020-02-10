أفاتريد تعلن عن لائحة جديدة بموجب قانون هيئة سوق أبو ظبي العالمية

أبو ظبي 10 فبراير، 2020:/PRNewswire/ — تفخر شركة أفاتريد، الوسيط الرائد في سوق الفوركس والعقود مقابل الفروقات، بالإعلان اليوم عن أحدث شركة مرخصة ضمن مجموعة أفا – ‘AvaTrade Middle East Ltd (FSPN 190018) – التي ستنظمها هيئة سوق أبوظبي للخدمات المالية للأسواق العالمية (ADGM).

كشركة رائدة في الأسواق المالية، تعد أفاتريد واحدة من أكثر الوسطاء تنظيماً في هذه الصناعة. يعتبر إضافة الترخيص العالمي التاسع للمجموعة إلى الشبكة التنظيمية الواسعة للشركة بمثابة علامة فارقة للوسيط.

يوضح السيد داير فيرغسون، الرئيس التنفيذي لشركة أفاتريد: “نحن سعداء بالسماح لمزيد من المتداولين وشركاء الأعمال في الشرق الأوسط بالاستمتاع بكل ما نقدمه؛ بداية بالتقنيات المبتكرة وتطبيقات الهاتف المحمول الحديثة والحسابات الإسلامية إلى برامج الانتساب المربحة وظروف التداول الرائعة. يعد هذا التنظيم الجديد من ADGM واحدًا آخر ضمن العديد من الجهود المثيرة التي تسعى أفاتريد إلى تحقيقها. “

منحت هيئة سوق أبو ظبي العالمية (ADGM) لشركة أفاتريد رخصة كاملة من الفئة 3A(رقم 190018) لخدمة كل من عملاء التجزئة والعملاء المهنيين؛ أفاتريد هي أول وسيط على الإطلاق يحصل على هذا الترخيص. يوفر هذا لمجموعة أفا فرصة ممتازة لزيادة تعزيز علامة أفاتريد التجارية في الشرق الأوسط ككل والإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، مع منح عملاء أفاتريد المعرفة والأمان بأنهم سيتم خدمتهم بواسطة أحد الوسطاء الأكثر تنظيماً على مستوى العالم.

سيقود مكتب أفاتريد الجديد في أبو ظبي، الواقع في ساحة سوق أبو ظبي العالمية، المدير التنفيذي الأول، محمد أحمد. وأضاف فيرغسون: “يتمتع محمد بخبرة واسعة في أسواق المال، ونحن على يقين بأنه سيكون مكسبا حقيقيًا لعلامة أفاتريد وعملائنا المحليين في المنطقة”.

“بصفتنا شريكًا عالميًا لمانشستر سيتي، ومقره الرئيسي في أبو ظبي – يبدو أنه من المناسب لشركة أفاتريد أن تقيم وجودًا فعليًا في أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة – كجزء من أهدافنا الاستراتيجية طويلة الأجل للمنطقة العربية”.

اعرف المزيد حول أفاتريد أبو ظبي على avatrade.ae

حول أفاتريد

تم إنشاء أفاتريد، وهو وسيط فوركس و عقود فروقات منظم وحائز على جوائز، في عام 2006 ويقدم أكثر من 1000 أداة مالية، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من منصات التداول الرائدة، بما في ذلك تطبيق المحمول المتطور AvaTradeGO . يتمتع العملاء بمديري الحسابات الشخصية ومجموعة شاملة من المواد التعليمية ودعم العملاء متعددي اللغات. تستوعب أفاتريد المتداولين من جميع المستويات وتضمن مزيدًا من التداول الآمن مع تشفير متقدم وحسابات منفصلة تمامًا. يتم تنظيم أفاتريد عبر الهيئات القضائية التسعة، وقد حصلت الشركة مؤخرًا على جائزة الوسيط الأكثر تنظيمًا في عام 2020 من قبل أحد المجلات التجارية الرائدة في العالم – The European

المكلف بالإعلام

محمد احمد

المدير التنفيذي الأول

افاتريد ابوظبي

M.Ahmed@avatrade.com

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