‫ أعمال تطوير رئيسية لمنتجع أندرمات-سيدرون: منتجعات فيل تستثمر 149 مليون فرنك سويسري مقابل حصة بنسبة 55٪ في منتجع التزلج أندرمات – سيدرون سبورت أي جي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 مارس 2022 – أعلنت شركة منتجعات فيل (Vail Resorts)، أكبر وجهة للتزلج على الثلج في العالم والتي يقع مقرها في ولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم عن استثمار حوالي 149 مليون فرنك سويسري مقابل حصولها على حصة بنسبة 55٪ في منتجع التزلج أندرمات – سيدرون سبورت أي جي ‏Sedrun Sport AG)). تُعد هذه الخطوة أولى القرارات ضمن استراتيجية منتجعات فيل للاستثمار وتشغيل منتجع للتزلج على الثلج في أوروبا. هذا وسيتم إعادة استثمار كامل المبلغ واستخدامه لأعمال توسعة إضافية للمنتجع. وستواصل شركة أندرمات سويس ألبس أي جي Andermatt Swiss Alps AG (ASA))) حيازة ما يقرب من 40 ٪ من الأسهم في الشركة. تمتلك وتدير منتجعات فيل 40 منتجع للتزلج في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

وتنقسم خطة استثمار شركة منتجعات فيل بقيمة 149 مليون فرنك سويسري إلى قسمين: استثمار بقيمة 110 مليون فرنك سويسري في منتجع التزلج أندرمات – سيدرون سبورت أي جي وتوظيفه في الاستثمارات الرأسمالية بهدف تعزيز تجربة الزوار والسياح على الجبل، ودفع 39 مليون فرنك سويسري لشركة أندرمات سويس ألبس وإعادة استثماره بالكامل في أعمال تطوير العقار في المنطقة الرئيسية. وستعيد أندرمات سويس ألبس الاستثمار في مواصلة تطوير أعمالها الأساسية في أندرمات وسيدرون للعقارات والفنادق والبنية التحتية والتوسع في أندرمات رويس، وسيتم إعادة استثمار 110 مليون فرنك سويسري في منتجع التزلج أندرمات – سدرون سبورت أي جي على الجبل من خلال المصاعد وأجهزة صنع الثلج والمطاعم وعروض الترفيه والبنية التحتية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة أندرمات سويس ألبس أي جي استثمرت حتى الآن ما يقرب من 1.3 مليار فرنك سويسري في تطوير وجهة أندرمات، وأكثر من 150 مليون فرنك سويسري من خلال أندرمات – سدرون سبورت أي جي لتوسيع وتحديث منطقة SkiArena في المنتجع. وستساهم خطوة الاستثمار في أندرمات – سدرون سبورت أي جي في تسريع أعمال توسيع منطقة التزلجSkiArena والمنتجع ككل. وتقوم شراكة الأسهم بين منتجعات فيل و أندرمات سويس ألبس على الرؤية المشتركة بينهما والمتمثلة في مواصلة بناء وتطوير قرية سياحية رائدة ومنطقة تزلج عالمية المستوى.

وقال رجل الأعمال المصري سميح ساويرس – مالك الأغلبية في شركة أندرمات سويس ألبس أي جي: “تُعد منتجعات فيل الشريك المثالي لنا لنحقق هدفنا في تطوير منطقة أندرمات لتصبح الوجهة السياحية الرئيسية في جبال الألب”. وأضاف: “من خلال الخبرة العميقة التي تمتلكها شركة منتجعات فيل في أعمال تطوير المشاريع السياحية المتكاملة على الجبال، وإمكانات الشركة التسويقية الرائعة وخبرتها في جذب السياح، والاستثمار الإضافي لرأس المال في المنتجع، ستعطي منتجعات فيل دفعة كبيرة لتطوير منتجع أندرمات- سيدرون”.

بدوره، قال عمر الحمامصي – الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية، ا لمساهم الكبير الآخر في شركة أندرمات سويس ألبس: “يُسعدنا انضمام منتجعات فيل كشريك لنا ضمن مجموعتنا المكونة من 14 وجهة، حيث تمتلك شركة أوراسكوم القابضة للتنمية القابضة سجلاً حافلاً بالنجاحات في أعمال تطوير المنشآت الفاخرة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط، ومع تعزيز الشراكة واتخاذ خطوة الاستثمار من قبل منتجعات فيل، ستواصل جذب عجلة السياحة إلى الوجهة”.

كما وضحّت كريستين لينش – الرئيس التنفيذي لمنتجعات فيل بقولها: “لقد كان دخول سوق التزلج الأوروبي أولوية إستراتيجية طويلة المدى لمنتجعات فيل ونتطلع إلى شراكة ناجحة مع أندرمات سويس ألبس وتوظيف رأس المال والموارد لدينا لدعم تحول منتجع أندرمات – سيدرون إلى وجهة رئيسية رائدة”. وأضافت بقولها: “نُخطط للتعاون مع شركائنا وأعضاء المجتمع وفريق أندرمات – سيدرون والتعلم منهم لنكتسب الخبرة اللازمة ونفهم احتياجات المنتجع وعملياته وتطلعات ضيوفه. ونحن فخورون بإضافة هذه الوجهة السويسرية المهمة إلى مجموعتنا من المنتجعات ذات المستوى العالمي وإلى حزمة دخول إيبك باس (Epic Pass) حيث نقوم بتوسيع وتسهيل وصول حاملي بطاقات الدخول الحاليين لدينا، ونتطلع إلى تطوير وجهة سياحية تُجاري توقعات أقوى المتزلجين وراكبي عربات الثلج في أوروبا”.

وتذهب أهداف التعاون بين الجهات المختلفة إلى أبعد من مجرد العمل على الارتقاء بتجربة السياح. فمن جهةٍ أخرى، تضع منتجعات فيل و أندرمات سويس ألبس عنصر السلامة والاستدامة والمساهمة على قمة أولوياتها. ويُشار إلى التزام كلتا الشركتين بحماية أماكن السياحة الخارجية الطبيعية والحفاظ عليها، مثل منتجعات فيل من خلال التزامها بالوصول إلى صافي انبعاثات الكربون (بصمة خالية من الكربون ونفايات صفرية) في جميع منتجعاتها بحلول عام 2030، وأندرمات سويس ألبس من خلال حملة “أندرمات مسؤولة” التي تُعنى بتعزيز السياحة المُستدامة والصديقة للمناخ في منطقة أندرمات، بهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من أعمال تشغيل المنشأة بحلول عام 2030.

سيتولى ممثل عن منتجعات فيل رئاسة مجلس إدارة أندرمات سيدرون سبورت أي جي، وستقوم أندرمات سويس ألبس بتعيين نائب الرئيس. كما سيتم تحديد الجوانب الأخرى بما في ذلك التنظيمات المستقبلية وغيرها خلال الأشهر المقبلة. وستستمر العمليات الشتوية لعام 2021/2022 كما هو مخطط لها حتى الأول من مايو، ولن يكون هناك تغيير للموظفين.

قاد فريق الصفقة نجيب ساويرس – عضو مجلس إدارة أندرمات سويس ألبس والرئيس المعين لمجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، ومن المتوقع الانتهاء من جميع تفاصيل الصفقة قبل موسم التزلج 2022/2023. كما تُخطط منتجعات فيل لتضمين منتجع أندرمات سيدرون في باقة دخول Epic Pass وبطاقة دخول Epic Day Pass للعامين 2022/2023 بالإضافة إلى ميزة الدخول لجميع المنتجعات، مع مراعاة توقيت الإغلاق.

صور للتحميل:

الرابط: https://www.dropbox.com/sh/ agjss8bunfca7oi/AACLj9nRECe- RLC3HIC_b_gKa?dl=0

المؤتمر الإعلامي في أندرمات: فندق ذا شيدي أندرمات – جوتهارد سال

الاثنين 28 مارس، الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا

أو عبر البث الشبكي على الرابط التالي: https://87399.choruscall.eu/ links/andermatt220328.html

يمكن متابعة المؤتمر الإعلامي باللغة الإنجليزية أو الألمانية .

سيتواجد المتحدثين التالين :

– رافائيل كروكر – الرئيس التنفيذي لشركة أندرمات سويس ألبس ورئيس مجلس إدارة أندرمات سيدرون سبورت أي جي

– سميح ساويرس – رئيس مجلس إدارة شركة أندرمات سويس ألبس

– مايكل باركين – نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة منتجعات فيل

– باتريشيا كامبل – المستشارة الإستراتيجية في قسم الجبال في شركة منتجعات فيل

– عمر الحمامصي – الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية أيه جي

نبذة عن أندرمات سويس ألبس أي جي – مرحباً بك في بيتك.

تُعنى أندرمات سويس ألبس أي جي (لديها مكتب مسجل في أندرمات) بالتخطيط وبناء وتطوير وجهة أندرمات على مدار العام. وفي عام 2009، برزت أندرمات رويس كوجهة سياحية بظهور المباني السكنية والفنادق والشاليهات. تمتلك مجموعة أندرمات سويس ألبس أيضاً منتجع أندرمات – سيدرون سبورت أي جي من خلال الكابلات الخاصة بها، وعلامة المطاعم Mountain Food، ومدرسة Swiss Snowsports School Andermatt لتعليم الرياضات على الثلج، وملعب غولف للبطولات من 18 حفرة ومنطقة منافسات 72 par-72، وقاعة حفلات موسيقية Andermatt Concert Hall.

مع الفنادق والبنية التحتية الرياضية والمجموعة الواسعة من الفعاليات والأنشطة والمنشآت، تسعى أندرمات سويس ألبس لتحقيق رؤيتها بأن تصبح الوجهة السياحية الرئيسية في جبال الألب، مع الالتزام تجاه الحفاظ على بيئة سليمة من أجل مستقبل أكثر استدامة يُمكّن الأجيال القادمة من الحصول على ملاذ ترفيهي استثنائي. وخلال مواسم الذروة، تضم مجموعة أندرمات سويس ألبس أكثر من 1000 موظف يعملون في مواقع مختلفة في Altdorf و Andermatt و Sedrun.

www.andermatt-swissalps.ch / www.andermatt-facts.ch

نبذة عن منتجعات فيل (المُسجلة في بورصة نيويروك تحت الرمز: MTN )

تُعد شركة منتجعات فيل وبالتعاون مع الشركات التابعة لها، المشغل العالمي الرائد للمنتجعات الجبلية. وتدير الشركات التابعة لها حالياً 40 منتجع جبلي ومناطق تزلج إقليمية، بما في ذلك Vail و Beaver Creek و Breckenridge و Keystone و Crested Butte في كولورادو – بارك سيتي في ولاية يوتا، وHeavenly و Northstar و Kirkwood في منطقة بحيرة تاهو في كاليفورنيا ونيفادا، و Whistler Blackcomb في كولومبيا البريطانية – كندا، Perisher و Falls Creek وHotham في أستراليا، و Stowe ، و Mount Snow ، وOkemo في فيرمونت، و Hunter Mountain في نيويورك، و Mount Sunapee و Attitash و Wildcat و Crotched في نيو هامبشاير، وStevens Pass في واشنطن. وSeven Springs وHiddenValley و Laurel Mountain و Liberty و Roundtop و Whitetail و Jack Frost و Big Boulder في ولاية بنسلفانيا، و Alpine Valley، و Boston Mills ، Brandywine و Mad River في أوهايو، و Hidden Valley و Snow Creek في ميسوري، و Wilmot في ويسكونسن، و Afton Alps في مينيسوتا، وMt. Brighton في ميشيغان، و Paoli Peaks في إنديانا.

تمتلك منتجعات فيل و/أو تدير مجموعة من الفنادق الأنيقة غير الرسمية تحت العلامة التجارية Rock Resorts، بالإضافة إلى شركة Grand Teton Lodge Company في جاكسون هول – ويو. وتُعد شركة Vail Resorts Development الشركة الفرعية للتخطيط والتطوير العقاري التابعة لشركة Inc. Vail Resorts. كما أن منتجعات فيل هي شركة عامة يتم تداولها في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: MTN).

للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني الرسمي للشركة: www.vailresorts.com، أما موقع المستهلك فهو: www.snow.com.