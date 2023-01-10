‫أعلن نادي باريس سان جيرمان عن شراكة مع شركة Geekvape الرائدة في مجال التدخين الإلكتروني

شنتشن، الصين، 9 كانون الثاني (يناير) 2023 / PRNewswire / – في يناير 2023، أعلن نادي باريس سان جيرمان عن شراكته مع العلامة التجارية الإلكترونية الشهيرة Geekvape ، وهي المرة الثانية التي يوقع فيها الطرفان اتفاقية رعاية.

كشركة رائدة في صناعة السجائر الإلكترونية، تواصل Geekvape التركيز على روح الرياضة وتعزيزها بنشاط مع تقديم بدائل صحية للأشخاص في جميع أنحاء العالم. أصبحت شركة Geekvape الشريك الرسمي لنادي باريس سان جيرمان في عام 2021. وسع هذا التحالف روح “ Geek ” من خلال الفعاليات الكبيرة التي اجتذبت جمهوراً دولياً عريضاً.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Geekvape Technology السيد ألين يانغ: “يسعدني أن شراكتنا كانت ناجحة في العام الماضي، وإنه لشرف كبير أن نحافظ على روح الرياضة الصحية مع نادي باريس سان جيرمان، في العام الجديد، تماشياً مع سعينا المتبادل للتميز والأناقة من أجل تحقيق موسم جديد ومثير وعظيم”.

وأضاف ألين يانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Geekvape Technology “من خلال تشكيل تحالفات مع أحد أنجح وأعظم أندية كرة القدم في العالم، تعمل شركة Geekvape على توسيع نطاق التسويق الرياضي ودفع صناعة السجائر الإلكترونية نحو آفاق جديدة. تعتزم Geekvape الاستفادة من الشعبية الهائلة لكرة القدم كرياضة من أجل نشر حب الرياضة ومفهوم الصحة للناس في جميع أنحاء العالم”. لاعبو كرة القدم من الطراز العالمي مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار جونيور يلعبون مع باريس سان جيرمان، الذي يتماشى موقفهم الرياضي المتفائل ورغبتهم في دفع نفسه إلى أقصى الحدود مع روح Geekvape .

في المستقبل، سيستمر الطرفان في العمل معًا لتفسير قوة استكشاف “ Geek” ، والعمل معًا لبناء علاقة قوية مع المشجعين حول العالم، وفي الوقت نفسه، إرسال رسالة مهمة إلى العالم مفادها أن هناك المزيد من الإمكانيات في مجال التسويق الرياضي.