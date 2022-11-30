‫أعلن معهد الولايات المتحدة للسلام عن حصول ماريا يوجينيا موسكويرا رياسكوس جائزة النساء يبنين السلام لعام 2022 

واشنطن، 30 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — يتشرف معهد الولايات المتحدة للسلام ( USIP ) بإعلان حصول ماريا يوجينيا موسكيرا رياسكوس من كولومبيا على جائزة النساء يبنين السلام لعام 2022 .

قالت ليز غراندي ، الرئيسة والرئيسة التنفيذية لمعهد الولايات المتحدة للسلام، “تكرم جائزة المرأة لبناء السلام النساء ذوات الالتزام الاستثنائي والقيادة والتأثير اللواتي يعملن على بناء السلام وحل النزاعات العنيفة في مجتمعاتهن”. تُمنح هذه الجائزة السنوية المرموقة احتفالًا بالنساء اللائي يقمن ببناء السلام في البلدان المتضررة من النزاعات.

وقال غراندي: “ماريا يوجينيا موسكيرا رياسكوس هي بطلة للعدالة والكرامة والسلام في كولومبيا”. إنها صانعة سلام عظيمة”.

موسكيرا رياسكوس هو الممثل القانوني لـ الجمعيِة التأسيسية من أجل السلام في كولومبيا ( CONPAZCOL) ، وهي شبكة شعبية تضم 140 منظمة للضحايا في 14 مقاطعة في جميع أنحاء كولومبيا حيث يستمر الصراع العنيف. وبصفتها صانعة سلام ومدافعة عن حقوق الإنسان، عملت موسكيرا رياسكوس لأكثر من 30 عامًا مع النساء والكولومبيين من أصل أفريقي والسكان الأصليين والمجتمعات الزراعية الصغيرة التي كانت ضحية للنزاع الاجتماعي والمسلح في كولومبيا.

قال مانويل مولر، منسق برنامج وجود السلام ، وهي منظمة مستقلة ترافق موسكيرا رياسكوس لتوفير السلامة البدنية والظهور السياسي والتضامن: “كولومبيا هي واحدة من أخطر البلدان في العالم للمدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة”. “وعلى الرغم من الصعوبات، فإن ماريا يوجينيا تقف في خط المواجهة تدافع عن حقوق أضعف المجتمعات المحلية”.

وقد قام المجلس المستقل لبناء السلام للمرأة ، الذي يتألف من خبراء ومستشارين بارزين في مجالي الشؤون الجنسانية وبناء السلام، بتوجيه عملية اختيار ستة مرشحين نهائيين من بين مرشحي هذا العام واختيار الفائز بالجائزة.

وباختيار موسكيرا رياسكوس، استشهد المجلس بمهاراتها وسجلها الحافل في استخدام العديد من أدوات بناء السلام، وفعاليتها في تمثيل المجتمعات المهمشة تقليديًا خلال محادثات السلام في هافانا، وأثر التزامها على مدى 30 عامًا بالنهوض بالسلام في كولومبيا.

سيتم تقديم الجائزة إلى موسكيرا رياسكوس في حفل في أوائل عام 2023 في مقر معهد الولايات المتحدة للسلام بمتنزه ناشونال مول الكائن بالعاصمة واشنطن.

لمزيد من المعلومات حول الجائرة، تفضل بزيارة www.usip.org/ womenbuildingpeace

لمزيد من المعلومات عن معهد الولايات المتحدة للسلام، يرجى زيارة: https://www.usip.org/about .