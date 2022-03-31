‫أعلن مالك العلامة التجارية VOOPOO Vape ICCPP عن استثمار استراتيجي بقيمة 200 مليون يوان صيني لتحديث أتمتة المصانع

شنجن، الصين, 31 مارس/آذار 2022/PRNewswire/ — أعلن مركز ICCPP، المنتج للعلامة التجارية VOOPOO المشهورة عالميا، والرائد عالميا في حلول تكنولوجيا التدخين الإلكتروني، أنه سيستثمر 200 مليون يوان صيني لتحديث أتمتة المصانع هذه السنة. بناء على نقاط قوة الإنتاج الأوتوماتيكي الحالية، فإن استثمار ICCPP سيعزز تحديث وتحويل أتمتة المعدات مع دمج التكنولوجيات المتقدمة والمواد الجديدة والعمليات المبسطة والمعايير المحدثة.

يعتمد هذا الاستثمار الاستراتيجي على الخطط الإنمائية طويلة الأجل لِـ ICCPP ، لتعزيز تنمية التعاون المتنوع مع العملاء. وفي الوقت نفسه، كما أنه يرمز إلى دفع نقاط القوة الصناعية الحديثة في ICCPP إلى مستويات أعلى. سيؤدي تحديث أتمتة التصنيع في الشركة إلى إنشاء “نظام ICCPP للإنتاج الذكي” فعال وعالي الجودة.

سيستخدم الاستثمار لتحقيق الإنتاج التلقائي للسلسلة بأكملها، والتي تغطي العديد من خطوط الإنتاج التلقائي، بالموازاة مع التخلص من العمالة غير الفعالة والنفايات والإنتاج المفرط. سيتم استخدام الموارد بشكل كامل وفعال، وستنخفض التكاليف بشكل كبير، وستواصل الجودة في التحسن. تأمل ICCPP في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة إلى السوق وتسعى جاهدة للوصول إلى أعلى مستوى في هذه الصناعة في غضون ستة أشهر.

المصنع الذكي الحالي لـ ICCPP والذي يغطي مساحة إجمالية تزيد عن 120.000 متر مربع مجهز بست ورش إنتاج وأجهزة إنتاج عالية المستوى وبيئة إنتاج قياسية لممارسات التصنيع الجيدة ( GMP ). يتم دعم ذلك من خلال نموذج إدارة 7S ونظام إدارة الجودة ISO9001، وإدراج نظام برمجيات سلسلة التوريد المتقدمة، وذلك لتحقيق إمكانية تتبع الجودة والتحكم الذكي في عملية الإنتاج الكاملة.

يتمتع مركز ICCPP بحقوق الملكية الكاملة لتقنية البحث والتطوير المتقدمة الخاصة به، وقدرة التصنيع القوية، وتصميم المنتجات، ونظام المبيعات والخدمة، وهو من أفضل المؤسسات العلمية والتكنولوجية في الصين ومؤسسة تصنيع رئيسية. وهي مصنفة من بين أفضل 300 شركة تصنيع في مقاطعة قوانغدونغ بالصين، إلى جانب كل من Huawei و GREE و Foxconn وغيرها من الشركات. فازت VOOPOO أيضًا بجائزتي “أفضل علامة تجارية” و “أفضل بود pod“.

في الوقت الحاضر، لدى ICCPP مجموعة كاملة من حلول التدخين الإلكتروني الرائدة ذات الاستعمال الواحد في هذه الصناعة بما في ذلك أتمتة قلب البخاخة والقطن المطلي، وتجميع البخاخة الآلية، وأتمتة تغليف العبوات الخارجية. جذب منتج ICCPP الذي لا يمكن إعادة استخدامه، الكثير من الاهتمام في السوق لأنه يعتمد تكنولوجيا الإنتاج الفريدة لمنتجات VOOPOO’s Mod ، وينقل بنجاح المذاق النهائي لمنتجات Mod VOOPOO إلى المنتج ذو الاستعمال الواحد. بالإضافة إلى ذلك، يؤسس نظام Pod و GENE TREE Nano-Microcrystalline Ceramic Core أيضا مجموعة كاملة من حلول التدخين الإلكتروني.

حول ICCPP

ICCPP هي مجموعة تكنولوجية عالمية لها ما يقارب من عقد من الخبرة في مجال البحث والتطوير التكنولوجي وتصميم المنتجات والتصنيع وبناء العلامة التجارية وغيرها من المجالات. يتم توزيع منتجاتها وخدماتها في أكثر من 70 دولة ومنطقة، مع ما يقرب من 30 مليون مستخدم.

للتواصل:

الموقع الإلكتروني: www.iccpp.com

البريد الإلكتروني: odmbusiness@voopoo.com

العنوان: 19/ F ، بلوك Block A ، مبنى كول باد Coolpad، مجمع صناعي عالي التقنية (المنطقة الشمالية)، منطقة نانشان، شنتشن