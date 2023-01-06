‫أعلن شركاء Tech4Nature عن مشروع لدراسة تأثير السياحة على التنوع البيولوجي في إسبانيا

برشلونة، إسبانيا، 6 يناير/كانون الثاني 2023 / PRNewswire / — اختارت Huawei والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ( IUCN ) منتزه سانت لورينش ديل مونت آي لوباك الطبيعي في مقاطعة برشلونة من أجل مشروع Tech4Nature لدراسة كيفية تأثير السياحة على النظام البيئي للحديقة، ولا سيما عقاب بونلي.

شهدت الحديقة زيادة واضحة في عدد الزائرين منذ الوباء، مما يعكس اتجاهًا متزايدًا للترفيه والسياحة في المساحات الطبيعية والمحمية المحيطة بالمدن. نتيجة لذلك، لاحظ مديرو المتنزهات تغييرات في الأنماط السلوكية لعقاب بونلي، الذي يعشش في المتنزه ويتم إدراجه على أنه ضعيف في الكتاب الأحمر الإسباني للطيور.

سيشهد المشروع الذي من المقرر إطلاقه في فبراير/شباط 2023، قيام Huawei وشركائها بتطوير ونشر حل قائم على التكنولوجيا يشمل الكاميرات وأجهزة استقبال GPS ومنصة سحابية ستكون بمثابة البنية التحتية للحوسبة والتخزين. من خلال تشكيل نظام للكشف عن التنبيه، سوف يراقب الحل ويراقب حركة النسر ويحدد العوامل التي تعيق نجاحه في التكاثر – لقد تم بالفعل تحديد الاضطراب البشري في مناطق التكاثر باعتباره تهديدًا رئيسيًا للنسر.

سيتم إرسال البيانات التي تم جمعها إلى النظام الأساسي السحابي لتحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما سيساعد في توجيه قرارات الحفظ، ودعم مديري المنتزهات في الاستجابة بسرعة وفعالية للمخاطر البيئية المحتملة، وتثقيف الجمهور حول الحفظ.

قال أنجيل مينيو، مدير المنتزه الطبيعي التابع لمجلس مقاطعة برشلونة: “سيساعدنا المشروع في الحصول على مزيد من المعلومات لإدارة وتنظيم الاستخدام العام”. “كما أنه سيقرب حفظ التنوع البيولوجي من الجمهور العام، حيث يتم التخطيط لمقاطع الفيديو ومواد النشر الأخرى. بالتعاون مع هواوي Huawei والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ( IUCN) ، يتيح لنا المشروع تحقيق قفزة نوعية من خلال دمج تقنيات جديدة في مراقبة الأنواع والحفاظ عليها”.

شدد مينو لتعزيز نتائج البحث وحماية التنوع البيولوجي، على أن توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشمل الجامعات وعالم الأعمال هو أحد الجوانب الرئيسية لاستراتيجية إدارة المتنزه، كما أنه ضروري للنجاح، وهي وجهة نظر يشاركها شركاء المشروع الآخرون.

قال أنطونيو ترويا، مدير مركز الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ( IUCN ) للتعاون المتوسطي: “إن التعاون بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص ضروري بشكل متزايد لتحديد النجاح في مواجهة التحديات البيئية المعقدة”. “لدينا الفرصة للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية ودمجها في تدابير الحفظ لأنظمتنا البيئية. يوضح هذا المشروع كيف أن التعاون والتعميم هما الطريق إلى الأمام لوقف فقدان التنوع البيولوجي”.

يعمل في إطار شراكة Tech4Nature بين هواوي Huawei والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ( IUCN ) بما يتماشى مع القائمة الخضراء IUCN ومبادرة TECH4ALL من هواوي Huawei ، سيطلق مديرو المنتزه – مجلس مقاطعة برشلونة – المشروع في الحديقة في أوائل عام 2023. سيتم تطوير الحل التقني بواسطة هواوي Huawei بالتعاون مع جامعة جيرونا خلال عامي 2023 و2024.

شراكة Tech4Nature ، التي تهدف إلى تطوير حلول الحفظ القائمة على التكنولوجيا لـ 300 منطقة محمية على مدى ثلاث سنوات وقياس فعالية المشروع مقابل القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ( IUCN) ، تجمع بين خبرة IUCN في الحفاظ على الطبيعة وخبرة هواوي Huawei في تطوير التقنيات الرقمية المتطورة.

قال إريك لي، الرئيس التنفيذي لشركة Huawei بإسبانيا: “هذا المشروع هو الأول من نوعه الذي نطلقه في إسبانيا، بعد عشرات التجارب الناجحة في تطوير حلول لحماية الأنواع المختلفة والمساحات الطبيعية في البلدان حول العالم باستخدام تقنيات متقدمة مثل السحابة والذكاء الاصطناعي والاتصال.” “إن دور صناعة التكنولوجيا في مواجهة هذا التحدي أساسي، ولكن فقط من خلال التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والملتزمين يمكن تحقيق الأهداف بطريقة حقيقية.”

بالإضافة إلى ضمان أن منتزه سانت لورينش ديل مونت آي لوباك الطبيعي يمكن أن يوازن بين حماية التنوع البيولوجي والمتعة للجميع، من المأمول أن يتم تحسين هذا النموذج وتكراره في مناطق محمية أخرى في إسبانيا.

نبذة عن TECH4ALL من هواوي Huawei

TECH4ALL هي مبادرة الشمول الرقمي طويلة المدى من هواوي Huawei والتي تهدف إلى عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب في العالم الرقمي. وهي تركز على أربعة مجالات: تمكين المساواة وجودة التعليم، والحفاظ على الطبيعة بالتكنولوجيا، وتمكين الرعاية الصحية الشاملة، والتنمية.

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