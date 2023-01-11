‫أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة “طاقة”  تعيين الدكتور سعود العماري مستشارًا عامًا للمجموعة

الظهران ، المملكة العربية السعودية, 11 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة “طاقة” اليوم عن تعيين الدكتور سعود العماري مستشارًا عامًا للمجموعة.

يتمتع الدكتور العماري بخبرة قانونية وصناعية واسعة، بالإضافة الى جميع جوانب القانون السعودي، ومعرفة واسعة بالمسائل القانونية الدولية من خلال عمله مع شركة أرامكو السعودية وفي الممارسة الخاصة. وسيتولى مهام مختلفة من المسائل القانونية والتجارية داخل وخارج المملكة العربية السعودية لجميع شركات “طاقة” والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والاستراتيجيات القانونية لإدارة الشركة.

كما علق الرئيس التنفيذي لشركة طاقة المهندس خالد محمد نوح: “يسعدنا انضمام الدكتور سعد إلى فريق إدارة شركة “طاقة”. يمتلك سعود فطنة تجارية وخبرة قانونية واسعة في حوكمة الشركات والمخاطر القانونية والتنظيمية والامتثال والأخلاق، كما نتطلع إلى دعمه بينما نواصل رحلة النمو التي حددتها استراتيجيتنا لتحقيق أقصى قدر من القيمة لمساهمينا “.

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