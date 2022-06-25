‫أطلقت XIMIVOGUE سوقًا جديدة في المغرب، وواصلت تطوير سوقها في الشرق الأوسط

قوانغتشو، الصين، 24 يونيو 2022 / PRNewswire / — أطلقت العلامة التجارية العالمية للموضة السريعة XIMIVOGUE سوقها الجديد في المغرب. حتى الآن، هناك اثنين من متاجر XIMIVOGUE الجديدة التي افتتحت في المغرب في غضون شهر واحد فقط. ومن المتوقع أن يفتح أكثر في المغرب وحتى في الشرق الأوسط العربي.

يتمتع المغرب، المعروف باسم خامس أكبر اقتصاد أفريقي، بنفوذ كبير في كل من أفريقيا والعرب. وهو أيضًا عضو في جامعة الدول العربية، واتحاد دول البحر الأبيض المتوسط، والاتحاد الأفريقي.

استنادًا إلى مكانة المغرب ومع توسع أسواقه العالمية، دخلت XIMIVOGUE مؤخرًا بنجاح إلى سوق المغرب وافتتحت متجرين جديدين في غضون شهر واحد فقط.

دعونا نبدأ مع متجر XIMIVOGUE الأول في المغرب.

مدينة القنيطرة، وهي مدينة ميناء شهيرة ذات مناطق خلابة وآثار تاريخية، هي المدينة التي يقع فيها هذا المتجر الجديد. يقع هذا المتجر الجديد في موقع مثالي في مركز تسوق شهير في وسط القنيطرة، وقد اجتذب هذا المتجر اهتمامًا كبيرًا من عدد من الزوار وتراكم عليه عدد معين من العملاء منذ افتتاحه.

بفضل عرض XIMIVOGUE الترويجي عبر الإنترنت وخارجها، يحظى هذا المتجر الجديد في كنيترا بترحيب كبير من قبل السكان والزوار المحليين. لقد خلقت الموسيقى الرائعة والأداء الجذاب والأزياء الرائعة أجواءً ممتعة في يوم افتتاحها.

يقدم ما يلي المتجر الجديد الثاني باختصار.

بالقرب من شارع أعمال مزدحم، يمتلك هذا المتجر الجديد في بني ملال حركة مرور رائعة وعددًا كبيرًا من العملاء المحتملين. عززت الألعاب التفاعلية الممتعة والرقصات وبيئة التسوق الصوتي بشكل كبير أجوائها في الموقع.

تخطط شركة XIMIVOGUE الآن لتوسيع أعمالها في جميع أنحاء العالم. مع كمية صغيرة فقط من الاستثمار والعديد من الخطوات يمكنك امتلاك متجر XIMIVOGUE بسهولة.

نبذة عن XIMIVOGUE

بصفتها تاجر تجزئة عالميًا يقدم مجموعة واسعة من FMCGs بطريقة فعالة من حيث التكلفة، تخدم XIMIVOGUE مستهلكيها مع أكثر من 1700 متجر في 93 دولة. لقد جعلت تجربة التسوق الرائعة والمنتجات العصرية والسعر الرخيص بالإضافة إلى التصميم الممتع منها علامة تجارية معروفة للموضة السريعة على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى ترك رسالتك على:

البريد الإلكتروني: ximivogue_official@ximiso.com