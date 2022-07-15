‫أطلقت Tianlong حملة لرعاية الأطفال المصابين بضمور العضلات الشوكي SMA

شيان، الصين، 15 يوليوز/تموز 2022 / PRNewswire / — أطلقت Tianlong حملة بالتعاون مع مركز رعاية ضمور العضلات الشوكي ( SMA ) في الصين (منظمة غير ربحية لضمور العضلات الشوكي SMA ) والمستشفى الثاني التابع لجامعة Xi’an Jiaotong لرعاية الأطفال الذين يعانون من ضمور العضلات الشوكي في ماي/أيار 2022.

ضمور العضلي الشوكي ( SMA ) هو مرض وراثي يؤثر على الأعصاب والعضلات، مما يؤدي إلى ضعف العضلات بشكل متزايد. يصيب في الغالب الرضع والأطفال، ولكن يمكن أن يتطور أيضًا عند البالغين، ويحتل المرتبة الأولى كأول مرض وراثي قاتل للرضع.

تتحمل Tianlong دائمًا المسؤولية الاجتماعية وتسعى جاهدة لإعلام المزيد من الأشخاص بالمرض والمساعدة في الكشف المبكر. نريد أن نجعل عالم الأطفال المصابين بضمور العضلات الشوكي SMA مليئًا بالحب بالأفعال. خلال الحملة، قمنا بدعوة العديد من العائلات في مدينة شيان بالصين للانضمام إلينا لمرافقة الأطفال المصابين بضمور العضلات الشوكي SMA يومًا ما. لقد قمنا أيضًا بدعوة أستاذ لإلقاء محاضرة حول علاج ضمور العضلات الشوكي والمساعدة في الرد على مخاوف أولياء الأمور.

بصفتنا شركة رائدة في تصنيع منتجات التشخيص الجزيئي في الصين، فإن Tianlong لديها كواشف تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR تغطي 200 نوع من اكتشاف الأمراض، بما في ذلك الكشف عن ضمور العضلي الشوكي ( SMA ). استنادًا إلى طريقة منحنى انصهار تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR ، فإن مجموعة اكتشاف الجينات Neuron 1 (SMN1) من Tianlong’s Human Survival Motor مناسبة للتشخيص الإضافي لمرضى SMN1 وفحص ناقلات الجينات SMN1 . إلى جانب كواشف تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR ، يمكن أن توفر Tianlong حل مختبر PCR متكامل من مستخرج الحمض النووي وأنظمة PCR إلى الكواشف المتوافقة. لقد ساعدنا أكثر من 80 دولة في بناء أنظمة الرعاية الصحية في مرحلة كوفيد-19. كانت مستخلصات الحمض النووي وآلات PCR الخاصة بنا متميزة في الحرب ضد كوفيد-19.

كل طفل هدية للوالدين. إنهم بحاجة إلى رعايتهم بالحب الكامل. يمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر في التشخيص والعلاج المبكر. نأمل أن يعرف المزيد عن هذا المرض النادر وإعطاء المزيد من الأهمية لأطفال ضمور العضلات الشوكي وعائلاتهم. سنقوم بإحياء التكنولوجيا وتقديم المزيد من الحلول لتوفير رعاية أفضل للناس على مستوى العالم.

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