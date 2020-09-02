أطباء معهد تكساس لاضطرابات القلب دور الأدوات المرتداة وتطبيق المراقبة عن بعد لاضطرابات ضربات القلب

المنصة الرقمية للمراقبة توفر الدعم المجتمعي والوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية لمساعدة المرضى على تطبيق تغييرات موصى بها لأسلوب عيشهم

أوستن، تكساس، 2 سبتمبر / أيلول ، 2020 / بي آر نيوزواير / — يقوم الأطباء في معهد تكساس لاضطرابات ضربات القلب بمركز سانت ديفيدز الطبي Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) at St. David’s Medical Center، باختبار برنامج تدخلي قائم على أسلوب العيش ومنصة صحية رقمية للمرضى الذين يعانون من ظاهرة الرجفان الأذيني (A Fib)، وهو النوع الأكثر شيوعا لظاهرة عدم انتظام ضربات القلب. هذا البرنامج، الذي يتضمن تطبيقا متصلا بالأدوات المرتداة، مصمم للمساعدة في اكتشاف الرجفان الأذيني (أيه فيب)، فضلا عن تحسين إدارة والنتائج السريرية للمرضى الذين يعانون من ظاهرة أيه فيب.

وقال الدكتور أندريا ناتالي، دكتوراه في الطب، أخصائي فيزيولوجيا القلب الكهربائية والمدير الطبي التنفيذي لمعهد تكساس لاضطرابات ضربات القلب: “تتيح لنا المراقبة الرقمية تقديم خدمة أفضل لمرضانا من خلال مساعدتهم على اتباع الخطط الموصوفة، مثل النظام الغذائي والتمارين الرياضية، لتحسين نوعية الحياة. كذلك يمكن للأطباء أيضًا تلقي تنبيهات إذا كان المرضى يعانون من عدم انتظام ضربات القلب، مثل ظاهرة الأيه فيب.”

يسمح برنامج المراقبة الرقمية الذي تتم دراسته للأطباء بتحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بظاهرة أيه فيب، ووضع خطط للتدخل، بما في ذلك التغييرات الموصى بها في نمط الحياة لتقليل مخاطر التكرار، قبل وبعد إجراء استئصال أسباب الظاهرة في القلب. يُستخدم هذا الاستئصال لإزالة مناطق صغيرة من أنسجة القلب التي تسبب اضطرابات في ضربات القلب.

تتضمن منصة المراقبة الرقمية RFMx المستخدمة في هذه الدراسة أجهزة يمكن ارتداؤها لتتبع البيانات الصحية باستمرار من المرضى الراغبين. تدمج المنصة البيانات لإنشاء بطاقة أداء صحية استنادًا إلى المعلومات التي يتم الحصول عليها من الأجهزة القابلة للارتداء والتي يتم إرسالها شهريًا عبر المراقبة عن بُعد. وهذه المنصة مصممة لتثقيف ودعم المرضى في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك النظام الغذائي والتمارين الرياضية والحد من التوتر والنوم والإقلاع عن التدخين والحد من الكحول.

وقال الدكتور ناتالي: “كل مشارك مختلف، والتحديات التي يواجهونها فريدة. على سبيل المثال، يتم وضع المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن في برامج التغذية والتمارين الرياضية، والهدف من ذلك هو تحقيق خفض بنسبة 10٪ على الأقل في مؤشر كتلة الجسم. ويمكن لمنصات الصحة الرقمية قياس هذه التغييرات.”

يستخدم الأطباء التطبيب عن بُعد، والتحليل المستند إلى الويب، والبريد الإلكتروني، والهواتف المحمولة، والتطبيقات، والرسائل النصية، والأجهزة القابلة للارتداء، ومستشعرات العيادة أو المراقبة عن بعد (موازين الوزن، وأصفاد ضغط الدم، وما إلى ذلك) لتتبع تقدم المرضى. يمكن للخبراء الطبيين التدخل في التدريب الصحي للمرضى المعرضين لمخاطر عالية، إذا لزم الأمر. كما يوفر البرنامج للمرضى دعمًا مجتمعيًا للتشجيع والمساءلة.

يجربمعهد تكساس لاضطرابات ضربات القلبحاليًا برنامج المراقبة الرقمية على حوالي 40 مريضًا.

وكشفت دراسة حديثة أن التدخل المبكر للحفاظ على إيقاع القلب الطبيعي مرتبط بانخفاض معدل الوفيات وتقليل مضاعفات القلب والأوعية الدموية في المرضى الذين يعانون من ظاهرة الرجفان الأذيني، أيه فيب. تم تقديم نتائج العلاج المبكر للرجفان الأذيني لتجربة الوقاية من السكتة الدماغية (EAST) في اجتماع القلب الأوروبي ونشرت في مجلة نيو إنغلاند الطبية في 29 آب/أغسطس.