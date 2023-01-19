‫أصبحت Huawei Cloud أحد المتأهلين للتصفيات النهائية لجائزة فرانز إيدلمان

شنتشن، الصين 19 يناير 2023 / PRNewswire / — في 17 يناير 2023، تم الإعلان عن المتأهلين الستة لمسابقة فرانز إيدلمان. من بينها Huawei Cloud ، التي تتميز عن المنافسة من خلال تقنية جدولة الموارد السحابية الرائدة والأداء الممتاز للسوق. يتم تقديم جائزة فرانز إيدلمان سنويًا من قبل معهد بحوث العمليات وعلوم الإدارة ( INFORMS ) لتقدير الإنجازات في العلوم الإدارية. Huawei Cloud هي أول شركة حوسبة سحابية يتم إدراجها في القائمة المختصرة لجدولة التكنولوجيا في الخمسين عامًا الماضية.

تظل كيفية تحقيق أقصى استخدام الموارد السحابية دون المساس بجودة الخدمة مشكلة حرجة ولكنها صعبة للصناعة السحابية. توفر تقنية جدولة الموارد السحابية الرائدة في الصناعة من Huawei Cloud حلًا يزيد من استخدام موارد شبكة الوسائط بأكثر من 30% باستخدام خوارزمياتها المبتكرة. تُرجمت جودة الخدمة المحسّنة ( QoS ) إلى عشرة أضعاف نمو أعمال البث المباشر على مدار العامين الماضيين.

كبار العلماء والخوارزميات المبتكرة لحل مشاكل الصناعة

كلفت Huawei Cloud 39 عالمًا عبر 16 مركزًا بحثيًا داخل الصين وخارجها لإجراء أبحاث حول جدولة الموارد السحابية. تعاون يوان شياو مينغ، كبير العلماء في مختبر Huawei Cloud Algorithm Innovation ، مع خبراء في مجال البث المباشر للعمل على الوصول لأقصى استفادة من الموارد وضمان جودة الخدمة في ظل الفوترة من خلال عرض النطاق الترددي المئوي 95. طور العلماء خوارزميات للمشكلات المتصلة بالإنترنت وعلى التوالي. خلال عملية حل المشكلات، واجهوا صعوبتين:

أولًا، نظرًا لدالة التكلفة غير المحدبة وغير السلسة في النموذج الرياضي، فإن تقليل التكلفة تحت الفوترة بمقدار 95 من النطاق الترددي المئوي هو NP صعب. ثانيًا، يتضمن Huawei Cloud Live أكثر من 2800 عقدة حافة. هذا يعني أن هناك 120 مليار متغير ثنائي ومتغير مستمر في النماذج الرياضية المقابلة.

بالإضافة إلى ذلك، من الصعب تطوير خوارزمية قادرة على توفير مخطط جدولة دقيق في غضون أجزاء من الثانية في سيناريوهات جدولة شبكات الوسائط في العالم الحقيقي.

لوصف هذه المشكلات بدقة، بنى الخبراء سلسلة من نماذج البرمجة الرياضية، والتي توفر نموذجًا لمزيد من البحث. أجرى الخبراء أيضًا تحليلًا متعمقًا للهيكل والخصائص الرياضية للنماذج. قاموا بتقسيم المشكلات إلى مشكلات فرعية، حيث تم تطوير خوارزميات تجمع بين حل المشكلات السهل والتنفيذ بكفاءة عالية واستقرار. تُظهر نتائج التجارب العددية أن هذه الخوارزميات تحسن استخدام شبكة الوسائط بأكثر من 30%، وتوفر أيضًا مؤشرات جودة خدمة أفضل مثل معدل نجاح سحب التدفق الأعلى، وتجميد الإطار الأقصر في 100 ثانية، ووقت أقل قبل تشغيل الإطار الأول.

تقود Huawei Cloud أيضًا العديد من الجوانب الأخرى للجدولة إلى آفاق جديدة، مثل خوارزمية MKSP الرائدة في الصناعة وأقصر مسار لها وتعاونها مع شبكة Huawei Backbone (ميزة فريدة من نوعها في الصناعة) والخدمات السحابية المتقدمة. أسفر البحث المتعلق بالجدولة عن 30 براءة اختراع و 6 أوراق بحثية.

يدعم نظام جدولة شبكة الوسائط من Huawei Cloud نمو البث المباشر

تم اعتماد نظام جدولة شبكات الوسائط الخاصة بشركة Huawei Cloud ، والذي يحل المشكلات التي طالما ابتليت بها الصناعة، من قبل أفضل منصات البث المباشر في الصين مثل Douyu و Huya . طورت Huawei Cloud نموذجًا لحركة مرور الشبكة ونظام جدولة، يستوعب تقلبات حركة المرور، لضمان البث المباشر السلس للأحداث الرئيسية. مع Huawei Cloud ، تم بث أكثر من 60 حدثًا رياضيًا دوليًا بنجاح على الهواء مباشرة. يتميز حل البث المباشر من Huawei Cloud بجودة الخدمة الرائدة في الصناعة، والتي تتضمن معدل نجاح سحب البث بنسبة 100%، وزمن انتقال من طرف إلى طرف من 2 إلى 3 ثوانٍ، وزمن انتقال أقل من 800 مللي ثانية بواسطة Low Latency Live ، وبدء تشغيل الفيديو المباشر في ثوانٍ دون تجميد الإطار. نمت كمية موارد الوسائط التي توفرها Huawei Cloud لمنصات البث المباشر الرئيسية في الصين 10 مرات في العامين الماضيين.

من خلال الالتزام باستراتيجية كل شيء كخدمة، ستستخدم Huawei Cloud تقنية الجدولة المتطورة لخلق المزيد من القيمة للصناعات مثل الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة.