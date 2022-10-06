‫أسترازينيكا… أول شركة في مصر تُعتمد كأفضل مكان للعمل لجيل الألفية

ويستند اعتماد الشركات في هذا البرنامج على نتائج استبيان يشارك فيه فريق الموارد البشرية في كل شركة لتقييم سياساتها التي تركّز على جيل الألفية، بالإضافة إلى نتائج استبيان يشارك فيه الموظفون دون الإفصاح عن هوياتهم. وتركّز نسبة خمسة وسبعين بالمائة من أسئلة استبيانات تقييم الشركات على تقييم الموظفين من جيل الألفية في كل شركة لتجاربهم في أماكن عملهم؛ بينما يركّز التقييم الشامل لأداء كل شركة على عدة عوامل في مكان العمل، من بينها مدى حرص الشركة على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية لموظفيها، والفرص المتاحة للتطوير المهني للموظفين، واستحقاقات الموظفين. وفي هذا العام، ذكر 84% من موظفي جيل الألفية في شركة أسترازينيكا مصر أنّ الشركة مكانٌ رائع للعمل؛ بينما بلغ متوسط نسبة رضا الفئة نفسها عن العمل في الشركات المصرية الأخرى 71%.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر: “نحن -في أسترازينيكا مصر- نستلهم حماسنا من ثقتنا في قدرتنا على تحقيق الأهداف التي يبدو تحقيقها مستحيلًا، وقدرتنا على الخروج من بوتقة التفكير التقليدي وإيجاد أفكار خلاقة يمكنها إحداث فارق في جميع الجوانب في مجال عملنا وفي قطاع الرعاية الصحية في مصر. وعلى مدار السنوات الماضية، تزايدت أعداد المنضمين إلى شركتنا من الخرجين الجدد والمواهب الشابة، وقد كان لهذا الجيل من الشباب إسهامات متميّزة في عملنا، كما كان للالتزام بثقافة الشمول والتنوع في الشركة تأثير إيجابي على عملنا. ونحن نفخر بحصولنا على شهادة “أفضل مكان للعمل لجيل الألفية” لهذا العام؛ وهو ما يبرهن على التزامنا بترسيخ ثقافة شمول في شركتنا بحيث يشعر كل فرد فيها بأنّ أفكاره وإسهاماته موضع احترام وتقدير”.

وأضافت هبة الشبراوي، مديرة إدارة الموارد البشرية بشركة أسترازينيكا مصر: “تتميّز شركة أسترازينيكا مصر ( AZ Egypt ) بأنّ 90% من العاملين فيها هم من جيل الألفية، لذا، فكوننا أول شركة في مصر تحصل على شهادة “أفضل مكان للعمل لجيل الألفية” هو إنجاز كبير نفخر بتحقيقه كفريق. كما أنّ حصولنا على هذه الشهادة بعد حصولنا على شهادة “أفضل مكان للعمل للنساء” في عام 2021 يبرهن على أنّ مبدأ الشمول والتنوع هو ركيزة أساسية في ثقافتنا. ويُعدّ التركيز على تهيئة “مكان رائع للعمل” أحد أولويات شركة أسترازينيكا العالمية، ونحن -في أسترازينيكا مصر- نحرص على ترسيخ ثقافة تشجع موظفينا على التعلم وتطوير مهاراتهم مدى الحياة، وتهيئة بيئة عمل تتسم بالشمول والتنوع يشعر فيها موظفونا ذوو المواهب الفريدة والخلفيات الثقافية المتنوعة بالتقدير والدعم والأمان ليتمكّنوا من الابتكار وتقديم أفضل ما لديهم”.

ويعمل هذا البرنامج على تقييم أداء الشركات التي تتبنى ثقافة عمل تدعم موظفيها، وتُتيح لهم اختيار ساعات العمل المناسبة لهم، وتوفر لهم رواتب تنافسية، وحوافز وعلاوات متميّزة، ودورات تدريبية، وفرصًا للتعليم المستمر والترقي الوظيفي، وغير ذلك. وتفخر شركة أسترازينيكا بكونها شركة معروفة بثقافتها المتميّزة التي توفر لموظفيها بيئة عمل تساعدهم على تحقيق التطور الوظيفي والتميّز المهني الذي يطمحون إليه.

تجدر الإشارة إلى أنّ منظمة “أفضل الأماكن للعمل” ( Best Places to Work ) تتعاون مع أكثر من 50 شركة في مصر كل عام لتعزيز تبني ثقافة إيجابية في مكان العمل في كل شركة منها من خلال تقييم أدائها ومقارنته بأداء منافسيها ووضع خطط فعّالة لتمكينها من تحقيق أهدافها. ويُعدّ برنامج “أفضل الأماكن للعمل لجيل الألفية” أحد برامج الاعتماد العديدة التي توفرها منظمة “أفضل الأماكن للعمل”. وقد حصلت شركة أسترازينيكا في العام الماضي على شهادة “أفضل مكان للعمل للنساء”، كما اختيرت في عامي 2019 و2020 من بين أفضل 3 شركات للعمل في مصر.

لمزيد من المعلومات عن البرنامج، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمنظمة: www.bestplacestoworkfor.org