‫أركتك تقوم بتوريد 2.8 جيجا واط من أنظمة سكاي لاين 2 -Skyline II- بجمهورية الهند

أحمد أباد، الهند، 28 ديسمبر/كانون الأول 2022 / PRNewswire / — قامت أركتك -وهي شركة رائدة عالميًا في مجال أنظمة التتبع الشمسي وحلول الطاقة الشمسية المدمجة بالأبنية ( BIPV ) والهياكل الثابتة – بتوقيع صفقة لتوريد 2.8 جيجاوات من أنظمة التتبع الشمسية أحادية المحور سكاي لاين 2 – Skyline 2 – لمشروعات الطاقة الشمسية في البلاد بسعة إجمالية تبلغ 15 جيجاوات في خافدا في منطقة غوجارات بالهند. ومن المتوقع أن يتم توصيل المشروع بشبكة الكهرباء في الربع الثالث من عام 2023، كما أنه من المتوقع أن يكون أكبر موقع تشغيلي للطاقة الشمسية في البلاد.

منذ دخولها السوق الهندية في عام 2015، قامت أركتك بتوريد 7 جيجاوات من أنظمة التتبع الشمسية المختلفة، مما يجعلها الشركة الرائدة في السوق الهندية بلا شك. وفقًا لـ وود ماكينزي للطاقة والطاقة المتجددة – Wood Mackenzie Power & Renewables- -، فإن أركتك تحتل المرتبة الأولى في مجال أنظمة التتبع الخاصة بالطاقة الشمسية في جمهورية الهند في عام 2020 بحصة سوقية تبلغ 45 بالمائة في عام 2021.

و يُعتبر نظام التتبع سكاي لاين 2 – Sky line II – منتجاً رائداً يتمتع بميزة خاصة في السوق الهندية. كما تُعد أنظمة سكاي لاين 2 – Skyline II – أول المُتتبعات أحادية الصف التي تتميز بوجود أنبوب عزم دوران خماسي الأضلاع، نظام التتبع سكاي لاين 2 – Skyline II – مُزود بآلية دفع متعددة النقاط ومتزامنة تتيح إمكانية جديدة لمحطات الطاقة الشمسية باستخدام أجهزة تتبع متماثلة من حيث تصميم وترتيب الأعمدة، والتي من شأنها التغلب على الشكوك المحتمل مواجهتها في مراحل التصميم والإنشاء .

آلية الدفع المُتعددة النقاط والمتزامنة تعمل على تقوية أجهزة التتبع إلى الدرجة التي تمكن المتتبعات من نمط التخزين الخاص بالرياح عند الزاوية صفر “ 0 degrees “ ، وبالتالي تقوم بتقليل اختلاف ضغط الرياح والأحمال الخاصة بالأعمدة بين المتتبعات الخارجية والداخلية الموجودة بمحطة الطاقة الشمسية. لذلك، فإن متتبعات سكاي لاين 2 – Skyline II – تتيحُ إمكانيات جديدة والتي من خلالها يمكنُ تصميم محطات طاقة شمسية متماثلة من حيث تصميم وترتيب الأعمدة، والتي أيضا تؤدي إلى التغلب على الشكوك المحتمل مواجهتها في مراحل التصميم والإنشاء الأولية. يُمكننا القول بأنه لا توجد أي طرقٍ أخرى خاصة بالمتتبعات التقليدية يمكنها تحقيق نفس النتائج وحل المشكلات دون تفكيك واستبدال جميع المتعقبات في المناطق المتضررة.

ومن الواضح تماما توسع عمليات التصنيع الخاصة بمنتجات الطاقة الكهروضوئية بسرعة كبيرة في جمهورية الهند. ومن المُنتظر أن تكون الهند واحدة من أكبر أسواق الطاقة الكهروضوئية في العالم في السنوات المقبلة، كما أن جمهورية الهند حريصة كل الحرص على تحرير نفسها من الاعتماد على السلع الشمسية المستوردة من خارج البلاد.

إنه في أغسطس 2022، احتفلت شركة Arctech بافتتاح أول قاعدة تصنيع مشتركة لها في الهند بمنطقة موندرا – Jash Energy – . وتعدُ قاعدة التصنيع المشار إليها -والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 3 جيجاوات- أول قاعدة تصنيع مخصصة لأجهزة تتبع الطاقة الشمسية في جمهورية الهند، مما يسمح بإنتاج جميع المكونات الرئيسية لمنتجات أنظمة تتبع الطاقة الشمسية محلياً داخل البلاد.

ومع تفانيها المستمر لتعميق التغلغل في السوق الهندية، فقد أظهر الإطلاق الرسمي للمصنع أن الشركة قادرة الآن على احتواء دورة الحياة الكاملة الخاصة بأنظمة التتبع الشمسية بما في ذلك التصميم الهيكلي والميكانيكي والكهربائي وكذلك عمليات الإنشاء والتشغيل والصيانة في داخل البلاد.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1972588/Gail_Chen_ General_Manager_East_Asia_ India_Arctech_Director_CEO.jpg