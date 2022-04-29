‫ “أدريان سميث آند جوردن جيل” تصمم أولى مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة

القاهرة، مصر29 أبريل / نيسان 2022/PRNewswire/ — سيقوم المعماري العالمي الشهير أدريان سميث، وشريكيه جوردن جيل وروبرت فوريست، بتصميم أول مشروع لشركتهم العالمية الشهيرة “أدريان سميث آند جوردون جيل للهندسة المعمارية” في العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع شركة “ماجنوم العقارية الدولية “.

جاء هذا الإعلان عقب اجتماع أدريان سميث مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكبار المسؤولين المصريين. وقام أدريان سميث بجولة على مشاريع مختلفة في مصر بما في ذلك في العاصمة الإدارية الجديدة.

تستكشف “أدريان سميث آند جوردون جيل للهندسة المعمارية” إمكانية العمل على مشاريع إضافية في مصر بما في ذلك تصميم مشروع في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد أدريان سميث بحجم الإنشاءات والانجازات التى وصلت إليها العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن حضارة مصر أذهلت العالم بفكرها وعلمها وتركت انطباعاً قوياً لدى جميع شعوب العالم.

وقال سميث: “نتطلع إلى التعاون مع ‘ ماجنوم العقارية الدولية ‘ لتطوير أعجوبة معمارية أخرى في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستلعب مشاريعها الضخمة دوراً رئيسياً في صياغة مستقبل المدينة لتكون أكثر تركيزاً على الناس وتتبنى أرقى معايير الاستدامة” مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة للمساعي الحالية التي تهدف إلى الحياد الكربوني.

وفي إطار الجولة التي قام بها، زار سميث والفريق المرافق له موقع البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي من المقرر أن يكون أطول برج في إفريقيا عند اكتماله.

وخلال سنوات قليلة فقط، نجحت الدولة المصرية بتصميم وتشييد مدينة حضرية تلبي احتياجات المجتمع، بدءاً من الأحياء السكنية إلى المؤسسات التعليمية والدينية والمرافق الطبية، علاوة على أكبر حديقة في العالم. كما أن تصاميمها العمرانية تنفرد بطابعها العصري، مع المحافظة على الموروث الثقافي الغني في مصر، مع توفير كافة الخدمات الضرورية في المدينة، الأمر الذي يقدم نموذجاً يحتذى به لمدن المستقبل.

تستثمر شركة “أدريان سميث آند جوردون جيل للهندسة المعمارية” اليوم بشكل أكبر في تطوير التجربة الإنسانية عبر وضع مفاهيم تصميمية تراعي العلاقة بين المباني واحتياجات الناس. وستنعكس هذه المفاهيم في التصميم الجديد للشركة في العاصمة الإدارية الجديدة.

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