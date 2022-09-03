‫أخبار عاجلة: OKX تدرج LDO، وتخفض المزيد من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) ذات الشرائح الزرقاء، وتعرض ما يصل إلى 65.35% من Staking APY.

فيكتوريا، سيشيل، يوم 2 سبتمبر، 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — أصدرتOKX، ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة، تحديثات الأعمال لأسبوع 2 سبتمبر، 2022:

OKX تدرج Lido

سيبدأ التداول في LDO وفقاً للجدول التالي:

يتم فتح إيداعات LDO في الساعة 03:00 صباحاً بتوقيت UTC في يوم 2 سبتمبر يتم فتح التداول الفوري على LDO/USDT في الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت UTC في يوم 2 سبتمبر يتم فتح عمليات السحب على LDO في الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت UTC في يوم 3 سبتمبر

LDO هي إحدى عملات Ethereum المشفرة وتمنح حقوق الحوكمة في Lido DAO. ينظم Lido DAO مجموعة من بروتوكولات الأسهم السائلة، ويتخذ القرارات المتعلقة بالمعايير الرئيسية وينفذ عمليات ترقية البروتوكولات لضمان الكفاءة والاستقرار. عبر تملك الشخص لعملة LDO المشفرة، يحصل الشخص على حقوق التصويت في Lido DAO.

OKX تقدم رموزاً غير قابلة للاستبدال (NFT) مخفضة إلى 0N1 Force، وIsekai Meta، وSneaky Vampire Syndicate

خصومات هائلة هي مجموعة من الأحداث التي توفر فرصاً لشراء رموز غير قابلة للاستبدال (NFT) مميزة بخصومات. ويتم بيع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) هذه على أساس أسبقية الحضور.

راجع أدناه لمعرفة المزيد:

الجولة المجموعات تبدأ من سعر الخصم الجولة الثانية 0N1 Force



Isekai Meta



Sneaky Vampire Syndicate 12:00 ظهراً بتوقيت UTC في 2 سبتمبر، 2022 0.01 ETH



يعرض على المستخدمين ما يصل إلى 56.32% من APY مع تسنيد ELF، وEGLD، وICX، وQTUM، وFLOW

يقوم OKX Earn بإطلاق تسنيد ELF، وEGLD، وICX، وQTUM، وFLOW في 5 سبتمبر، 2022، الساعة 03:00 صباحاً بتوقيت UTC. الأماكن محدودة ومتاحة على أساس أسبقية الحضور.

لمحة سريعة عن مكافآت التسنيد:

التشفير المنتج المصطلح حد الاشتراك الإجمالي الحد الفردي APY ELF التسنيد 120 يوماً 500,000 ELF 50 ELF 56.32% EGLD التسنيد 120 يوماً 4,000 EGLD 5 EGLD 20.65% ICX التسنيد 120 يوماً 150,000 ICX 15 ICX 15.18% QTUM التسنيد 120 يوماً 100,000 QTUM 5 QTUM 7.62% FLOW التسنيد 120 يوماً 140,000 FLOW 14 FLOW 17.69%

اعرف المزيد على مركز دعم OKX.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

Media@okx.com

نبذة عن OKX

OKX هو تطبيق تداول عملات مشفرة رائد، ونظام قائم على Web3. يثق به أكثر من 20 مليون عميل على مستوى العالم في أكثر من 180 سوقاً دولياً، ويُعرف OKX بأنه تطبيق تداول العملات المشفرة الأسرع والأكثر موثوقية للمستثمرين والمتداولين المحترفين عالمياً.

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