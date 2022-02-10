‫«أبيتك» تعلن عن المرشح الكهفي عالي الموثوقية للتخفيف من تداخل النطاق C للجيل الخامس في أنظمة إلكترونيات الطيران بالغة الأهمية

مارلبورو، ماساتشوستس، 8 فبراير، 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة أبيتك ‎(APITech)، الرائدة في توفير حلول الترددات الراديوية والحلول الكهرومغناطيسية عالية الأداء للحماية والطاقة والمعالجة التناظرية، عن إطلاق عائلة من المرشحات الكهفية عالية الجودة للتخفيف من تداخل النطاق C للجيل الخامس في أنظمة إلكترونيات الطيران بالغة الأهمية.

في 25 يناير، نشرت أبيتك مقالاً بعنوان «كيف تؤثر شبكات الجيل الخامس 5G على صناعات الخطوط الجوية؟» أوردت الورقة (https://blog.apitech.com/ blog/5g-aviation) بالتفصيل المخاوف المتعلقة بالإطلاق الأخير لخدمة الهاتف الخلوي الجيل الخامس عالي النطاق الأسرع في الولايات المتحدة وتأثيرها المحتمل على سلامة الطائرات. وشكلت التعليقات الواردة على هذه المقالة مصدر إلهام للمرشح والحلول الجديدة الأخرى المصممة للتخفيف من التداخل اللاسلكي الذي يعاني منه الطيران العالمي حاليًا.

تحدث إيان دن، كبير مسؤولي التكنولوجيا في أبيتك، مؤخرًا عن هذه المخاوف. قائلاً: «هذه هي المشكلة الأولى من بين العديد من مشكلات التداخل المرتبطة باتصالات النطاق العريض ذات التردد العالي حيث يصبح اللاسلكي العمود الفقري لتحولنا الرقمي المستمر. إن مهمة أبيتك الأساسية واستثماراتها في حماية الترددات الراديوية تتناول القضية الأوسع نطاقًا لحماية البنية التحتية للإلكترونيات بالغة الأهمية من الطيف الكهرومغناطيسي الذي يتسم بالكثافة والتشوش والتداخل”.

على سبيل المثال، تم تصميم المرشح الكهفي BOM10648 عالي الموثوقية من أبيتك لحل المشكلة الناشئة المتمثلة في تداخل النطاق C للجيل الخامس مع مقاييس الارتفاع الرادارية وأنظمة إلكترونيات الطيران الأخرى التي تعمل في النطاق المخصص للطيران عالميًا 4.2-4.4 جيجا هرتز. يتعرض نطاق التمرير البالغ 4.2-4.4 جيجا هرتز لخسارة إدخال أقل من 1 ديسيبل وأكبر من 50 ديسيبل من رفض الإشارة خارج عرض نطاق الطيران مع حدوث تأخيرات في الانتشار أقل من 2 نانوثانية. يبلغ طول غلاف المرشح 4 بوصات وعرضه 1 بوصة مع توفر خيارات الموصل والتركيب لتلبية أي متطلبات تثبيت

إن حلول المرشح الكهفي للترددات الراديوية عالية الأداء من أبتيك تسمح لنطاق C من الجيل الخامس بالانطلاق عبر الأثير.

نبذة عن أبيتك

تعمل شركة أبيتك (APITech™) في مجال تصميم وتصنيع الأنظمة الفرعية والوحدات والمكونات عالية الأداء لحماية وتوليد الطاقة ومعالجة تطبيقات الإلكترونيات والترددات الراديوية. والشركة رائدة في مجال التكنولوجيا عالية الموثوقية بما لها من إرث يمتد لأكثر من 70 عامًا في هذا المجال، ولهذا تحظى منتجات أبيتك بالاستخدام من قبل أبرز العملاء في مجالات الدفاع والصناعة وفي مجالات الطيران التجاري والاتصالات اللاسلكية والطب والنفط والغاز والحرب الإلكترونية والرادارات، ونظام C4ISR للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وفي مجالات الدفاع الجوي والبيئات القاسية والفضاء.

لمعرفة المزيد حول حلول مرشحات الترددات الراديوية من أبيتك يرجى زيارة:

https://www.apitech.com/ products/rf-solutions/filters/

للتواصل:

مادلين لي

أبيتك

508-251-6486 1+

Madeline.lee@apitech.com

صور – https://mma.prnewswire.com/ media/1742367/APITech_5G_ Filters.jpg