‫أبطال RevitaLash® Cosmetics يقومون بالتوعية بسرطان الثدي والبحث والدعم في جميع أنحاء العالم مع إعلان برنامج 2022 Pink

قائد الرموش والحواجب الذي تقوده المهمة يوسع جهوده للتوعية بسرطان الثدي على مستوى العالم.

فينتورا، كاليفورنيا، 5 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — تفخر RevitaLash® Cosmetics بالإعلان عن حملة برنامج Pink السنوي للشركة لعام 2022. تكريمًا لشهر التوعية بسرطان الثدي، تقوم RevitaLash® Cosmetics بإطلاق عمليات تنشيط جديدة ودعم المبادرات القائمة، بما في ذلك عروض المنتجات ذات الإصدار المحدود التي تساعد في تمويل علاج سرطان الثدي في إثيوبيا والمساهمات الخيرية العالمية.

كقادة للفئة ومبدعين لمنتجات تجميل الجلد والحواجب والشعر المتقدمة، بدأت قصة مستحضرات التجميل RevitaLash ® بهبة حب من الزوج لزوجته المحبوبة التي تعاني من سرطان الثدي. اليوم، تواصل الشركة التي يقودها المؤسس والرئيس التنفيذي، مايكل برينكنهوف، دكتوراه في الطب، تكريم إرث زوجة الدكتور برينكنهوف الراحلة و RevitaLash ® المؤسس المشارك لمستحضرات التجميل غايل برينكنهوف، الذي تم تشخيصه بسرطان الثدي النقيلي في سن 32. يكرس الفريق جهوده لتوسيع دائرة الحب والدعم لجميع المتضررين من هذا المرض من خلال جهوده السنوية للبرنامج Pink .

يركز البرنامج Pink لعام 2022 جهوده على دعم مبادرة City of Hope’s لسرطان الثدي في إثيوبيا، وهو برنامج لتقديم الكشف عن سرطان الثدي وعلاجه للنساء في إثيوبيا، وهي منطقة لديها حاليًا أعلى معدلات الوفيات في العالم. وستساعد المبادرة على تمويل برنامج تجريبي لتعليم التمريض لتدريب 20–30 ممرضة، بهدف توسيع نطاقه وتوسيع نطاقه ليصبح برنامجًا لتدريب المدربين في 12 بلدًا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ليصل في نهاية المطاف إلى ما يقرب من 360 ممرضة. وسيركز أيضًا على بناء القدرات في مجال علم الأمراض، بهدف تحسين تشخيص سرطان الثدي وعلاجه عن طريق تدريب فنيي المختبرات ومقدمي الخدمات في مجال معالجة الأنسجة وتحليلها، وعلى تعزيز علاج سرطان الثدي في مستشفى في هواسا، إثيوبيا، يخدم 23 مليون شخص.

“من خلال توسع البرنامج Pink لهذا العام، يشرفنا أن تتاح لنا الفرصة لإحداث تأثير أكبر من أي وقت مضى. كعلامة تجارية عالمية في أكثر من 70 دولة، من الضروري بالنسبة لنا أن نساعد في تغيير حالة سرطان الثدي في إثيوبيا – مع تأثيرات متموجة في جميع أنحاء العالم”، هذا ما يقوله داريل سيدني، نائب رئيس العمل الخيري وابنة غايل برينكنهوف الكبرى. “كسبب قريب بشكل فريد من قلوبنا، فإن عائلة مستحضرات التجميل ريفيتا لاش بأكملها شغوفة بتحسين حياة أولئك الذين يتعاملون مع تشخيص صعب، والقضاء في نهاية المطاف على سرطان الثدي. من خلال توحيد القوى مع منظمات لا تصدق مثل City of Hope ، يمكننا العمل معًا نحو جعل رؤيتنا المشتركة لعالم خال من سرطان الثدي حقيقة واقعة”.

هذا العام من 1 سبتمبر حتى 31 أكتوبر 2022، سيتم تضمين المنتجات الحائزة على جوائز في أكمام وردية احتفالية متميزة تكريمًا للقضية. مقابل بيع كل من Pink Sleeve RevitaLash® Advanced (3.5mL/2.0mL) و RevitaBrow Advanced (3.0 ml) ، ستتبرع الشركة بدولارين ل City of Hope Breast Cancer Symposium السنوية وغيرها من مؤسسات سرطان الثدي في جميع أنحاء العالم، بما يصل إلى تبرع بحد أقصى 140000 دولار.

City of Hope هي واحدة من أكبر مؤسسات علاج السرطان والبحوث في الولايات المتحدة.

تتوفر العروض ذات الإصدار المحدود في مجموعة مختارة من المنتجعات الصحية والصالونات وتجار التجزئة المتخصصين وعبر الإنترنت على موقع revitalash.com ، بدءًا من1 سبتمبر.

نبذة عن RevitaLash ® Cosmetics

ريفيتلاش لمستحضرات التجميل ( RevitaLash Cosmetics ) هي شركة عالمية رائدة في تطوير منتجات تجميل الرموش والحواجب والشعر. تأسست عام 2006، وتضم مجموعتها، الحائزة على جوائز، مطول الرموش المتقدم RevitaLash ® ومطول الرموش المتقدم RevitaBrow® ، ومتوفر في مكاتب الأطباء والمنتجعات الصحية والصالونات ومع تجار التجزئة المتخصصين في 70 دولة. تتبرع الشركة، وهي من الداعمين لمبادرات سرطان الثدي غير الربحية، بجزء من العائدات لمبادرات البحث والتعليم، لتقدم الدعم لمجتمع سرطان الثدي على مدار العام، وليس فقط في شهر أكتوبر. لمزيد من المعلومات: www.revitalash.com . RevitaBrow] ®المتطور غير متوفر في كاليفورنيا]

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