أبسن توسع محفظة منتجات شاشاتها الليد الداخلية الثابتة بسلسلة كي أل

شنجن، الصين، 12 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة أبسن (SZSE: 300389)، الشركة العالمية الرائدة في توفير حلول شاشات الليد، عن إطلاق سلسلة منتجاتها الجديدة كي أل، وهو منتج ثابت داخلي يتمتع بتوازن مثالي بين الأداء البصري الممتاز وسهولة التشغيل وسعر التكلفة. وتتوفر هذه المنتجات في خمسة نطاقات بيكسل تتراوح بين 1.6 ملم إلى 3.9 ملم، المناسبة لتجارة التجزئة، الفنادق، الشركات وغيرها من التطبيقات الداخلية.

وقال فاندي فان، مدير إستراتيجية القناة فيأبسن: “تعد السلسلة كي ألخيارًا رائعًا لشاشات الليدلتجار الجملة والموزعين والمقاولين الذين يشترون وحداتالليدوغيرها من المكونات لتجميع شاشاتالليدللمشاريع المتنوعة. إن استخدام شاشاتالليدالجاهزة للاستخدام، بدلاً من تجميع المكونات في الموقع، لا يساعد فقط في توفير الوقت وتكلفة اليد العاملة، بل يضمن أيضًا جودة المشروع. ستوفر لكالسلسلة كي ألطرقا جديدة ومثيرة لتحقيق تكامل أفضل للنظام واحتياجات التركيب الدائم لعملائها “.

أداء بصري رائع: بفضل سمعة تقديم منتجات عالية الجودة، تختارأبسنمواد خام آمنة وموثوقة لمنتجاتها. تفتخرالسلسلة كي ألبمستوى عالٍ من السطوع والدرجات الرمادية ونسبة التباين ومعدل التحديث. تمت معايرة منتجاتأبسنبعد اجتياز سلسلة من اختبارات المنتجات المهمة، مما يضمن التوحيد المرئي العالي بمرور الوقت والقدرة على الحفاظ على عمر المنتج بالكامل على مستوى المكون. ومع الألواح المصنوعة من الألومنيوم المصبوب والتي تضمن مزيدًا من التسطيح للشاشات، فإنالسلسلة كي ألقادرة على توفير تأثيرات بصرية أعلى.

التصميم المبتكر: السلسلة كي ألهي منتج متعدد الإمكانات يتميز بتصميمات أنيقة وسهلة الاستخدام، مما يسمح بطرق تركيب متعددة بما في ذلك التركيب على الحائط والتعليق والأرضيات، وذلك باستخدام القنوات الخلفية الإبداعية أو منصات التوصيل. يأتي المنتج بحجم قياسي 640 مم × 480 مم، مع خيار إضافي بحجم 320 مم × 160 مم في الحالات التي يحتاج فيها العملاء إلى مرونة في التصميم.

سهولة التشغيل والصيانة: لتجميع شاشةليدمع الكثير من المكونات يستغرق الكثير من العمل ويتطلب مهندسين ذوي مهارات عالية. سلسلة أبسن كي ألهو منتج تثبيت وصيانة أمامي وخلفي بعمق 70 مم فقط ويزن 7.8 كغم / لوحة. من خلال وحدات تزويد الطاقة والكابلات وبطاقات الاستلام والمكونات الرئيسية الأخرى بداخلها، توفرالسلسلة كي ألحلولًا أفضل للتركيب والصيانة للمستخدمين النهائيين.

وقال فاندي “السلسلة كي أل ستكون منتجًا إضافيًا فريدًا لمجموعة منتجات أبسن التجارية الحالية. وهي متوفرة فقط في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا المحيط الهادىء.”